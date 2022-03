Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Lipofilling des seins Genève

Le lipofilling du corps est une procédure de chirurgie esthétique qui consiste à remplir n'importe quelle zone du corps et du visage en transférant des quantités spécifiques de graisse prélevées sur d'autres parties du corps où il y a un excès de tissu adipeux. Il convient parfaitement à l'augmentation mammaire, au remodelage des fesses, au traitement des cicatrices et au rajeunissement du visage.



Cette technique de chirurgie reconstructrice et esthétique, également appelée lipostructure, permet d'augmenter le volume corporel en utilisant les mêmes tissus que le patient dans le but d'affiner, de corriger et de remodeler certains traits.







Comme aucune connexion vasculaire avec le site donneur n'est préservée dans les greffons, le tissu transféré ne peut survivre dans son nouvel emplacement que s'il est en contact direct avec d'autres tissus bien vascularisés dont il se nourrira par imbibition ou en formant de nouvelles connexions vasculaires.



La technique du lipofilling est donc adaptée aux petites corrections par infiltration de petites quantités de graisse dans des tissus bien vascularisés, et non aux greffes de grande taille, car dans ce dernier cas, les cellules graisseuses injectées risquent de ne pas entrer en contact avec les tissus vascularisés et de subir une nécrose et une infection.



Pour surmonter ces problèmes, le Dr Sidney Coleman a mis au point, en 1998, sa propre technique, appelée "lipostructure", qui permet d'obtenir les mêmes résultats que le lipofilling et de surmonter ses limites.



La première limite du lipofilling traditionnel est qu'une quantité considérable de cellules graisseuses sont endommagées par la procédure d'aspiration et, une fois infiltrées, ne peuvent s'enraciner et survivre.



La lipostructure, quant à elle, utilise de très petites seringues pour extraire le tissu adipeux, l'aspirer à basse pression, puis le centrifuger pour séparer les cellules adipeuses viables des cellules endommagées et de leurs sous-produits. De cette façon, seules les cellules intactes sont infiltrées, capables de s'enraciner dans leur nouvel emplacement et de survivre.



La deuxième limite, surmontée avec succès par la technique de Coleman, est la nécessité de placer toutes les cellules infiltrées en contact direct avec des tissus bien vascularisés.



Pour surmonter ce problème, la lipostructure consiste à infiltrer de la graisse par de multiples tunnels de très petite taille, dans chacun desquels une quantité minimale (moins de 0,1 ml) de tissu adipeux est déposée. Le réseau de tunnels par lesquels la graisse est infiltrée crée ainsi une "structure" disposée en plusieurs couches, d'où le nom de cette nouvelle procédure.



La lipostructure permet donc d'utiliser la graisse corporelle comme produit de comblement permanent pour la correction de nombreux défauts, bien qu'il existe encore certaines limites dues à la fois à la quantité absolue de graisse pouvant être injectée et aux particularités des différents sites anatomiques à traiter.



En savoir plus : Le lipofilling est une greffe de tissu autologue réalisée par infiltration de graisse prélevée sur la patiente elle-même. Le tissu adipeux (graisse) est aspiré de son emplacement excédentaire à l'aide de petites canules fixées à des seringues et réinjecté après quelques minutes dans la zone à traiter.Comme aucune connexion vasculaire avec le site donneur n'est préservée dans les greffons, le tissu transféré ne peut survivre dans son nouvel emplacement que s'il est en contact direct avec d'autres tissus bien vascularisés dont il se nourrira par imbibition ou en formant de nouvelles connexions vasculaires.La technique du lipofilling est donc adaptée aux petites corrections par infiltration de petites quantités de graisse dans des tissus bien vascularisés, et non aux greffes de grande taille, car dans ce dernier cas, les cellules graisseuses injectées risquent de ne pas entrer en contact avec les tissus vascularisés et de subir une nécrose et une infection.Pour surmonter ces problèmes, le Dr Sidney Coleman a mis au point, en 1998, sa propre technique, appelée "lipostructure", qui permet d'obtenir les mêmes résultats que le lipofilling et de surmonter ses limites.La première limite du lipofilling traditionnel est qu'une quantité considérable de cellules graisseuses sont endommagées par la procédure d'aspiration et, une fois infiltrées, ne peuvent s'enraciner et survivre.La lipostructure, quant à elle, utilise de très petites seringues pour extraire le tissu adipeux, l'aspirer à basse pression, puis le centrifuger pour séparer les cellules adipeuses viables des cellules endommagées et de leurs sous-produits. De cette façon, seules les cellules intactes sont infiltrées, capables de s'enraciner dans leur nouvel emplacement et de survivre.La deuxième limite, surmontée avec succès par la technique de Coleman, est la nécessité de placer toutes les cellules infiltrées en contact direct avec des tissus bien vascularisés.Pour surmonter ce problème, la lipostructure consiste à infiltrer de la graisse par de multiples tunnels de très petite taille, dans chacun desquels une quantité minimale (moins de 0,1 ml) de tissu adipeux est déposée. Le réseau de tunnels par lesquels la graisse est infiltrée crée ainsi une "structure" disposée en plusieurs couches, d'où le nom de cette nouvelle procédure.La lipostructure permet donc d'utiliser la graisse corporelle comme produit de comblement permanent pour la correction de nombreux défauts, bien qu'il existe encore certaines limites dues à la fois à la quantité absolue de graisse pouvant être injectée et aux particularités des différents sites anatomiques à traiter.En savoir plus : https://chirurgie-geneve.ch/lipofilling-des-seins/



josie bonet

Lu 26 fois











Flashback : < > Liposuccion Genève, refaire sa silhouette Crédit Sion Valais Crédit Martigny en Valais Suisse Infos Business | Italia