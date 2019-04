Qu'est-ce que la liposculpture ?

Comment le chirurgien agit ?

La liposculpture (aussi appelée "liposuccion") est une chirurgie esthétique de pointe qui permet de remodeler l'organisme par l'élimination localisée des cellules graisseuses. Grâce à cette technique relativement moderne, il est possible de "sculpter" certaines zones du corps d'une manière moins traumatisante que d'autres interventions similaires, comme par exemple la liposuccion.Bien sûr, la liposculpture ne peut pas être considérée comme un substitut à l'alimentation ou à l'exercice, mais elle peut être utile pour éliminer les dépôts graisseux localisés qui ne peuvent être éliminés avec un régime hypocalorique et une activité physique. Par conséquent, la liposculpture ne peut et ne doit pas être considérée comme une thérapie contre l'obésité ou le surpoids.La liposculpture est une chirurgie esthétique qui consiste à aspirer les cellules graisseuses de zones localisées du corps, à l'aide de petites canules de 12-15 cm de long. La liposculpture représente une évolution de la liposuccion, puisqu'elle utilise - par rapport à cette dernière - des canules de plus petit diamètre (2-4 mm contre 5-10 mm pour la liposuccion), permettant ainsi de réaliser une opération moins traumatisante. En même temps, la liposculpture permet d'obtenir un remodelage plus précis et harmonieux de la silhouette, évitant la formation de creux disgracieux ou d'irrégularités dans les zones traitées.La liposculpture est une véritable intervention chirurgicale et, à ce titre, elle doit être pratiquée par des médecins spécialistes en chirurgie plastique et dans des installations appropriées, adéquatement équipées pour ce type d'intervention. La liposculpture peut être pratiquée dans différentes parties du corps, comme l'abdomen, les bras, les cuisses, les hanches, les mollets, les genoux, les chevilles, le cou et même les joues. Selon la taille de la zone sur laquelle il est nécessaire d'intervenir, la liposculpture peut être réalisée sous anesthésie locale (avec ou sans sédation), ou sous anesthésie générale si les zones à traiter sont assez larges.Normalement, pour les opérations réalisées sous anesthésie locale, le patient est hospitalisé sous hospitalisation de jour ; au contraire, en cas d'anesthésie générale, le patient restera à l'intérieur de la clinique pour au moins une nuit.La durée de l'intervention varie en fonction de l'étendue de la zone à traiter. Dans tous les cas, une opération de liposculpture peut durer de 30 minutes à environ trois heures.La liposculpture étant une véritable chirurgie esthétique, avant de subir une telle opération, il est indispensable de passer un examen spécialisé et une évaluation préopératoire précise.Le chirurgien doit donc évaluer soigneusement l'état de santé du patient en s'assurant qu'il n'y a pas de contre-indications ou de conditions particulières qui pourraient compliquer l'intervention (par exemple, maladie cardiovasculaire, problèmes de coagulation, etc.).Le médecin évaluera ensuite les zones à traiter, leur étendue et le degré d'élasticité de la peau. Ce dernier facteur est d'une importance fondamentale. En fait, après l'ablation des cellules graisseuses, si la peau du patient n'est pas suffisamment élastique, elle peut ne pas s'adapter aux nouveaux volumes (réduits) de l'organisme. Pour cette raison, chez les personnes dont la peau a perdu son élasticité, les résultats peuvent être moins bons que chez les patients dont la peau est encore élastique.Dans tous les cas, avant de procéder à la chirurgie proprement dite, le chirurgien demandera au patient de se soumettre à des examens spécifiques, qui peuvent varier selon les cas (comme par exemple des analyses sanguines, électrocardiogramme, radiographies, etc.Ce n'est qu'après une évaluation attentive de tous ces facteurs que le spécialiste peut décider s'il convient d'effectuer la liposculpture et comment l'effectuer.Enfin, si le chirurgien croit que l'intervention peut être réalisée, il fournira une série d'indications que le patient devra suivre scrupuleusement avant de subir l'intervention.En savoir plus : http://chirurgien-esthetique-marseille.com/chirurgie-esthetique