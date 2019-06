Liposuccion 2019

Ai-je les bonnes indications pour cette opération de liposuccion/liposculture ?

L'évaluation préopératoire part toujours des souhaits et des attentes du patient.

Qu'est ce qu'une liposuccion ?La liposuccion est sans aucun doute aujourd'hui la chirurgie corporelle la plus avancée dans le domaine du remodelage du corps féminin. Trop de hanches proéminentes, un ventre lourd, des cuisses marquées par la cellulite, peuvent maintenant être remodelées avec des opérations allant de 30 min. à 2 h 30 min. maximum, avec des résultats visibles même sur de très grandes zones.Les incisions, à travers lesquelles les canules sont insérées, sont, en outre, de quelques millimètres de long et cachées dans les plis cutanés naturels, ce qui rend en fait presque invisible.La liposuccion est une chirurgie corporelle particulièrement adaptée à tous les patients dont les zones d'accumulation de graisse sont disproportionnées par rapport au reste de leur corps. Fréquemment, ce type de graisse corporelle ne disparaît pas avec l'alimentation ou l'exercice, c'est pourquoi on l'appelle "graisse résistante à l'alimentation".Il est également préférable que la peau au-dessus de ces zones soit plutôt élastique ou modérément détendue, car la liposuccion n'élimine pas l'excès de peau.La Liposuccion est aussi efficace chez les hommes que chez les femmes et peut être pratiquée dans la plupart des régions du corps, avec une meilleure indication pour l'abdomen, les hanches, les fesses et les cuisses.Comment le chirurgien m'évaluera-t-il en prévision d'une liposuccion ?