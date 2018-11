Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Liposuccion Marseille Vous voulez tout savoir sur la liposuccion ?

Dans cet article vous trouverez les réponses à vos questions ! Nous aborderons en détail les différents aspects de cette opération, par exemple : quand la faire, où la faire, comment choisir le médecin, la bonne technique, ce qu'il faut faire avant et après l'opération, etc. Pourquoi est-ce l'une des interventions les plus demandées sur le marché ?

Parce qu'elle ne laisse aucune cicatrice et est efficace !









Liposuccion qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une opération de chirurgie esthétique qui consiste à aspirer l'excès de graisse sous-cutanée, au moyen de seringues ou de canules spéciales. Elle est indiqué pour ceux et celles qui, malgré une bonne forme physique et une peau compacte et élastique, présentent une adiposité localisée et persistante dans certaines parties du corps. Chez ces sujets, les accumulations s'avèrent résistantes aux régimes les plus sévères et aux entraînements les plus durs. Il n'y a pas de limite d'âge pour cette opération, mais il faut dire que les personnes âgées, en raison d'une perte d'élasticité de la peau, obtiennent des résultats moins frappants que les jeunes.



Est-ce une méthode d'amaigrissement ? NON, ce n'est pas un raccourci pour perdre du poids, les personnes en surpoids est conseillé de subir d'abord un régime et seulement après une opération de liposuccion.



La liposuccion est une opération chirurgicale, pas un traitement. Il est essentiel de trouver un chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, qui opère dans une salle d'opération conformément à la loi et avec le soutien d'un anesthésiste.



Une fois que vous avez identifié un ou plusieurs spécialistes vers qui vous tourner, vous devez faire face à la première visite.



Quel est le but de la première visite ? Deux choses fondamentales : Prise de contact avec le chirurgien et la structure. Vérifiez l'opération nous sera bénéfique ou pas.

Dans un premier temps sera exposé ce à quoi il faut s'attendre pendant et après la liposuccion, des résultats possibles et des risques possibles qui y sont associés. L'état de santé (physique et psychologique), l'élasticité de la peau et la position des coussinets graisseux seront évalués.

Comme il s'agit d'une opération chirurgicale lors de la première visite, vous subissez un examen physique complet, qui comprend : Des tests sanguins

Des tests urinaires

Radio du thorax

Electrocardiogramme Le chirurgien évalue ensuite avec le patient le type d'intervention chirurgicale à réaliser, avec quelle technique et les modalités pré et postopératoires, les vitamines anti-inflammatoires, les bandes, les bandages.



Le jour J de l'opération ?



Par exemple, les fumeurs sont tenus de réduire au minimum le nombre de cigarettes, car le tabagisme peut augmenter le risque de complications et de retards dans la récupération.



Un régime de maintien du poids corporel doit être maintenu afin d'éviter les irrégularités dans les zones traitées.



Dans les deux jours précédant l'opération, le patient doit être lavé avec une solution désinfectante, disponible en pharmacie, pour éviter les infections.



Comme déjà indiqué dans le chapitre sur l'examen préliminaire, vous devez prendre les vitamines ou les anti-inflammatoires prescrits par votre médecin.



Dans la phase préopératoire, le chirurgien dessine avec un marqueur les zones à traiter afin d'avoir les bonnes références pendant l'intervention.



