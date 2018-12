Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Liposuccion Marseille ? La liposuccion est sans doute aujourd'hui la chirurgie esthétique la plus avancée dans le domaine du remodelage du corps. La clinique du Docteur Jonathan Londner propose des traitements ad hoc pour remodeler des hanches trop proéminentes, un ventre lourd, des cuisses marquées par la cellulite avec une chirurgie du corps qui vont de 30 minutes seulement à 2 h 30 min au maximum, avec d'excellents résultats même sur de très grandes zones. La Liposuccion consiste en une aspiration chirurgicale des cellules graisseuses. Une fois l'opération de liposuccion terminée, une gaine de liposculpture est appliquée, qui doit être portée pendant environ 3 semaines et qui peut être facilement enlevée et remplacée pour effectuer les pratiques d'hygiène normales.





Qu'est-ce qu'une liposuccion ?



Liposuccion ou liposculpture est sans aucun doute aujourd'hui la chirurgie corporelle la plus avancée dans le domaine du remodelage du corps d'une femme. Trop de hanches proéminentes, un ventre lourd, des cuisses marquées par la cellulite, peuvent maintenant être remodelées avec des interventions allant de 30 min. à 2 h 30 min. maximum, avec des résultats exceptionnels même sur de très grandes surfaces. Les incisions, à travers lesquelles les canules sont insérées, mesurent quelques millimètres de long et sont cachées dans les plis naturels de la peau, ce qui les rend presque invisibles.



Ai-je les bonnes indications pour cette opération de liposuccion/liposculture ?



Liposuccion - La liposculpture est une chirurgie corporelle particulièrement indiquée chez tous les patients dont les zones d'accumulation de graisse sont disproportionnées par rapport au reste de leur corps. Ce type de graisse corporelle ne disparaît pas souvent avec l'alimentation ou l'exercice, c'est pourquoi on l'appelle "graisse alimentaire résistante".



Il est également préférable que la peau au-dessus de ces zones soit plutôt élastique ou modérément détendue, car la Liposculpture n'élimine pas l'excès de peau.



La liposuccion est aussi efficace chez les hommes que chez les femmes et peut être pratiquée dans la plupart des régions du corps, avec une meilleure indication pour l'abdomen, les hanches, les fesses et les cuisses.





Comment dois-je me préparer à ma chirurgie ?



L'aspect fondamental de la période précédant la chirurgie esthétique est d'évaluer l'état général du patient de la meilleure façon possible.



Le Docteur Jonathan Londner, spécialiste en chirurgie esthétique corporelle, attachent une grande importance à cette étape car ils estiment qu'une évaluation préopératoire correcte et approfondie permet non seulement un meilleur contrôle des aspects liés à l'intervention, mais surtout de rendre l'intervention aussi simple et confortable que possible pour le patient.



Comment se déroulera ma liposuccion ?



L'objectif du Docteur Jonathan Londner et de son personnel est de rendre votre prestation aussi confortable que possible. Le Docteur Londner vous suivra pas à pas, vous accompagnant depuis les premières pratiques d'accueil que vous ferez le matin jusqu'au moment de la sortie.



Quels sont les types d'anesthésie indiqués pour cette opération ?



L'expérience du personnel de la clinique du Docteur Jonathan Londner feraque l'anesthésie la plus couramment utilisée pour ce type d'opération est l'anesthésie locale associée à une légère sédation.



Ceci minimise l'utilisation de médicaments anesthésiques et permet une récupération immédiate après l'intervention chirurgicale. Une autre technique que nous utilisons souvent est l'anesthésie rachidienne ou épidurale, dans les cas où l'intervention est localisée uniquement dans les membres inférieurs. Cela permet au patient d'être totalement vigilant pendant toute la durée de l'intervention s'il le demande.



Cependant, dans les cas où une plus grande ablation du tissu adipeux est nécessaire, ou pour les patients qui le préfèrent, il est toujours possible d'effectuer l'opération sous anesthésie générale.



