Liposuccion Marseille

Technique de chirurgie esthétique ?

Et l'abdominoplastie ?

Découvrez des sites internet utiles pour tout savoir sur la liposuccion :

La liposuccion est une opération qui permet de remodeler le corps en enlevant l'excès de tissu graisseux, mais sans enlever la peau. Les zones du corps particulièrement touchées par ce traitement sont : l'abdomen, les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux, le menton, les joues et le cou. L'objectif est d'éliminer la graisse qui ne peut être éliminée par aucun régime, mais seulement par la chirurgie plastique.Par de petites incisions dans les zones affectées, des canules très fines sont introduites dans la graisse sous-cutanée, dont l'excès est aspiré. Si les zones à remodeler présentent en alternance un excès de graisse et des dépressions dans le tissu sous-cutané, le lipofilling peut être associé dans la même séance. C'est ainsi que l'on adopte la procédure Liposculpture, grâce à laquelle, en plus d'optimiser les résultats de la liposuccion, le corps peut être remodelé avec le plus grand soin pour une harmonie globale.Selon l'identité de la liposuccion, l'intervention est réalisée sous anesthésie locale ou générale. Les résultats de l'intervention sont définitifs. En ce qui concerne le déroulement post-opératoire, le patient devra porter une gaine pendant environ 2 semaines et pourra reprendre ses activités normales après 2 à 3 jours.L'abdominoplastie est une intervention chirurgicale qui vise à éliminer ou à réduire l'excès de tissu graisseux et à restaurer le tonus musculaire de l'abdomen en assurant l'amélioration de l'aspect esthétique de l'abdomen des hanches et de la taille. Les indications de ce type d'intervention concernent les cas de grossesses multiples, d'interventions chirurgicales antérieures, de perte de poids drastique ou de problèmes liés à une prédisposition génétique ou à un simple vieillissement.L'abdominoplastie nécessite deux incisions : une au-dessus de la ligne pubienne et une autre circulaire autour du nombril. La peau et le tissu adipeux sous-cutané sont déconnectés des plans sous-jacents, les parties en excès sont enlevées et le nombril est correctement repositionné. L'intervention est normalement réalisée sous anesthésie locale associée à une sédation endovcénose ou sous anesthésie générale, a une durée qui peut varier de 1 à 2,5 heures et implique une journée d'hospitalisation. Après environ 7 à 10 jours, le patient pourra reprendre une occupation normale et devra utiliser un manchon protecteur pendant 2 à 3 semaines.L'abdominoplastie peut être réalisée seule ou en association avec une liposuccion pour éliminer simultanément l'accumulation de graisse.