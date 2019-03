Liposuccion des cuisses

Mode d'hospitalisation et type d'anesthésie pour la liposuccion interne de la cuisse

Risques associés à la liposuccion interne des cuisses

Coûts de liposuccion interne de la cuisse

Les indications de la liposuccion de l'intérieur des cuisses sont principalement représentées par la redondance de la graisse à ce niveau. A tel point qu'elle provoque un inconfort dans la démarche dû au frottement des surfaces cutanées avec rougeurs et dermatites qui en résultent.La présence à l'intérieur des cuisses d'un certain degré de relaxation cutanée (d'entité modeste) n'exclut pas l'indication exclusive (sans association de lifting) à la liposuccion de l'intérieur des cuisses car la rétraction cutanée après guérison en général est suffisante pour compenser la plus grande relaxation cutanée redoutée due à l'action pour elle-même des cuisses de liposuccion interne (action de vider).La liposuccion interne de la cuisse peut être associée à un retrait limité de la peau lorsque l'excès de peau présent ne garantit pas un excellent résultat esthétique avec la liposuccion de l'intérieur des cuisses seulement. L'important dans ce cas n'est pas de créer les conditions d'une descente des cicatrices au-delà du vêtement intime. Pour cette raison, il est conseillé que le déroulement des cicatrices de l'opération de lifting mini-invasif de la cuisse, associé à la liposuccion à l'intérieur des cuisses, ne suive pas le pli inguinal comme il semble naturel (car il est déjà suggéré par le pli lui-même) mais soit porté vers l'intérieur et vers le haut suivant les bords extérieurs du triangle pubien (avec un trajet pratiquement parallèle à l'axe de la cuisse).Ainsi, la liposuccion de l'intérieur de la cuisse peut également résoudre les problèmes esthétiques associés à un certain degré de relaxation cutanée.Une hospitalisation de jour et une simple anesthésie locale suffisent. Cela ne nous dispense pas de la prudence requise par toutes les opérations de chirurgie esthétique (réalisation des examens, heures d'opération, adéquation de la structure et présence de l'anesthésiste).T0P ↑Les risques les plus importants de cette intervention sont essentiellement d'ordre esthétique. En ce sens que les résultats sont parfois inférieurs aux attentes ou dus à l'inexpérience du chirurgien ou à une indication chirurgicale inadéquate, par exemple lorsque pour un résultat optimal, la liposuccion interne de la cuisse, comme déjà mentionné, aurait dû être complétée par une mini cuisse interne de lifting.Les coûts de cette procédure sont à la portée de tous les budgets. Compte tenu de la présence d'un anesthésiste (toujours recommandé), la structure clinique appropriée avec le personnel de la salle etc... nous pouvons envisager trois mille euros, y compris les honoraires professionnels.