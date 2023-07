Location de voiture conseils en Suisse

7 conseils pour louer une voiture : à quoi faut-il faire attention ?

Si vous réservez en ligne, lisez attentivement les conditions générales et téléchargez-les afin d'avoir une preuve de ce que vous avez contracté.

1. Ce qu'il faut vérifier avant de réserver : le véhicule doit être en bon état

Il n'existe pas de réglementation nationale qui précise exactement ces exigences, ni pour la voiture ni pour le conducteur, bien que certaines communautés autonomes en précisent davantage. Par exemple, dans certains pays, vous ne pouvez pas louer une voiture si vous n'êtes pas titulaire d'un permis de conduire depuis au moins deux ans.

D'autre part, lorsque vous louez une voiture à l'avance, vous devez garder à l'esprit que vous réservez un véhicule d'une certaine catégorie, mais pas une voiture spécifique. En d'autres termes, si vous demandez une Renault Mégane, vous obtiendrez peut-être une Citroën C4, car toutes deux appartiennent au segment C (voitures particulières). Le véhicule que vous recevrez finalement dépendra de la disponibilité des voitures au moment de la prise en charge.

2. Vérifiez ce que l'on vous donne lorsque vous louez une voiture

La voiture louée doit être fournie avec tout ce qui est nécessaire à la conduite de tout véhicule, c'est-à-dire les papiers obligatoires et les accessoires en cas d'urgence. L'entreprise doit vous fournir tous les documents en règle - certificat d'immatriculation, carte de contrôle technique, police d'assurance, etc. Normalement, elle vous remettra des photocopies certifiées conformes de ces documents. La voiture doit également comporter les triangles de panne (qui seront remplacés à partir de 2026 par les nouveaux dispositifs lumineux) et le gilet réfléchissant obligatoire.

Il est important de s'assurer que vous recevez tous les documents indiqués, car si l'un d'entre eux manque lors de la remise de la voiture, vous devrez payer pour son remplacement. Le coût de ce remplacement est généralement indiqué dans les conditions générales du contrat de location.

3. Vérifiez que vous disposez d'une bonne assurance pour la voiture de location.

Le prix de la location d'une voiture comprend le coût de l'assurance automobile obligatoire, c'est-à-dire une police d'assurance responsabilité civile, mais vous devez vous demander si vous voulez prendre la route avec une police de base ou une protection plus complète. N'oubliez pas que si vous payez le tarif le plus basique, vous ne serez couvert que pour les dommages causés à un tiers, mais pas pour les dommages causés au véhicule lui-même.

Pour plus de tranquillité, il est conseillé de souscrire une assurance automobile tous risques afin d'éviter d'avoir à payer en cas de dommages causés au véhicule. Il est également possible de souscrire une assurance casco complète avec franchise, qui sera moins chère. En outre, de nombreuses compagnies proposent des assurances complémentaires qui étendent votre protection avec une couverture des accidents, des biens et des bagages ou de la défense juridique.

Lorsque vous louez une voiture, vous devez garder à l'esprit que l'assurance ne vous couvrira que si vous faites bon usage de la voiture. Par exemple, vous aurez des problèmes si vous utilisez la voiture en dehors des routes goudronnées - chemins forestiers, plages... - et que vous avez un accident.

D'autre part, certaines compagnies d'assurance ne couvrent généralement pas certains dommages ou pannes spécifiques, tels que les dommages aux jantes ou aux pneus (crevaisons ou éclatements), la décharge de la batterie ou les dommages à l'embrayage. Vérifiez ce que couvre l'assurance de votre voiture de location afin de profiter de vos vacances en toute sérénité.

4. Pensez au dépôt de garantie

Lorsque vous louez une voiture et que vous réglez vos dépenses de vacances, vous devez garder à l'esprit que toutes les sociétés exigent un dépôt de garantie pour assurer le paiement et la livraison du véhicule en parfait état. Cette caution est généralement proportionnelle à la valeur de la voiture louée et des équipements supplémentaires. Il n'existe pas de réglementation expresse concernant le montant de la caution, qui est donc généralement laissé à la discrétion de chaque entreprise.

Le dépôt peut être effectué par carte de crédit ou de débit ou, dans certains cas, en espèces. Dans le cas des véhicules haut de gamme, il n'est souvent possible d'effectuer le dépôt que par carte de crédit. Certaines entreprises n'acceptent d'ailleurs que ce mode de paiement.

En cas de dommages à la voiture de location - pour autant qu'ils ne soient pas couverts par l'assurance - les frais de réparation vous seront facturés sur la carte que vous avez fournie. En outre, si vous commettez une infraction, l'entreprise communiquera vos coordonnées à l'entité chargée de la sanction, à laquelle vous devrez payer l'amende. En outre, il peut y avoir des frais pour le traitement de l'amende.

5. Effectuez un contrôle approfondi avant de louer une voiture

Lorsque vous louez une voiture, vérifiez-la soigneusement avant de l'utiliser pour la première fois. Vous devez vérifier non seulement la carrosserie, mais aussi tous les équipements et caractéristiques du véhicule, tels que les feux, les pneus, les niveaux de liquide, etc. Pour pouvoir déposer une réclamation auprès de la compagnie, tout problème détecté doit être signalé le plus rapidement possible.

Si le problème détecté n'affecte pas un service essentiel - par exemple, si la climatisation tombe en panne - vous pouvez négocier une réduction de prix. Mais s'il est fondamental, vous pouvez demander la résiliation du contrat.

6. Restituer la voiture de location en bon état

Les sociétés de location livrent généralement la voiture propre et avec le plein de carburant, et vous devez la rendre en bon état. Vous n'êtes pas obligé de la laver avant de la rendre, mais si vous la rendez pleine de boue ou avec des taches sur la sellerie, les frais de nettoyage vous seront généralement facturés.

Si vous ne rendez pas le réservoir avec la quantité de carburant qui lui a été livrée, vous devrez payer le carburant manquant, ainsi qu'un supplément pour le service de ravitaillement. Vous devez également faire attention à l'heure de retour. Si vous dépassez le délai de livraison, une journée supplémentaire vous sera facturée.

D'autre part, vous devez être attentif aux conditions de restitution du véhicule. Il existe des offres qui vous permettent de bénéficier de prix très bas, mais qui incluent un supplément pour la restitution de la voiture dans un bureau autre que celui où vous l'avez prise.

7. Vérifiez les équipements supplémentaires que vous pouvez acheter

Outre les assurances facultatives, de nombreuses compagnies proposent la location d'équipements accessoires, tels que sièges pour enfants, barres de toit, chaînes, GPS, etc.