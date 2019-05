Louer une voiture pour découvrir la Suisse

Berne/Interlaken/Lucerne

De Lausanne départ en voiture pour Berne ! Découvrez la plus ancienne ville universitaire du pays, considérée comme la capitale culturelle de la Suisse. Vous pourrez profiter de l'occasion pour visiter l'un de ses quarante musées ou les nombreuses boutiques de chocolat suisse exquis. En été, l'emblème de Bâle, le Rhin, vous invite à flâner le long de ses rives, à profiter des terrasses ensoleillées ou même à vous baigner dans les quartiers de Badhysli. L'après-midi, départ en train pour Berne.Petit déjeuner. La ville de Berne est l'une des mieux conservées d'Europe, avec son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis la Roseraie ou depuis la cathédrale de Berne, vous pouvez profiter des plus belles vues sur la vieille ville avec ses 6 km d'arcades médiévales. La capitale de la Suisse fait partie de la province où est produit le célèbre fromage Emmenthal. En option, vous pouvez vous évader de la ville et visiter la biscuiterie Kambly, facilement accessible par le train.Petit déjeuner. Sur le chemin de Berne à Lucerne, vous pouvez faire une halte dans la ville d'Interlaken, située entre deux lacs. Depuis Interlaken, vous pouvez atteindre le sommet de l'Europe, le Jugfraujoch, où se trouve la gare ferroviaire la plus haute d'Europe. Avec plus de 45 funiculaires de montagne reliés à des points de vue, la ville sert de point de départ idéal pour des excursions et des aventures, toujours accompagnées de vues spectaculaires sur le paysage suisse. Entre juin et septembre, plus de 170 comédiens participent au Festival de Tell, le théâtre en plein air avec une scène royale qui comprend également la célèbre scène de tir aux pommes. Continuation en voiture jusqu'à Lucerne. .Petit déjeuner. Caractérisée par le pont médiéval de la chapelle, Lucerne est l'une des plus belles villes de Suisse. Pendant votre séjour dans cette belle ville, nous vous recommandons également une excursion au village voisin d'Engelberg, le point de départ de l'ascension du mont Titlis. Les plus audacieux peuvent traverser le pont suspendu le plus haut d'Europe qui offre une vue unique depuis une altitude vertigineuse. Logement.Petit déjeuner. Si vous voulez profiter de la vue magnifique sur Lucerne, escaladez le Mont Pilate, l'un des plus hauts sommets de la région de Lucerne. Depuis Alnachstad, prenez un train à crémaillère (le plus raide du monde avec une pente maximale de près de 48%) et le sommet est atteint en seulement 30 minutes. La vue sur le lac des Quatre-Cantons et les Alpes est spectaculaire. Continuation vers Zurich et hébergement.Petit déjeuner. Découvrez les plus beaux coins de Zurich : la vieille ville, l'horloge de l'église Saint-Pierre avec le plus grand cadran d'Europe, la célèbre Bahnhofstrasse, le Limmatquai, les maisons grises. Admirez le port, avec vue sur le lac, la ville et les Alpes environnantes.Prendre votre voiture en location : https://donilocation.ch/location-voiture/lausanne/