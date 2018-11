Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Lunettes de soleil mode Les Lunettes de soleil à la mode 2018 se déclinent de plein de manières. Sachez en plus en lisant notre article !



Lunettes de soleil design qui sont à la mode en 2018



La marque Calvin Klein se situe dans la gamme économique. De nombreuses lunettes de soleil Calvin Klein présentent des formes classiques d'aviateur avec ou sans monture en fil métallique. La marque Chanel avec La Havane est un modèle Chanel signature, disponible dans des montures en plastique audacieuses avec des dégradés de couleurs brunes et des lentilles assorties. La marque JLO par Jennifer Lopez.



Cette collection de lunettes de soleil pour femmes branchées est l'un des nombreux exemples de lignes récentes lancées avec des marques qui utilisent des noms de célébrités. Vous trouverez de nombreux autres noms de créateurs populaires dans les lunettes de soleil tels que Tom Smith, Balenciaga, Kenneth Cole, John Varvatos, Alexander McQueen, Gucci, Dior, Hugo Boss, Vera Wang, Marc Jacobs, Michael Kors, Ralph Lauren, et Valentino. Typiquement, si vous aimez le style vestimentaire d'un styliste, vous aimerez aussi ses montures et ses vêtements de soleil. La plupart des concepteurs conservent un contrôle important sur la conception, le prix et l'imagerie de leurs lunettes de soleil.



Les lignes sont produites sous licence avec une entreprise de lunetterie qui possède une grande expérience et une grande connaissance dans la fabrication et la distribution de lunettes. En plus de designers célèbres, de nombreuses célébrités ont travaillé avec des fabricants de lunettes pour créer leurs propres marques de lunettes de soleil. Randy Jackson, Jessica Simpson, Lauren Hutton, Britney Spears, Sophia Loren, Kathy Ireland, Cheryl Tiegs, Sean Combs, Donald Trump, Daisy Fuentes, Joan Collins et même George Burns et Jerry Garcia ont tous des lunettes de soleil à leur effigie. Une collection de lunettes de soleil aux formes traditionnelles et aux yeux de chat a été conçue en collaboration avec l'actrice et chanteuse internationale Thalia.



Une autre collection, qui comprend des montures de lunettes ornées de strass blindées avec de jolis verres solaires clippés. Beaucoup de célébrités qui ont leur propre ligne de lunettes de soleil ainsi que des montures de lunettes de vue de marque pour les lunettes de prescription. Certains consommateurs choisissent cette voie lorsqu'ils achètent des lunettes de soleil parce qu'ils peuvent mieux s'identifier à une célébrité qu'aux créateurs de mode ou à leurs produits.



