LES 5 MEILLEURES LUNETTES DE SOLEIL PERSOL À PORTER EN CE MOMENT



Augmentez votre jeu d'ombres avec la marque classique préférée de Leonardo DiCaprio et Ryan Gosling. La marque Persol a été portée par le monde du show business, de Steve McQueen, Paul Newman et Cary Grant à Daniel Craig, non pas à cause d'une campagne de marketing intelligente, mais simplement parce qu'ils sont tellement cool et parfaitement étudiées. D’après les boutiques de lunettes de soleil, Persol se porte bien depuis près d'un siècle. Ces sites proposent un large choix de teintes iconiques. Chaque paire est fabriquée à la main en Italie avec de l'acétate de cellulose, un matériau hypoallergénique dérivé du coton au lieu du pétrole. De plus, ils n'utilisent que le meilleur matériel et certains des verres les plus avancés sur le marché, y compris les verres polarisés, antireflet et photochromiques.



Les matériaux et la technologie mis à part, font de belles lunettes de soleil qui respirent tout simplement le style et le luxe. Le meilleur, c'est que vous pouvez avoir l'air aussi cool que Léonardo simplement en investissant dans une paire (ou deux). Comme les numéros de référence sur les montres Rolex, les connaisseurs connaissent leur Persol par code produit. Voici le guide des 5 meilleurs styles Persol disponibles en ce moment :  Le style le plus emblématique de Persol, rendu célèbre par McQueen, est maintenant disponible dans des douzaines de combinaisons différentes de montures et de verres. Il n'y a pas de mauvais choix, mais la tendance se dirige vers cette nouvelle écaille de tortue Madreterra de la collection "Vintage Célébration.



Une version pliante du cadre classique de style club est déjà un must. La construction est aussi 10 fois mieux que celle que l’on portait dans les années 80. Un cadre iconique de star de cinéma pour échapper aux paparazzis ou simplement pour séduire une beauté au hasard dans un bistro italien incroyablement cher. De la collection Gallery 900 édition spéciale, c'est l'un des cadres les plus fins et les plus légers que Persol offre à ceux qui ne veulent pas être alourdis par leurs lunettes de soleil.



La nouvelle édition de Persol, inspirée par la "symphonie des pièces mobiles" à l'intérieur de chaque machine, vous donnera instantanément l'impression d'avoir écrit un scénario qui vient de remporter un Oscar. Les lunettes de soleil les plus emblématiques de tous les temps de Tom Smith à Hugo Boss Hunter S. Thompson avait ses aviateurs jaunes, Kurt Cobain ses Christian Roths et Audrey Hepburn ses lentilles aux yeux de chat : Beaucoup d'icônes des cent dernières années ont atteint leur statut avec un mélange d'attitude et une paire de lunettes de soleil qui marque les mémoires. Peut-être ces stars portaient-elles d'abord leurs lunettes pour des raisons de commodité (dans le cas, par exemple, de Jackie O. à Capri) ou comme moyen de protection (V. Stiviano), mais peu importe : Certaines lunettes de soleil sont aujourd'hui synonymes de ceux qui les ont rendues célèbres. Prenons, par exemple, les lunettes à obturateur de Kanye (de l'époque "Stronger") et les teintes rose-palm d'Elton John.



Si vous êtes à la recherche de lunettes de soleil design, mais que vous n'êtes pas sûr de la marque qui vous convient, n'hésitez pas à magasiner dans une variété de magasins ou dans un magasin offrant un grand choix afin que vous puissiez essayer des modèles de différentes lignes. Chaque créateur a une certaine image qu'il représente à travers les vêtements et les accessoires, ainsi qu'à travers la publicité et les promotions. Les lunettes de soleil de designers et de célébrités ont tendance à être plus chères, et ont souvent des mises à jour plus coûteuses comme des bijoux et des incrustations avec des motifs et des motifs uniques. Des logos de designers attrayants peuvent être gravés ou incrustés dans des cadres haut de gamme.



