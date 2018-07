Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse MEDIUM ? Stella voyante super connue du site voyante.ch vous propose d'en savoir plus sur le métier de Medium.



Notre voyante Stella a bien voulu répondre à toutes les questions qui préoccupent les néophytes de cette branche ésotérique Expliquez-nous votre don svp nous aimerions en savoir plus : Je communique depuis l'enfance avec l'au-delà et avec les personnes décédées. J'entends les voix des morts qui me racontent leur monde. Je peux percevoir où ils se trouvent et sentir s'ils se sentent en harmonie et en paix. Les morts ont souvent des informations à délivrer à leur famille et je tiens tout particulièrement à faire passer ces messages. Je suis née avec ce don, il était héréditaire, ma mère et ma grand-mère étaient guérisseuses. Aussi loin que je m'en souvienne, je constatais que j'étais différente de mes amies. Très jeune, je discernais des choses imperceptibles pour les autres. Je percevais si quelqu'un était en souffrance ou s'il subissait des injustices. A l'âge de 10 ans, je refusais de dire bonjour à certaines personnes car elles me semblaient négatives. Quelques années plus tard, je détectais la maladie de ma tante et vit en rêve qu'elle allait être opérée d'une tumeur. Cela se matérialisa quelques mois après. Lorsque j'allais dans une maison inconnue, je repérais les esprits ou les anges gardiens. Dès l'adolescence, j'ai commencé à emprunter des livres occultes pour décoder mon comportement énigmatique. Ma lecture de l'ouvrage du médium Edgar Cayce m'a éclairée et j'ai travaillé mon don plus en profondeur. Je pratique la méditation chaque jour et je reste au contact de la nature pour être au plus près de mon intériorité. J'ai commencé à donner des consultations à l'âge de 18 ans. Lors de ces premiers rendez-vous, j'avais un grand nombre de flashs et de visions. J'avais du mal à supporter toutes ces pressions sur mes jeunes épaules. La même année, un accident de voiture me conduisit à l’hôpital et je dus reconsidérer mon don. Par hasard, mon chemin croisa celui d'un chaman qui me rendit l'espoir et confiance en me disant que je prendrais le temps nécessaire pour accepter ce cadeau du ciel.

Stella, quels conseils donneriez-vous à tous ceux qui souhaitent s'entraîner à la voyance ? Certaines personnes sensibles ont le potentiel nécessaire pour apprendre à travailler leur intuition. Comme dans tout don, il faut façonner et entraîner son esprit. Faire des exercices de visualisation régulièrement permet de dompter le mental. L'imagination d'une être vivant est vaste, il faut apprendre à développer sa capacité à ressentir les énergies et le monde qui nous entoure. Les techniques d'hypnose sont des chemins à suivre, à condition d'avoir en possession les techniques qui ont fait leurs preuves. Le matin et le soir, fermez les yeux, respirez profondément et inventez une histoire dont vous serez le héros ou l’héroïne. Cela peut être une simple balade en forêt ou une soirée entre amis. Écoutez les bruits intérieurs et extérieurs, observez les couleurs, pouvez-vous sentir la température ambiante, le chaud, le froid, le vent, les rires, les matières douces ou rugueuses, croisez des personnages. Dans cet exercice, il s'agit d'apprendre à écouter ses sensations. On peut aussi s'aider d'une photo pour rentrer dans cette histoire. Notez toutes vos intuitions dans un cahier réservé à cet emploi. Le corps est le premier outil intuitif. C'est lui qui nous renseigne en premier sur les énergies extérieures. Consignez vos émotions dans ce journal. Notez aussi les rêves les plus édifiants le matin avant de vous lever. Donnez leur des titres simples. On s'intéresse entre autres aux signes et aux symboles récurrents. Si vous souhaitez me rencontrer, je vous attends avec bonheur sur notre site. Je pourrais dialoguer avec vous de sujets qui vous préoccupent et vous guider vers un épanouissement personnel. https://voyante.ch/stella-voyante/ Je communique depuis l'enfance avec l'au-delà et avec les personnes décédées. J'entends les voix des morts qui me racontent leur monde. Je peux percevoir où ils se trouvent et sentir s'ils se sentent en harmonie et en paix. Les morts ont souvent des informations à délivrer à leur famille et je tiens tout particulièrement à faire passer ces messages. Je suis née avec ce don, il était héréditaire, ma mère et ma grand-mère étaient guérisseuses. Aussi loin que je m'en souvienne, je constatais que j'étais différente de mes amies. Très jeune, je discernais des choses imperceptibles pour les autres. Je percevais si quelqu'un était en souffrance ou s'il subissait des injustices. A l'âge de 10 ans, je refusais de dire bonjour à certaines personnes car elles me semblaient négatives. Quelques années plus tard, je détectais la maladie de ma tante et vit en rêve qu'elle allait être opérée d'une tumeur. Cela se matérialisa quelques mois après. Lorsque j'allais dans une maison inconnue, je repérais les esprits ou les anges gardiens. Dès l'adolescence, j'ai commencé à emprunter des livres occultes pour décoder mon comportement énigmatique. Ma lecture de l'ouvrage du médium Edgar Cayce m'a éclairée et j'ai travaillé mon don plus en profondeur. Je pratique la méditation chaque jour et je reste au contact de la nature pour être au plus près de mon intériorité. J'ai commencé à donner des consultations à l'âge de 18 ans. Lors de ces premiers rendez-vous, j'avais un grand nombre de flashs et de visions. J'avais du mal à supporter toutes ces pressions sur mes jeunes épaules. La même année, un accident de voiture me conduisit à l’hôpital et je dus reconsidérer mon don. Par hasard, mon chemin croisa celui d'un chaman qui me rendit l'espoir et confiance en me disant que je prendrais le temps nécessaire pour accepter ce cadeau du ciel.Certaines personnes sensibles ont le potentiel nécessaire pour apprendre à travailler leur intuition. Comme dans tout don, il faut façonner et entraîner son esprit. Faire des exercices de visualisation régulièrement permet de dompter le mental. L'imagination d'une être vivant est vaste, il faut apprendre à développer sa capacité à ressentir les énergies et le monde qui nous entoure. Les techniques d'hypnose sont des chemins à suivre, à condition d'avoir en possession les techniques qui ont fait leurs preuves. Le matin et le soir, fermez les yeux, respirez profondément et inventez une histoire dont vous serez le héros ou l’héroïne. Cela peut être une simple balade en forêt ou une soirée entre amis. Écoutez les bruits intérieurs et extérieurs, observez les couleurs, pouvez-vous sentir la température ambiante, le chaud, le froid, le vent, les rires, les matières douces ou rugueuses, croisez des personnages. Dans cet exercice, il s'agit d'apprendre à écouter ses sensations. On peut aussi s'aider d'une photo pour rentrer dans cette histoire. Notez toutes vos intuitions dans un cahier réservé à cet emploi. Le corps est le premier outil intuitif. C'est lui qui nous renseigne en premier sur les énergies extérieures. Consignez vos émotions dans ce journal. Notez aussi les rêves les plus édifiants le matin avant de vous lever. Donnez leur des titres simples. On s'intéresse entre autres aux signes et aux symboles récurrents. Si vous souhaitez me rencontrer, je vous attends avec bonheur sur notre site. Je pourrais dialoguer avec vous de sujets qui vous préoccupent et vous guider vers un épanouissement personnel.

Voir la carte

Stella











Stella

Flashback : < > Rêve prémonitoire ? Medium ? La vie après la mort parlons en ! Thème astral