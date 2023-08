Magnétothérapie Pulsée Haute et Basse Fréquence : Révolutionnez votre Bien-Être avec Lifeline Naturopathie Cabinet à MOLLES 03 à 10 minutes de VICHY

Magnétothérapie Pulsée Haute et Basse Fréquence : Révolutionnez votre Bien-Être avec Lifeline Naturopathie

Innovante, efficace et abordable, la magnétothérapie pulsée haute et basse fréquence est votre nouvel allié pour une santé optimale.





Pensée pour vous, cette technologie est conçue pour pallier 118 pathologies spécifiques, tout en favorisant votre bien-être général. Avec Lifeline Naturopathie, vous pouvez bénéficier de cette technologie révolutionnaire, directement dans notre cabinet à MOLLES à quelques minutes de VICHY.





PROMOTION SPECIALE POUR LES CURISTES





MagnetoWaves MESIS : Une Solution pour 118 Pathologies

Que vous souffriez de troubles de l'appareil locomoteur tels que fractures, ostéoporose, arthrose cervicale et lombo-sacrée, ou que vous cherchiez des solutions pour des problèmes spécifiques comme l'impuissance, la névralgie, l'insomnie, le psoriasis, la fibromyalgie, le rhumatisme, les varices, le hallux valgus, la métatarsalgie, la maladie de Dupuytren, l'asthme bronchique ou les escarres et bien d'autres, MagnetoWaves MESIS vous offre une solution personnalisée.





Beauté et Sport : Des Programmes Dédiés

MagnetoWaves MESIS ne s'arrête pas à votre santé physique, elle s'étend également à vos besoins de beauté et de sport. Avec 25 programmes de beauté ciblant les différentes zones du corps et du visage, vous pouvez choisir entre des programmes variés comme la cellulite, la rétention d'eau (drainage lymphatique), la liporéduction, la tonification et les vergetures. Pour les soins du visage, nous proposons des programmes anti-rides et anti-âge.





Pour les sportifs, nous avons: 38 programmes sportifs pour vous aider à performer et à maintenir votre condition physique. Parmi ceux-ci, nous proposons des programmes pour la décontraction, les douleurs musculaires, la vascularité, les entorses musculaires, les entorses et ecchymoses.





Des Soins Accessibles et Efficaces

Situé à seulement 15 minutes de VICHY, notre cabinet à MOLLES est le lieu idéal pour bénéficier de ces traitements révolutionnaires. Une séance d'une heure est proposée à seulement 40 euros, avec des forfaits de 5 et 10 séances à des tarifs préférentiels allant de 180 à 300 euros.





Contactez Lifeline Naturopathie Aujourd'hui

1 SEANCE D'ESSAI pour seulement 20 Euros afin de tester la magnétothérapie pulsée.





N'attendez plus pour découvrir les bienfaits de la magnétothérapie pulsée haute et basse fréquence. Contactez Lifeline Naturopathie - Jean- Michel GRIVEAU au 07 64 07 36 02 ou visitez notre site : https://www.lifeline-naturopathie.fr pour en savoir plus et prendre rendez-vous.



La santé est notre bien le plus précieux, prenez en soin avec Lifeline Naturopathie.





MISE EN GARDE :







L'appareil n'est pas recommandé :