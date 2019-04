Procédures de liposuccion

La liposuccion est une intervention chirurgicale utilisée pour remodeler l'esthétique du corps, en éliminant par aspiration les dépôts graisseux résistants à l'action amincissante du régime et de l'exercice. La liposuccion ne doit pas être considérée comme une méthode simple et alternative pour perdre du poids, mais comme une véritable intervention chirurgicale à n'utiliser que lorsque la médecine cosmétique, diététique-comportementale et esthétique classique (mésothérapie par exemple) n'a pas produit les résultats escomptés en termes de réduction de graisse localisée, dont la perception ou l'ampleur est de nature à compromettre l'harmonie de la ligne et à nuire à la qualité et l'amour-propre de la personne.Le principe général consiste en l'insertion d'une fine canule sous la peau reliée à un dispositif d'aspiration qui, par des manœuvres appropriées du chirurgien, décompose les coussinets graisseux. Lorsque l'aspiration est activée, de petits morceaux de tissu sous-cutané contenant des adipocytes, du sang, de la lymphe, une substance amorphe et d'autres cellules sont aspirés et enlevés. Une fois le résultat souhaité obtenu, la zone traitée est bandée pour favoriser le remodelage tissulaire. La liposuccion peut être pratiquée sur des zones spécifiques du corps, comme l'abdomen, les cuisses, les genoux, les bras ou les fesses. Bien que l'opération soit le plus souvent utilisée pour le remodelage esthétique du corps, elle peut également être appliquée pour réduire la taille des seins chez l'homme (gynécomastie) ou pour enlever les lipomes (tumeur bénigne du tissu adipeux).Cette technique est généralement considérée comme efficace, sûre et facile à appliquer. En fait, la liposuccion est particulièrement adaptée aux personnes ayant un poids corporel stable, avec une surcharge pondérale légère ou modérée, qui présentent quelques points problématiques et circonscrits. La liposuccion, en fait, n'est pas un traitement de l'obésité, mais une procédure de remodelage du corps : en cas de surpoids important, il est plus utile de suivre une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice régulièrement, ou d'évaluer toute procédure de chirurgie bariatrique, comme le pontage gastrique.Plusieurs facteurs limitent la quantité de graisse qui peut être enlevée en toute sécurité au cours d'une seule séance de liposuccion. L'enlèvement de très grands volumes (plus de 5 litres) est une procédure complexe et potentiellement mortelle. La sécurité de la technique dépend non seulement de la quantité de tissu prélevée, mais aussi du choix de l'anesthésique et de la santé générale du patient. Les risques potentiels de liposuccion et les attentes quant aux résultats esthétiques à obtenir doivent toujours être discutés avec le médecin avant de subir une chirurgie. Enfin, avec le temps, le tissu adipeux peut se repeupler et le nombre d'adipocytes peut être restauré. La seule façon de s'assurer que le tissu adipeux prélevé lors de la liposuccion ne reviendra pas sur le site est d'adopter un mode de vie sain, qui inclut une alimentation équilibrée et une activité physique adéquate.