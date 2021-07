Un autre cas de figure fréquent est que dans votre couple, l’amour est arrivé à s’éteindre. Comment une relation de couple serait-elle possible sur la base de sentiments différents ? L’amour doit être partagé de manière réciproque par la femme et l’homme. En cas de déséquilibre, Maître Kounty, marabout medium, retour affectif à Bruxelles-Molenbeek intervient pour restaurer cette équilibre. Ainsi, son intervention magique empêche les conflits, la baisse de la libido et le libertinage infidèle hors union.



Connaître son avenir, c’est mieux le planifier. Grâce à l’extraordinaire précision de la voyance du grand Maître Kounty, marabout medium, retour affectif à Bruxelles-Molenbeek, découvrez votre future et soyez aguerri à affronter certaines situations. Par une forte concentration sur vos éléments et en se détachant de son enveloppe corporelle, le voyant maître Kounty s’affranchit de la temporalité. Ainsi, il se projette dans le temps désiré pour délivrer des visions et des divinations afin de rechercher les dangers, les joies et lever les doutes. Maître Kounty, marabout medium, retour affectif à Bruxelles-Molenbeek après la voyance vous propose des solutions et des rituels pour éviter certains malheurs sur votre chemin. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir ? Ne soyez plus surpris par des situations de votre vie mais soyez maître de votre existence.