Les sites spécialisés disent que c'est une technique chirurgicale très valorisante où les femmes retrouvent sécurité et estime de soi quand elles voient leurs seins rajeunis, plus pleins, plus symétriques dans leur thorax.



Durée de l'intervention en clinique

Les résultats de cette technique durent-ils ?

Quels sont les risques de cette technique ?

Une femme qui subit une mastopexie pourra-t-elle allaiter ?

La mastopexie est souvent associée à une augmentation de volume avec les implants mammaires (mammoplastie d'augmentation), puisque le sein est vide, ou à une mammoplastie de réduction dans les cas où le sein est trop grand. "De cette façon, le décolleté de la femme peut être amélioré, dans le premier cas, et un résultat plus harmonieux et esthétique peut être obtenu dans la seconde situation"La durée de cette intervention chirurgicale dépend beaucoup de chaque cas, mais on peut dire qu'entre 2 et 4 heures. Les spécialistes en Chirurgie Plastique, Reconstructive indiquent que " c'est généralement une intervention peu douloureuse de nature ambulatoire (hôpital de jour) qui permet un rétablissement rapide du patient, avec un retour au travail entre 5 et 7 jours après. C'est pourquoi elle est de plus en plus demandée dans les consultations, représentant 30 % d'entre elles".Les chirurgiens nous rappellent que son effet est durable dans le temps, "bien que l'hydratation et les traitements anti-gravitationnels semblables à ceux recommandés pour toute femme qui n'a pas subi de chirurgie sont recommandés, par l'application de crème hydratante après la douche et l'utilisation d'un soutien-gorge sans anneau lorsque possible. Bien que la réduction mammaire au fil du temps soit très dépendante des caractéristiques des tissus de la femme et de leurs soins, la mastopexie conserve généralement une forme et une esthétique plus rondes."Les risques de la mastopexie sont peu nombreux, à condition qu'elle soit réalisée par un spécialiste correctement formé en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive", commente Placer, soulignant qu'il existe des cas, comme par exemple chez les femmes qui fument, où des complications peuvent apparaître. "Chez les patients qui fument, la microcirculation est très altérée, ce qui a pour effet d'amener le sang vers les tissus pour cicatrisation. Quand plusieurs facteurs se conjuguent, comme la grande mobilisation des tissus qui doit se faire dans une mastopexie pour maintenir en vie le complexe aréole-mamelon en même temps qu'on le mobilise à sa position idéale, si en même temps ils sont fumeurs car le risque de nécrose des tissus augmente exponentiellement"."La sensibilité des seins et le complexe mamelon-aréole sont affectés dans la première phase de la période postopératoire, mais se rétablissent généralement de la même manière que la précédente en quelques semaines. La capacité d'allaiter ne peut être assurée après cette intervention, étant très dépendante de la technique utilisée en fonction du degré de chute et de l'état hormonal du puerpéral "En particulier, et selon Placer, les techniques qui mobilisent peu de tissu (mastopexie périaréolaire et circumverticale) seraient plus compatibles.