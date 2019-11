Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Mastoplastica Additiva Roma Cari lettori di Roma, oggi vi offriamo un articolo sull'aumento del seno. Questo è un argomento di attualità che viene spesso richiesto nelle nostre notizie e abbiamo trovato un video esplicativo che vi piacerebbe.



Chi vuole la mastoplastica additiva ?

Qualsiasi donna che sente che la dimensione o la forma del suo seno è insufficiente, che vuole un seno più sagomato con una scissione più bella e un seno più solido, più alto e in piedi. Può essere una donna molto giovane che non ha mai avuto un seno, o una donna dopo la gravidanza.



Questo consiste nell'aumentare il volume del seno con protesi mammarie (o protesi). Permette inoltre di modificare la forma e la forma del seno, rispondendo così all'esigenza di sentirsi "più femminile".

Perche' l'intervento chirurgico? Perché i risultati sono reali, molto naturali e sostenibili e le tecniche molto più sicure.

Qual è la procedura di aumento del seno ? Ci sono molte forme e tipi di protesi e possibili cicatrici da posizionare (sotto il seno, intorno all'areola, ascellare) e a seconda dei casi la protesi può essere posizionata davanti o dietro il muscolo.

Si tratta di una procedura eseguita in anestesia generale con una notte di ricovero in clinica o talvolta in regime ambulatoriale (nessuna notte di ricovero).



Solo una discussione con il chirurgo durante una visita può definire il tipo di protesi, il suo volume e la cicatrice più adatta ad ogni paziente, al fine di preservare il risultato più naturale possibile.



Dalla prima visita al chirurgo alla scelta delle protesi e al follow-up post-operatorio, il Chirurgo plastico esamina l'operazione.

Come avviene la prima visita al chirurgo?



"Al primo appuntamento, dopo aver chiesto alla paziente informazioni sulla sua storia clinica (ipertensione, diabete, tumori familiari....), il chirurgo le chiede cosa non le piace del suo torace e cosa vuole ottenere. Il chirurgo esamina poi il paziente: silhouette generale e seno (misure precise, palpazione del seno, esame della pelle del seno....). "Le foto del petto vengono poi scattate."



In quali casi il chirurgo può rifiutare l'operazione?



"Quando la paziente chiede un volume eccessivo, che non corrisponde alla sua silhouette. Anche quando si rifiuta di seguire le istruzioni pre-operatorie (controllo pre-operatorio con mammografia, esame del sangue....) o post-operatorio. Allo stesso modo, se il chirurgo sospetta che la paziente è riluttante ad avere un corpo estraneo nel corpo (l'alternativa dell'aumento del seno tramite iniezione di grasso è quindi possibile) o se semplicemente non si sente psicologicamente pronto a sottoporsi a tale procedura, quest'ultimo può rifiutare l'operazione. Lo stesso quando il paziente e' minorenne". Guarda il video allegato su youtube che ti aiuterà a comprendere meglio tutte le domande che ti devi porre.

Qualsiasi donna che sente che la dimensione o la forma del suo seno è insufficiente, che vuole un seno più sagomato con una scissione più bella e un seno più solido, più alto e in piedi. Può essere una donna molto giovane che non ha mai avuto un seno, o una donna dopo la gravidanza.Questo consiste nell'aumentare il volume del seno con protesi mammarie (o protesi). Permette inoltre di modificare la forma e la forma del seno, rispondendo così all'esigenza di sentirsi "più femminile".Perché i risultati sono reali, molto naturali e sostenibili e le tecniche molto più sicure.Ci sono molte forme e tipi di protesi e possibili cicatrici da posizionare (sotto il seno, intorno all'areola, ascellare) e a seconda dei casi la protesi può essere posizionata davanti o dietro il muscolo.Si tratta di una procedura eseguita in anestesia generale con una notte di ricovero in clinica o talvolta in regime ambulatoriale (nessuna notte di ricovero).Solo una discussione con il chirurgo durante una visita può definire il tipo di protesi, il suo volume e la cicatrice più adatta ad ogni paziente, al fine di preservare il risultato più naturale possibile.Dalla prima visita al chirurgo alla scelta delle protesi e al follow-up post-operatorio, il Chirurgo plastico esamina l'operazione.Come avviene la prima visita al chirurgo?"Al primo appuntamento, dopo aver chiesto alla paziente informazioni sulla sua storia clinica (ipertensione, diabete, tumori familiari....), il chirurgo le chiede cosa non le piace del suo torace e cosa vuole ottenere. Il chirurgo esamina poi il paziente: silhouette generale e seno (misure precise, palpazione del seno, esame della pelle del seno....). "Le foto del petto vengono poi scattate."In quali casi il chirurgo può rifiutare l'operazione?"Quando la paziente chiede un volume eccessivo, che non corrisponde alla sua silhouette. Anche quando si rifiuta di seguire le istruzioni pre-operatorie (controllo pre-operatorio con mammografia, esame del sangue....) o post-operatorio. Allo stesso modo, se il chirurgo sospetta che la paziente è riluttante ad avere un corpo estraneo nel corpo (l'alternativa dell'aumento del seno tramite iniezione di grasso è quindi possibile) o se semplicemente non si sente psicologicamente pronto a sottoporsi a tale procedura, quest'ultimo può rifiutare l'operazione. Lo stesso quando il paziente e' minorenne".

Voir la carte

Maria di Editoweb















Flashback : < > Augmentation mammaire Paris - Effets psychologiques positifs Lifting du visage, Fils tenseurs Paris Augmentation mammaire Lausanne