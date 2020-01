Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Mastoplastica additiva Roma Aumento del seno La Mastoplastica Additiva Roma permette di dare al vostro seno un volume proporzionale alla vostra silhouette grazie all'installazione di protesi. Permette anche di correggere una ptosi se è moderata. Queste protesi pre-riempite con gel di silicone, rotonde o anatomiche, saranno introdotte per via sottomammaria o areolare, in posizione pre o retro-pettorale. Sono necessarie diverse consultazioni per determinare al meglio l'intervento e la scelta della protesi. Questa operazione, in anestesia generale, richiede un pernottamento in ospedale. Dopo l'operazione, dovrete indossare un reggiseno di sostegno per 2 mesi.



L'aumento del seno con le protesi mammarie consiste nell'aumentare il volume del seno attraverso l'impianto di protesi mammarie (o protesi mammarie). Questa procedura è destinata alle donne che sono imbarazzate dal volume del loro seno che trovano insufficiente. L'ipotrofia mammaria è a volte difficile da accettare, sia fisicamente che psicologicamente. Può essere vissuta come un'alterazione della femminilità, che a volte porta a un vero e proprio complesso. In cosa consiste questa procedura? È una procedura molto comune nella chirurgia plastica. Esistono due forme di impianti: protesi rotonde e protesi anatomiche (a forma di "goccia d'acqua"), ognuna delle quali ha i suoi vantaggi e svantaggi. Gli impianti possono essere posizionati dietro (retro-pettorale) o davanti (retro-glandolare) del muscolo pettorale, a seconda della ghiandola mammaria presente. Questi impianti sono riempiti con gel di silicone e possono essere lisci o testurizzati. Il Dottor Sergio Delfino di Roma utilizza un approccio submammario o periareolare a seconda dei casi. L'inserimento della protesi mammaria può essere combinato con il lipofilling della scollatura per un risultato più naturale, o con un trattamento della ptosi per il "rilassamento" del seno.



ALLA PRIMA CONSULTAZIONE Potrà presentare la sua richiesta al dottor Hitier, che dopo un dettagliato esame clinico, spiegherà le possibili opzioni, tenendo conto dei suoi desideri e della sua morfologia, al fine di proporre un progetto "su misura", secondo le sue aspettative. Al termine di questa prima consultazione, vi verrà fornita la scheda informativa relativa al vostro intervento e un preventivo dettagliato. Un periodo di riflessione di 15 giorni è obbligatorio prima di qualsiasi intervento di chirurgia estetica.



LA SECONDA CONSULTAZIONE Vi permetterà di porre tutte le domande necessarie e di fissare una data per l'intervento. Firmerete quindi un modulo di consenso informato. Dovrete solo prendere un appuntamento con l'anestesista, i cui recapiti vi saranno forniti.



RACCOMANDAZIONI PRE-OPERATORIE La cessazione del fumo è obbligatoria prima di qualsiasi intervento chirurgico (almeno 1 mese prima). Nei giorni che precedono l'intervento non devono essere somministrati trattamenti anticoagulanti o antinfiammatori. Sarà prescritta una mammografia preoperatoria. Il dottor Sergio Delfino vi riceverà in consultazione in un ambiente caldo e accogliente. Questo momento di ascolto e di scambio gli permetterà di capire i vostri desideri, di identificare la vostra richiesta e di rispondere al meglio alle vostre domande.



EFFETTI POST-OPERATORI



I postumi dell'operazione sono generalmente semplici.

I primi giorni dopo l'operazione sono abituali: gonfiore del seno, ecchimosi, qualche dolore (soprattutto se gli impianti sono posizionati dietro il muscolo) che sarà alleviato dai farmaci analgesici prescritti.

Un reggiseno a compressione sarà indossato per 1 mese in modo permanente, poi durante le attività "a rischio" per 1 mese.

È prevista un'interruzione di 2 settimane di attività professionale, a seconda del tipo di attività.

È prevista una pausa di 6 settimane dalle attività sportive, a seconda del tipo di attività.

Per quanto riguarda le cicatrici, si consiglia di massaggiarle con una crema adeguata per migliorarne la flessibilità. La protezione solare è necessaria durante il primo mese, poi la protezione solare è fortemente raccomandata per 1 anno.

Una gravidanza successiva è possibile; l'allattamento al seno è possibile nella maggior parte dei casi, ma non può essere garantito.

RISULTATI E FOLLOW-UP



Check-up post-operatorio in consultazione con il Dr. Sergio Delfino entro 15 giorni dall'operazione, poi a 3 mesi e 1 anno.

Il risultato viene valutato dopo 3-6 mesi.

È necessario un follow-up a più lungo termine e la modifica degli impianti deve essere presa in considerazione a partire da 10 anni.



Impianti mammari prima del 1945



Poiché i dettami della moda sono diversi e soprattutto le conoscenze mediche e chirurgiche non sono molto sviluppate in questo campo, le operazioni di aumento del seno sono molto rare. Alla fine del XIX secolo, sono stati fatti alcuni esperimenti, nel 1889, il medico Robert Gersuny inietta paraffina nei seni per aumentarne le dimensioni... Gli effetti non sono affatto quelli previsti... Rapidamente, il corpo estraneo provoca noduli, fistole e persino necrosi... Va detto che i ragazzi non esitano a mettere qualsiasi cosa e tutto nel seno: cartilagine di manzo, lana, perline di vetro ma anche avorio (non vi dico il prezzo di un paio di seni di coppa D...) .



Alcuni medici decisero allora di usare i tessuti della paziente stessa per evitare questo tipo di delusione... Tanto più che alla fine le donne morirono di setticemia, così si cercò di cambiare i metodi e un nuovo intervento ebbe luogo nel 1895. La paziente non desiderava avere un seno grande, ma quando il suo chirurgo, Vincenz Czerny, ha rimosso un tumore tumorale nel seno, ha cercato di spostare un altro tumore benigno per mantenere lo stesso volume nel seno. L'idea è buona ma non troppo buona, non ha funzionato e come per tutti gli interventi al seno prima del 1945, le conseguenze sono disastrose per il seno ma anche per le condizioni generali della paziente.



Il primo utilizzo del silicone in Giappone nel 1946...



Se all'inizio del XX secolo l'Europa e gli Stati Uniti hanno abbandonato l'idea di iniettare paraffina nelle tette delle donne, la pratica ha messo radici in Sud America e in Asia (soprattutto in Giappone), ma sostituendo la paraffina con il silicone. Infatti, negli anni '40, le prostitute giapponesi volevano sedurre le IG presenti sul territorio e poi cercavano di soddisfare i criteri sexy dell'epoca, ovvero le pin-up. Morfologicamente, gli asiatici in genere non hanno né fianchi né seni generosi, quindi la soluzione è l'iniezione di silicone. Va detto che negli ultimi anni, con il progresso medico e chirurgico della guerra, stiamo cominciando a padroneggiare l'uso del silicone chirurgico per creare drenaggi, cateteri o anche gusci di pacemaker, quindi perché non fare protesi mammarie? Nel 1946, Sakurai inietta nel petto una miscela di silicone e grasso animale. Direttamente. Non in una tasca o in qualcosa di un po' stretto, no, direttamente dentro di essa per creare fibrosi nella parte posteriore del seno... In realtà, è un disastro, il silicone che non è contenuto in nessuna tasca migra verso i vasi e provoca embolie polmonari o addirittura ictus. Tuttavia, l'iniezione viene praticata per più di un decennio causando molte complicazioni, spesso fatali.



Carenze dei tessuti biologici e delle prime protesi (1945-1962)



Per limitare i danni, i chirurghi preferiscono lavorare su lembi di pelle e grasso prelevati dallo stomaco o dalle natiche dei pazienti perché i trapianti di corpi estranei non sono ancora sufficientemente controllati. Solo che quando il grasso viene inserito nelle tette non rimane compatto, si lega a tutto ciò che è organico intorno e si diffonde, infatti, non funziona molto... Inoltre l'operazione è lunga, le cicatrici sono enormi e dopo un po' il seno riacquista la sua dimensione naturale. Non è convincente, per questo cerchiamo un materiale esterno chimicamente inerte, ipoallergenico, che non provochi infiammazioni o ipersensibilità, che sia sterilizzabile e che non cambi forma. Solo il silicone soddisfa quasi tutti i criteri, ma i test iniziali sono stati inconcludenti, quindi stiamo cercando di migliorare la procedura con altri materiali.



Il chirurgo Pangman ha creato la prima protesi in plastica Ivalon. Al tatto, la protesi si sente come una spugna, il che è problematico quando alla fine si riempie di tessuto fluido e fibroso e si indurisce. Questo è estremamente doloroso. Pertanto, è necessaria una soluzione per evitare che la protesi entri in contatto con i fluidi. Una tasca. Pangman cerca poi di inserirlo in un sacchetto di poliuretano e funziona abbastanza bene. Nel 1958, insieme al collega Wallace, Pangman deposita il primo brevetto per una protesi mammaria ed esegue più di 400 operazioni in pochi mesi. Ma mancava il senno di poi, le conseguenze ci mettono più tempo ad apparire, ma quando ci sono, non è bello: i fluidi si accumulano tra le protesi e le infezioni e compaiono fistole... Continuiamo a cercare, Polystan, Etheron, niente aiuta. Finché Cronin non trova la soluzione.

1962-1990: L'età d'oro delle protesi mammarie.



Mentre esegue un'operazione, il chirurgo Cronin osserva una sacca per le trasfusioni di sangue e improvvisamente tutto ha un senso. Crea un sacchetto di elastomero siliconico che riempie di silicone fluido: nasce la prima protesi in silicone. Furono effettuati diversi test sui cani e poi la signora Timmie Jean Lindsay si offrì volontaria per indossare il primo paio di protesi in silicone nel 1962. Un anno dopo, non c'è nulla da segnalare, tutto va bene. Il risultato è oggetto di un congresso medico a Washington. È una rivoluzione nell'aumento del seno. In Francia, ne sono ispirati, ma il processo non è proprio lo stesso. Il chirurgo Arion sviluppa una sacca di silicone che mette vuota nel torace ed è una volta che è al suo posto che vi inietta il destrano. Un liquido. Il vantaggio è che l'incisione è più piccola, ma non è molto pratica perché le perdite sono comuni durante l'iniezione. Gli americani riprendono l'idea ma aggiungono una valvola per limitare le perdite e iniettano una soluzione salina che non ha quasi nessuna conseguenza sul corpo in caso di perdite (ad eccezione del capezzolo che si restringe) così è anche possibile posizionare le protesi mammarie dietro il muscolo pettorale e tagliare solo intorno al capezzolo per evitare una cicatrice troppo visibile.



Ci sono ancora molti effetti collaterali, come la formazione del guscio, cioè l'indurimento della protesi, ma a volte la protesi si muove, si rompe o il silicone trasuda. Ed è ancora un po' sciolto, addirittura disastroso per la salute del paziente. Nonostante ciò, molte donne vogliono aumentare le dimensioni del loro seno. Ci sono più protesi in silicone che in soluzione fisiologica, ma entrambe esistono.

La crisi del silicone



Già alla fine degli anni '70, si è notato che il silicone ha causato alcuni problemi, si tratta di effetti collaterali menzionati sopra (formazione di un guscio, trasudazione...) ma troviamo anche sempre più donne che soffrono di malattie autoimmuni ed è dimostrato che il gel di silicone provoca il cancro nei ratti da laboratorio. Questo è l'inizio del processo di siliconatura. Nel 1977, una donna riceve 170.000 dollari di risarcimento a seguito della rottura di una protesi in silicone, e le prove saranno numerose per l'azienda produttrice del silicone. In meno di vent'anni ci sono 137 cause legali e più di 10.000 richieste di risarcimento negli Stati Uniti.

Lolo Ferrari: 3 litri di silicone in ogni seno



In Francia, nel 1992, le protesi in silicone sono state vietate e sono state ammesse solo protesi saline, anche se la loro durata di vita era più limitata. La norma CE è diventata obbligatoria solo nel 1995, mentre fino ad allora la produzione di protesi aveva poco o nessun controllo. A partire dagli anni 2000, in alcuni casi sono state concesse deroghe per il montaggio di protesi in silicone e dal 2002 è stato applicato un nuovo standard di sicurezza:



I principali punti di valutazione relativi all'uso delle protesi mammarie sono: tasso di rottura, tasso di contrattura capsulare, potenziale di migrazione del filler, transsudazione del filler. È inoltre necessaria una valutazione di marketing per valutare i materiali e la loro biocompatibilità, le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali, l'entità e gli effetti della perdita o della trasudazione, la capacità di rilevare la rottura, la compatibilità tra l'impianto e i tessuti del corpo, la capacità di impiantare, rimuovere e sostituire l'impianto. Si valuta la tossicità locale o sistemica di qualsiasi sostanza introdotta nell'organismo dall'impianto, i suoi potenziali effetti a breve o lungo termine.













