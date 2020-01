Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Mastoplastica additiva Roma La Mastoplastica Additiva Roma permette di dare al vostro seno un volume proporzionale alla vostra silhouette grazie all'installazione di protesi. Permette anche di correggere una ptosi se è moderata. Queste protesi pre-riempite con gel di silicone, rotonde o anatomiche, saranno introdotte per via sottomammaria o areolare, in posizione pre o retro-pettorale. Sono necessarie diverse consultazioni per determinare al meglio l'intervento e la scelta della protesi. Questa operazione, in anestesia generale, richiede un pernottamento in ospedale. Dopo l'operazione, dovrete indossare un reggiseno di sostegno per 2 mesi.



L'aumento del seno con le protesi mammarie consiste nell'aumentare il volume del seno attraverso l'impianto di protesi mammarie (o protesi mammarie). Questa procedura è destinata alle donne che sono imbarazzate dal volume del loro seno che trovano insufficiente. L'ipotrofia mammaria è a volte difficile da accettare, sia fisicamente che psicologicamente. Può essere vissuta come un'alterazione della femminilità, che a volte porta a un vero e proprio complesso. In cosa consiste questa procedura? È una procedura molto comune nella chirurgia plastica. Esistono due forme di impianti: protesi rotonde e protesi anatomiche (a forma di "goccia d'acqua"), ognuna delle quali ha i suoi vantaggi e svantaggi. Gli impianti possono essere posizionati dietro (retro-pettorale) o davanti (retro-glandolare) del muscolo pettorale, a seconda della ghiandola mammaria presente. Questi impianti sono riempiti con gel di silicone e possono essere lisci o testurizzati. Il Dottor Sergio Delfino di Roma utilizza un approccio submammario o periareolare a seconda dei casi. L'inserimento della protesi mammaria può essere combinato con il lipofilling della scollatura per un risultato più naturale, o con un trattamento della ptosi per il "rilassamento" del seno.



ALLA PRIMA CONSULTAZIONE Potrà presentare la sua richiesta al dottor Hitier, che dopo un dettagliato esame clinico, spiegherà le possibili opzioni, tenendo conto dei suoi desideri e della sua morfologia, al fine di proporre un progetto "su misura", secondo le sue aspettative. Al termine di questa prima consultazione, vi verrà fornita la scheda informativa relativa al vostro intervento e un preventivo dettagliato. Un periodo di riflessione di 15 giorni è obbligatorio prima di qualsiasi intervento di chirurgia estetica.



LA SECONDA CONSULTAZIONE Vi permetterà di porre tutte le domande necessarie e di fissare una data per l'intervento. Firmerete quindi un modulo di consenso informato. Dovrete solo prendere un appuntamento con l'anestesista, i cui recapiti vi saranno forniti.



RACCOMANDAZIONI PRE-OPERATORIE La cessazione del fumo è obbligatoria prima di qualsiasi intervento chirurgico (almeno 1 mese prima). Nei giorni che precedono l'intervento non devono essere somministrati trattamenti anticoagulanti o antinfiammatori. Sarà prescritta una mammografia preoperatoria. Il dottor Sergio Delfino vi riceverà in consultazione in un ambiente caldo e accogliente. Questo momento di ascolto e di scambio gli permetterà di capire i vostri desideri, di identificare la vostra richiesta e di rispondere al meglio alle vostre domande.



EFFETTI POST-OPERATORI



I postumi dell'operazione sono generalmente semplici.

I primi giorni dopo l'operazione sono abituali: gonfiore del seno, ecchimosi, qualche dolore (soprattutto se gli impianti sono posizionati dietro il muscolo) che sarà alleviato dai farmaci analgesici prescritti.

Un reggiseno a compressione sarà indossato per 1 mese in modo permanente, poi durante le attività "a rischio" per 1 mese.

È prevista un'interruzione di 2 settimane di attività professionale, a seconda del tipo di attività.

È prevista una pausa di 6 settimane dalle attività sportive, a seconda del tipo di attività.

Per quanto riguarda le cicatrici, si consiglia di massaggiarle con una crema adeguata per migliorarne la flessibilità. La protezione solare è necessaria durante il primo mese, poi la protezione solare è fortemente raccomandata per 1 anno.

Una gravidanza successiva è possibile; l'allattamento al seno è possibile nella maggior parte dei casi, ma non può essere garantito.

RISULTATI E FOLLOW-UP



Check-up post-operatorio in consultazione con il Dr. Sergio Delfino entro 15 giorni dall'operazione, poi a 3 mesi e 1 anno.

Il risultato viene valutato dopo 3-6 mesi.

È necessario un follow-up a più lungo termine e la modifica degli impianti deve essere presa in considerazione a partire da 10 anni.





Francesco De Curtis

Voir la carte













Flashback : < > Mastoplastica additiva Pisa Mastoplastica additiva Roma Infos Business | Italia