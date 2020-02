Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Mastoplastica additiva moderna La storia dell'aumento del seno e delle protesi mammarie è iniziata già nel 1890. Il primissimo aumento del seno senza intervento chirurgico è stato eseguito con l'iniezione di paraffina. L'uso di iniezioni di paraffina ha portato a dolorose complicazioni di aumento del seno. Enorme indurimento del seno a notevoli infezioni. Ben presto furono effettuati esperimenti con l'inserimento di sfere di vetro e sfere d'avorio. Questo metodo di aumento del seno ha già prodotto meno complicazioni rispetto all'aumento del seno mediante iniezioni di paraffina. Nel 1920 è stato vietato il metodo di aumento del seno mediante iniezioni di paraffina.

Aumento del seno con il proprio grasso ? Dopo i tentativi di allargare il seno con paraffina e palline di vetro, l'iniezione di grasso è diventata di moda nel 1920. Aumento del seno con il proprio grasso ? Operativamente il grasso veniva estratto da ogni parte, specialmente dall'addome e dalle natiche. Il grasso è stato poi introdotto nel seno. L'aumento del seno con il proprio grasso non è più stato fatto nel 1940. Il grasso è stato assorbito troppo rapidamente dal corpo, cosicché i seni sono diventati un nodulo poco chiaro e non assomigliano più ai seni. Dopo la seconda guerra mondiale, le donne in Asia hanno iniziato a farsi iniettare del silicone per ingrandire il seno. L'iniezione di aumento del seno in silicone è stata vietata in America a causa dei rischi per la salute.



Nel 1963 tutto cambiò quando il Dr. Cronin inventò la prima protesi mammaria in silicone in America. Due anni dopo, nel 1965, fu inventata la protesi mammaria in acqua salata. Questi palloncini ripieni di gel di silicone sono diventati immediatamente molto popolari. Per la prima volta nella storia è stato possibile allargare il seno con un risultato abbastanza naturale.







Alla fine del 19° secolo, il primo aumento del seno avvenne con l'iniezione di grasso animale. Questo modo di ingrandimento ha provocato terribili infiammazioni. Nel XX secolo la sperimentazione continuò. Sono stati iniettati tutti i tipi di cose per dare alle donne più seno. I materiali cominciarono ad assumere una vita propria nel corpo, con tutte le sue conseguenze.



Dopo la scoperta del silicone si è aperto un mondo di possibilità. All'inizio il silicone veniva iniettato direttamente nel corpo, il che naturalmente causava terribili reazioni infiammatorie.

Nel 1962 fu introdotta la protesi mammaria con rivestimento in silicone. Crepe, perdite e infiammazioni erano ancora comuni. La Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti ha vietato l'uso di protesi al silicone per l'aumento del seno, ad eccezione della ricostruzione del seno.



Il motivo per cui la FDA ha vietato gli impianti di silicone è il fatto che alcune donne hanno intentato causa contro un produttore. Alla fine il giudice si è pronunciato in loro favore e il produttore è stato dichiarato fallito con milioni di crediti. Nel frattempo, la FDA ha reintrodotto sul mercato americano l'attuale e sicura generazione di protesi mammarie. All'epoca in cui le protesi riempite di silicone sono state vietate negli Stati Uniti, sono state inventate diverse alternative: le protesi riempite di olio di soia e le protesi riempite di acqua. Le protesi riempite di olio di soia sono risultate cancerogene e sono state rapidamente ritirate dal mercato. E siccome le protesi riempite d'acqua potevano "sgocciolare" e fuoriuscire relativamente velocemente, non erano più tra le preferite. In seguito seguirono le protesi riempite di gel d'acqua, che ancora oggi sono un'alternativa molto sicura e spesso rassicurante alle protesi in gel di silicone spesso criticate!

Protesi per l'aumento del seno



Il metodo più semplice, efficace e duraturo per l'aumento del seno è quello delle protesi di plastica. Le protesi consistono in un sacchetto di gomma siliconica, la busta, riempita con gel siliconico o un altro riempitivo (p.es. gel acquoso). Ci sono anche protesi con doppia parete. Il volume interno viene poi riempito con gel di silicone, il volume esterno con soluzione fisiologica salina. Purtroppo ci sono molti malintesi sull'uso del silicone. Tuttavia, la ricerca scientifica non ha mai dimostrato che il silicone abbia un effetto nocivo sulla salute.



La Società di Chirurgia, è del parere che l'aumento del seno con protesi al silicone sia una procedura medica responsabile. Come per qualsiasi altro intervento chirurgico, i vantaggi dell'aumento del seno devono essere attentamente valutati rispetto agli svantaggi e ai rischi. Questi saranno discussi in dettaglio con voi durante una consultazione. La durata di vita delle protesi mammarie, che vengono utilizzate per l'aumento del seno, può essere limitata. Si consiglia di prendere un altro appuntamento con un chirurgo plastico almeno dieci anni dopo l'aumento del seno.

Tipi di protesi di aumento del seno



Parete protesica

La membrana esterna di una protesi mammaria è sempre costituita da silicone, che ha una superficie liscia o strutturata, oppure da un rivestimento in poliuretano. Dopo il posizionamento di una protesi mammaria, c'è sempre una reazione repulsiva minima, creando una capsula chiaramente delimitabile con una densa struttura di fibre di collagene.



A lungo termine, la contrazione di questa capsula (soprattutto nel caso di protesi lisce) può portare ad un seno duro e doloroso. Alla fine c'è una maggiore possibilità di avere un seno visibilmente deformato. Nel caso di un seno con una struttura grossolana, invece, l'ingrossamento dei vasi sanguigni nella superficie spugnosa della protesi avviene dopo l'impianto. Questo riduce la possibilità di formazione di capsule.



Contenuto protesico

Esistono due tipi di materiale di riempimento: silicone, acqua o gel d'acqua.



Le protesi riempite di silicone per la



