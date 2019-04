Médecine esthétique pour hommes

La médecine esthétique masculine, une réalité grandissante : environ 22% des hommes de 25 à 40 ans bénéficient d'un traitement esthétique et la plupart des patients ont pour objectif principal de restaurer le tonus et de faire une retouche.

L'aspect le plus inquiétant du sexe fort n'est pas tant les rides que l'abdomen et le relâchement des tissus. Bref, l'apparition de ce qu'on appelle le bacon. Défauts qui sont considérés comme de véritables menaces pour la virilité, afin de convaincre les garçons de s'asseoir sur le lit du médecin esthétique. Outre le botulinum bien connu et populaire, qui ne se démode jamais, l'un des traitements encore peu connu mais très pratiqué (7,2%), est représenté par les fillers : ce sont des substances injectées dans la peau pour corriger les imperfections du visage, notamment pour ralentir les signes du vieillissement, éliminer rides et sillons de la peau, ainsi que pour corriger le volume du visage, augmenter celui des pommettes, menton et lèvres.L'anti-âge est également fort, surtout chez les patients de plus de 50 ans (15% des traitements) et de plus de 35 ans (22%) qui considèrent l'esthétique comme un patrimoine à préserver. Succès dans le secteur également grâce aux traitements revitalisants et à la carboxithérapie (plus de 12% chacun). Cette dernière technique, la carboxithérapie, fait référence à l'utilisation du dioxyde de carbone médical (CO2) administré par micro-injections sous-cutanées et intradermiques, qui a un effet sur la microcirculation, le tissu adipeux et la peau.Le médecin esthétique est traité avec de la peau (7,28 %) et du botulinum (près de 5 %). Quant à la motivation, ce n'est pas seulement le désir de redécouvrir un look toujours vert qui amène les patients au lit : il y a de plus en plus de demandes de conseils sur des problèmes de nutrition, de surpoids et d'obésité (presque 5%), de douleur (presque 5%) et de posture (1,4%).En revanche, le pourcentage de très jeunes reste stable : 11% des traitements de médecine esthétique (du traitement de l'acné à la cellulite) s'adressent aux moins de 16 ans, avec 21% des interventions concentrées dans la tranche d'âge des 17-25 ans. Tous les fous de retouches diraient. Même si derrière la définition de la médecine esthétique il y a en fait un univers de traitements : nous ne sommes pas seulement les médecins des piqûres, mais nous prenons soin du bien-être de la personne dans la ronde. Aussi parce que, presque toujours, derrière les imperfections se cachent des pathologies réelles.Médecine esthétique : le bon traitement de l'âgeQuel est l'âge idéal pour un traitement cosmétique particulier ? Si vous avez 20 ans, voici les traitements pour vous : Remodelage des lèvres avec mastic. Peelings chimiques (acide glycolique, acide mandélique, PRX T 33 TCA modulé, solution de Jessner éclaircissante). Régime hyperprotéiné. Rinofiller pour les petites corrections nasales. Liposolving : grâce à l'injection pharmacologique soigneusement calibrée, vous obtenez la "casse" [...]Rides des marionnettesLes plis ou rides de la marionnette se forment parce que les tissus cutanés du visage dus à la ptose gravitationnelle (chute) se déplacent vers le bas. Latéralement à la mesure labiale, nous observons l'origine de deux plis qui rendent l'apparence triste et maussade, appelés rides des marionnettes ou plis amers. Ce sont des rides de solution difficile.Menton : amélioration de l'augmentation et correctionRemplissage LipofillingLe lipofilling est une technique ambulatoire qui permet, par l'ablation de tissu adipeux de certaines zones du corps (souvent en excès), de remplir d'autres qui, pour diverses raisons, se sont vidées et ont perdu leur volume initial. Les exemples les plus classiques de lipofilling sont l'élimination de la graisse des cuisses ou de l'abdomen