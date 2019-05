AUGMENTATION DES LÈVRES, DES POMMETTES, DES JOUES ET DU TRAITEMENT DES RIDES

HYPERHIDROSE SECONDAIRE OU SYMPTOMATIQUE

Le processus de vieillissement d'un visage, masculin et féminin, se manifeste généralement en plusieurs personnages :Le retrait de la racine des cheveux du cuir cheveluL'accentuation des rides d'expression (plus marquées même au repos),La descente des sourcils et le poids des paupières,L'approfondissement des cernes, ou l'apparition de poches,La perte de volume de l'arcade zygomatiqueRelaxation des tissus faciaux,L'amincissement des lèvresL'étirement des coins de la bouche vers le bas (rides "marionnettes")L'interruption du contour de la mandibule due à la chute des joues.L'apparition du double mentonCertaines des caractéristiques du vieillissement mentionnées ci-dessus peuvent être traitées en médecine esthétique avec des produits de comblement qui permettent de restaurer le volume là où il y a eu une perte.Il suffit d'injecter avec une aiguille très fine sous la ride, la cicatrice ou le sillon une petite quantité d'une substance naturelle, appelée acide hyaluronique , pour obtenir le remplissage puis la disparition ou l'atténuation ; cette substance permet également de corriger la perte de volume (hypotrophie) de régions spécifiques du visage (ex : lèvres ou pommettes), qui se manifeste avec le vieillissement.L'acide hyaluronique est une substance naturelle, présente dans de nombreux tissus (il crée du volume dans la peau et aide à maintenir l'élasticité et l'hydratation) : son application ne provoque pas de phénomènes allergiques et donc aucun test de tolérance préalable n'est nécessaire.Le résultat du traitement est immédiat.L'application d'acide hyaluronique se fait dans une clinique médicale, dans la plupart des cas sans anesthésie, prend moins de 30 minutes et, ne laissant aucune trace visible, n'interrompt pas votre activité quotidienne ou votre vie relationnelle.Le résultat est maintenu pendant environ 5-6 mois tout en variant d'une personne à l'autre et aussi en fonction du site d'injection. Dans tous les cas, il est possible de réintégrer l'acide hyaluronique à tout moment et autant de fois que souhaité pour maintenir un résultat optimal.L'hyperhidrose consiste en une transpiration excessive principalement dans les zones riches en glandes sudoripares : aisselles, paume des mains et plante des pieds. Ce phénomène, en plus de créer de l'inconfort, peut entraîner des limites relationnelles considérables.Si l'hyperhidrose fait partie des symptômes d'une maladie connue, on l'appelle hyperhidrose secondaire ou symptomatique. Les conditions suivantes peuvent causer une transpiration excessive, qui est généralement répartie sur toute la surface du corps :Hyperthyroïdie et autres troubles endocriniens ;Hormonothérapie du cancer de la prostate ou d'autres types de tumeurs malignes ;Maladies psychiatriques ;Obésité ;Ménopause (également pour se référer au déséquilibre hormonal).HYPERHIDROSE IDIOPATHIQUE OU ESSENTIELLESi l'hyperhidrose est sans causes spécifiques, elle est définie comme idiopathique ou essentielle. Ce trouble est beaucoup plus fréquent que l'hyperhidrose secondaire.Elle commence généralement pendant l'enfance ou l'adolescence et dure toute la vie. La localisation est plus sectorielle au niveau palmaire, axillaire et plantaire. L'anxiété et la nervosité peuvent aggraver ou déclencher une crise de transpiration, mais il est rare qu'il y ait un véritable problème psychiatrique.Ces patients sont souvent qualifiés d'émotionnels, mais c'est généralement le phénomène de transpiration excessive qui génère de l'embarras et de l'anxiété, et non l'inverse. Même en présence de troubles psychologiques/psychiatriques, l'hyperhidrose tend à aggraver l'instabilité émotionnelle.UTILISATION THERAPEUTIQUE DE LA TOXINE BOTULIQUEL'utilisation thérapeutique de la toxine botulique (initialement connue comme agent "paralysant" sur les muscles hyperactifs) dans les maladies idiopathiques ou hyperfonctionnelles essentielles des glandes sudoripares est justifiée par le fait que la substance chimique des terminaisons nerveuses qui donnent l'impulsion aux glandes est la même que celle trouvée dans les synapses neuro-musculaires : acétylcholine.Par conséquent, avec le même mécanisme d'action de blocage transitoire de la libération d'acétylcholine par les terminaisons nerveuses, une "paralysie" de la fonction des glandes sudoripares peut être obtenue.L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENTDu point de vue de l'efficacité, la littérature scientifique internationale rapporte les pourcentages suivants : 95% de réussite à l'axillaire ; 70/80% à la paume et aux semelles.La durée de l'efficacité du traitement varie selon l'endroit : jusqu'à 10 mois en moyenne pour l'axillaire, entre 4 et 6 mois pour le palmier-plantar.La technique d'infiltration garde à l'esprit que les zones affectées (en particulier la paume des mains et la plante des pieds) sont riches en terminaisons nociceptives de sorte que l'intervention est précédée d'une anesthésie.