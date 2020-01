Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Medicina moderna Scoprite la storia della medicina con il nostro articolo !







La medicina, come tutte le discipline scientifiche, si è evoluta nei secoli. Ora ha raggiunto un livello abbastanza avanzato. Ma com'era poco più di 100 anni fa?

I medici di campagna erano conosciuti da tutti gli abitanti del villaggio in cui praticavano. Quando si sono stabiliti e non erano della regione, la cosa più difficile per loro era essere accettati. Per fare questo, hanno cercato di rispettare i costumi del villaggio e di parteciparvi, di parlare il dialetto della gente e di essere vicini alla gente.

In campagna hanno affrontato un altro problema. I contadini hanno rifiutato i medici e a volte si sono rifiutati di chiamarli. Erano ancora radicati in una società molto religiosa e un po' "magica". Spesso preferivano chiamare lo stregone locale prima del medico. Inoltre, un medico doveva essere pagato e sperava di essere pagato in monete d'argento, anche se spesso doveva accontentarsi di un pollo, frutta o uova...



2. La medicina rurale nella Francia del 19° secolo



La seconda metà del XIX secolo fu un periodo di grande progresso per la medicina con la scoperta di sieri, vaccini, chirurgia e ostetricia, grazie all'anestesia e all'asepsi.

Naturalmente, tutte queste scoperte erano minime rispetto agli antibiotici che sarebbero arrivati solo un secolo dopo.

Ma questi progressi arriveranno solo tradizionalmente in campagna e saranno applicati in modo variabile, a seconda della formazione e dell'apertura scientifica del professionista.



È importante notare la differenza tra l'ufficiale sanitario e il medico.

Il medico esercita nelle città e ha una formazione avanzata (cinque esami più una tesi), mentre l'ufficiale sanitario ha una formazione meno avanzata (tre esami) e pratica principalmente in campagna.

In linea di principio, l'ufficiale sanitario dovrebbe ricorrere al medico nei casi gravi, ma ciò non è sempre possibile. In effetti, le distanze sono talvolta lunghe tra il villaggio e la città più vicina.



Il più delle volte il medico di campagna esercita la professione fino alla morte (tranne in circostanze particolari come la malattia).

Ci sono dinastie mediche, lignaggi medici e persino reti familiari con generi e nipoti. In effetti, l'origine delle vocazioni a volte viene dagli ascendenti.

In questo caso, l'apprendistato pratico può avvenire attraverso un padre, un nonno, uno zio o un futuro suocero.



La professione è ingrata, ma i medici che abbandonano la professione sono rari. Eppure la malattia spesso vince. È una lotta impari in cui il medico sa di essere sconfitto in anticipo. Alcune persone sono sorprese dalla persistenza delle vocazioni. C'è una sottomissione a un destino che il medico trova folle pretendere di controllare.

Per sfuggire a tutto questo, alcune persone a volte si abbandonano al bere.

Inoltre, sono chiamati a tutte le ore del giorno e della notte. La campagna non è molto sicura in questi tempi. E così, nel tentativo di salvare delle vite, rischiano la loro.



La pratica della medicina non porta alcuna facilità, nessuna situazione materiale straordinaria.

A giudicare da questi pochi dati sull'aspetto finanziario del rapporto tra il medico e il contadino:

Un lavoratore guadagna circa un franco al giorno e un impiegato statale ne guadagna quattro.

Per pagare l'ufficiale sanitario occorrono 0.40 franchi e per pagare il medico occorrono da 2 a 5 franchi. A ciò si aggiungono le spese di viaggio (da 1 a 1,5 franchi per miglio).

Ma non è ancora tutto, ci sono le medicine che devono essere pagate. In breve, un malato in famiglia porta rapidamente a un disastro.

Solo a partire dal 1893 l'assistenza medica diventerà gratuita a determinate condizioni. Nel 1898 si è tenuto conto anche degli infortuni sul lavoro e sono stati rimborsati i costi sostenuti. Inizialmente questa regola escludeva i lavoratori agricoli e creava così delle disuguaglianze.



I principali clienti dei medici di campagna dovrebbero essere normalmente gli agricoltori.

Ma lavorano sodo, lavorano giorno e notte, non hanno né riposo domenicale né vacanze.

Continuano anche se sono malati, soprattutto nei periodi di raccolto, perché la natura aspetta e hanno una grande resistenza al dolore.

Tuttavia, l'alcol quotidiano, la mancanza di igiene (ad es. letame vicino ai cancelli) e la vicinanza di persone e animali portano più rapidamente alla malattia.

Per migliorare l'igiene è necessario migliorare l'economia. Ci sarà un cambiamento solo a partire dal 1870.



D'altra parte, i contadini, come ho già detto, spesso rifiutano la medicina. Per loro, i medici vivono della sfortuna della gente.

C'è una lentezza nell'applicazione delle cure perché la gente ricorre prima di tutto allo "stregone". Questo ispira fiducia ed è più economico. Quando la gente decide finalmente di andare dal medico, è troppo tardi e il paziente spesso muore.

Questo è il trionfo dello stregone, perché spesso il medico non sa fare niente di più di quello che fa.

Per fortuna i pazienti erano meno esigenti a quel tempo. I mezzi di guarigione erano limitati e gli incidenti erano ammissibili (il che è molto diverso dall'attuale tendenza a citare in giudizio per errori medici).

Il paziente non dubita della sua fragilità e la morte non lo sorprende, il che non significa che non ne abbia paura. Inoltre, la morte deriva anche da incidenti frequenti, dalle conseguenze delle risse, dai maltrattamenti... Quindi è molto presente. Il medico è lì per alleviare la sofferenza, per aiutare moralmente, per salvare ciò che può essere salvato. Non ci aspettiamo (ancora) miracoli da lui.



3. La casa di Santa Elisabetta de Waimes



Nelle zone rurali, oltre al lavoro del medico, viene creato nelle grandi città delle istituzioni sanitarie, spesso grazie alla carità individuale. È attraverso di loro che il progresso scientifico arriverà nelle campagne.



Marie e Elizabeth Lamby , due donne sole e proprietarie di un edificio a Waimes, avevano espresso il desiderio di lasciarlo in eredità a un ente di beneficenza. Informarono il parroco di Waimes della loro intenzione.

Alla loro morte, "les oeuvres d'action catholique dans le doyenné de Malmedy", di cui il parroco Toussaint era il fondatore, ricevette i lasciti delle due sorelle.



L'obiettivo era quello di creare un centro ospedaliero. Le Suore di Sant'Agostino di Colonia hanno accettato di occuparsi della casa. Arrivarono a Waimes nel 1934.

Fu poi costruita una nuova ala. Ospitava una cappella e una scuola per custodi.

Durante il periodo nazista la scuola fu abolita e sostituita da un campo estivo per bambini di Colonia. Questo campo lasciò Waimes nel settembre 1944, alla vigilia della liberazione.



Appena finita la Battaglia del Rigonfiamento, la casa ha accolto pazienti di tutte le categorie e si è trasformata in una clinica. Il dottor Toussaint è il medico che lavora lì.

È stata installata una sala operatoria e sono state acquistate apparecchiature chirurgiche e radiografiche.

Il personale era composto da sei suore.

Molti pazienti di Waimes sono stati ricoverati in ospedale.



Nel 1958, il Ministero della Salute e della Famiglia abolì la clinica perché doveva essere costruito un nuovo ospedale nella vicina città di Malmedy. La casa è stata poi trasformata in una moderna maternità. Nel 1959 fu benedetta e le fu dato il nome di Santa Elisabetta.



Il reparto maternità è stato chiuso nell'aprile 1975 a causa dei crescenti costi degli investimenti medici.

Nel 1986 la casa è stata rilevata dal C.P.A.S.. Oggi si dedica principalmente all'assistenza agli anziani.



4. Conclusione



Gli ospedali sono strutture essenziali nelle nostre società.

Ora si sta facendo di tutto per garantire a tutta la popolazione il diritto alle cure necessarie. Ma il progresso presuppone l'utilizzo di attrezzature sofisticate, costose, ingombranti da acquistare e ammortizzare. Questo porta alla chiusura di istituzioni più modeste, come nel caso della Casa di S. Elisabetta, che è sopravvissuta solo cambiando il suo pubblico.



Non dobbiamo però dimenticare le persone che ancora oggi sono escluse dal sistema sanitario, sia perché non soddisfano le condizioni, sia perché vivono in paesi dove la sicurezza sociale non può essere organizzata in modo efficiente.

Sono già stati fatti molti progressi in questo senso, ma credo che ci sia ancora molta strada da fare.



Rosalia Marchese

