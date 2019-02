Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyant & Medium Belgique Méditation Asseyez-vous confortablement là où vous ne pouvez pas être dérangé et tournez votre esprit avec toutes ses nouvelles capacités de concentration vers un sujet choisi qui exige une pensée élevée et fructueuse. Dans l'étude de la théosophie, nous ne manquons pas de sujets qui combinent l'intérêt le plus profond avec le plus grand bénéfice.







Quand elle devient une habitude établie, que rien ne peut empêcher ; quand vous pouvez y faire face sans ressentir de tension ou de difficulté ; quand aucune pensée errante n'ose envahir, alors vous pouvez passer à la troisième étape de nos efforts, la contemplation. Mais rappelez-vous que vous n'y parviendrez pas tant que vous n'aurez pas complètement surmonté vos errances de l'esprit. Pendant longtemps, lorsque vous essayez de méditer, vous constaterez que vos pensées sont constamment déviées, et vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous découvriez soudainement à quel point elles sont allées loin. Il ne faut pas désespérer parce que c'est une expérience universelle - il suffit de rappeler le mauvais esprit dans votre entreprise - peut-être cent ou mille fois si c'est nécessaire, parce que la seule façon de réussir est d'éviter même la possibilité d'un échec. Mais quand vous réussirez enfin à le faire, et que vous maîtriserez définitivement votre esprit, alors vous arriverez à ce que le précédent n'était qu'une préparation nécessaire, même si elle est bonne en soi.



Au lieu de regarder la qualité dans votre esprit, prenez l'idéal spirituel le plus élevé que vous connaissez. Ce que c'est, et comment vous l'appelez, n'a pas d'importance. Théosophe prendra probablement l'un des grands que nous avons mentionnés précédemment - les membres de la Fraternité des Adeptes, que nous appelons les Enseignants - surtout s'il a eu l'avantage de les rencontrer en personne. Un catholique peut prendre la Sainte Vierge ou un saint protecteur ; un autre chrétien est plus susceptible de choisir le Christ ; un hindou est plus susceptible de choisir Krishna ; et un bouddhiste est plus susceptible de choisir M. Buddha. Les noms n'ont pas d'importance, parce que maintenant nous avons affaire à des réalités. Mais ce doit être la chose la plus élevée à faire pour vous, qui vous apportera le plus grand sens de respect, d'amour et de révérence que vous pouvez éprouver. Au lieu de votre méditation précédente, faites reproduire l'image mentale la plus vivante de cet idéal, et laissez couler vos sentiments les plus forts vers ce Suprême. Essayez d'y monter avec toute la puissance de votre nature, de vous y unir, d'être dans cette gloire et cette beauté, d'en être issu. Si vous faites cela, si vous continuez à élever votre conscience, le temps viendra où vous découvrirez soudainement que vous êtes aussi unis à cet idéal que vous ne l'avez jamais été auparavant, vous le réaliserez et le comprendrez comme jamais auparavant - parce que pour vous une lumière nouvelle et merveilleuse a brillé et le monde entier a changé, car pour la première fois vous avez appris ce que signifie vivre, et toute votre ancienne vie ressemblera tant à cette obscurité et mort que celle-ci.



Alors tout cela s'effacera de nouveau, et vous retournerez à la lumière d'un jour normal - et en effet, cela ressemblera à l'obscurité par rapport à elle ! Mais continuez à travailler la contemplation, et bientôt ce merveilleux moment viendra encore et encore, restant avec vous encore et encore, jusqu'à ce que la vie supérieure devienne votre pour toujours, n'est pas seulement une lueur du ciel, mais un éclat constant, un miracle nouveau et incessant de chaque jour de votre existence. Alors, jour et nuit, vous aurez une conscience continue, une belle vie remplie du bonheur d'aider les autres ; mais ceci, bien qu'indescriptible et inaccessible, n'est que le début de l'héritage qui est conservé pour vous et pour l'un des fils des hommes. Avec cette vision nouvelle et plus élevée, en regardant autour de vous, vous verrez et comprendrez beaucoup de choses que vous ne saviez même pas que vous aviez - à moins, bien sûr, que vous ayez pris connaissance à l'avance des recherches de vos prédécesseurs.



Continuez vos efforts, et vous vous élèverez encore plus haut, et avec le temps, une vie s'ouvrira devant vos yeux étonnés, aussi grande que la vie astrale est plus grande que la vie physique, et un jour vous sentirez que la vraie vie vous était encore inconnue - car tout ce temps vous vous rapprochez de plus en plus de la Vie Une qui est la seule qui apparaît

Si vous le préférez, vous pouvez assumer une certaine qualité morale, comme le conseille l'Église catholique en prescrivant cet exercice. Ici, vous pouvez regarder cette qualité dans votre esprit, voir combien elle est importante dans l'ordre divin, comment elle se manifeste dans la nature autour de vous, comment ses grands hommes de l'antiquité vous l'ont montrée, comment vous pouvez la manifester dans votre vie quotidienne, et comment vous ne l'avez peut-être pas été dans le passé, etc. Une telle méditation de haute qualité morale est un très bon exercice à bien des égards, car non seulement elle entraîne l'esprit, mais elle retient aussi constamment de bonnes pensées. Mais elle doit généralement être précédée par la pensée de quelque chose de spécifique, et quand cela devient facile pour vous, vous serez en mesure de tirer profit d'idées plus abstraites. 