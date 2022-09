Medium Suisse par téléphone

Il convient de préciser que, dans de nombreux cas, la connaissance ne provient pas seulement des entités qui s'adressent aux expérimentateurs, mais aussi, à son retour à un état d'alerte de la conscience, du milieu lui-même.

Cela nous ferait alors penser que le médium, malgré la conception traditionnelle qui le considère comme un moyen simple, n'est pas du tout un sujet passif qui se contente de prêter sa propre corporéité aux autres.

Sa passivité physique, en fait, n'implique pas que son esprit n'a aucune possibilité d'agir. D'autre part, si cet esprit sort du corps pour permettre à d'autres d'entrer, comme c'est le cas dans la transe par incorporation, il est tout à fait logique de penser qu'il n'y a plus d'autres occasions pour lui : il devra entrer à son tour dans la dimension universelle, d'où viennent les esprits qui s'exprimeront à travers sa corporalité.

Ces déplacements dans l'univers, appelés aussi voyages astrales, deviennent d'autres voies d'investigation et de connaissance dont les résultats, une fois les conditions de normalité du sujet restaurées, peuvent être exposés par le sujet lui-même en vertu de la grande facilité qui le caractérise à faire communiquer l'esprit et la matière entre eux.

Sensibilité de médium

Il reste encore quelques mots à consacrer à ce qui distingue généralement la médiumnité de la sensibilité. Le premier terme est utilisé pour définir des cas également connus sous le nom de cas de grande médiumnité, dans lesquels la transe par incorporation se manifeste avec d'autres phénomènes frappants tels que la matérialisation et la dématérialisation d'objets, la production de parfums, la production de voix directes, la lévitation, la bilocation.

Le second terme est normalement utilisé pour définir différents niveaux de perceptibilité, parfois même très profonds et d'effet considérable, ce qui exclut cependant les phénomènes mentionnés ci-dessus. La clairvoyance, l'écriture automatique, la perception des présences spirituelles, sont quelques-unes des manifestations exprimées par les médiums.

Je suis cependant d'avis que cette distinction a une valeur glossaire exquise et qu'elle ne fournit pas les éléments nécessaires pour définir un sujet sensoriel plutôt qu'un sujet médian. En effet, les frontières entre capacités moyennes et sensibles sont parfois très floues et, surtout, mobiles. Dans plus d'un cas, en fait, il semble établi que chez les sujets doués, les capacités progressent et se développent avec le temps, tout comme elles peuvent s'estomper jusqu'à disparaître.

Selon les messages de haut niveau, cette tendance dynamique des dons dépendrait de l'usage que le sujet en fait, progressant lorsqu'il est mis à la disposition des autres à des fins humanitaires, régressant s'il est utilisé à des fins égoïstes ou matérielles.

Toutefois, à cet égard également, nous ne devons pas oublier les causes liées à l'état physiologique du sujet, qui peuvent être attribuées à la vieillesse ou à des conditions pathologiques particulières qui se sont produites au fil du temps.

En tout cas, l'observation des différents niveaux de phénoménologie peut conforter l'idée qu'en chacun de nous, même dans l'embryon, il existe les conditions nécessaires pour éveiller, ne serait-ce que pour éveiller une plus grande capacité à percevoir des choses sur lesquelles nous sommes normalement distraits.

Beaucoup, sinon tous, partagent l'expérience d'un rêve prémonitoire, de la sensation claire de quelque chose qui est sur le point de se produire et qui se produit réellement, de sentir un parfum inexplicable pour le lieu et le moment dans lequel vous le percevez et aussi, simplement, de sentir votre propre être immergé dans une harmonie inhabituelle qui le reconnecte au tout autour, ressentant une profondeur des sentiments, émotions, sensations intra-traduisible en termes logique et rationnelle.



Le médium permet donc à l'homme du commun de recueillir des informations sur des parties de l'univers encore insondables aujourd'hui par nos moyens normaux de connaissance, afin qu'elles puissent ensuite être diffusées socialement.