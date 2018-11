Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Medium ? Vous avez dit Medium ? Moyen - Contacts avec l'au-delà ? Qu'est-ce qui distingue un médium d'un canal ? Les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes. C'est pourquoi, dans cet article, nous nous concentrons sur le domaine des contacts de l'au-delà avec les esprits des défunts.







Conseils sur les Médiums au téléphone ?



Oubliez vite la sorcière du champ de foire qui se nourrit sur la boule de cristal dans sa tente sombre. L'outil d'un médium psychique consiste en sa susceptibilité supérieure à la moyenne aux rayonnements de sources subtiles - et cette capacité peut être activée de manière optimale dans un environnement privé sans perturber les influences extérieures. Pour cette seule raison, les conseils des médias par téléphone offrent les meilleures conditions pour un contact réussi, car de nombreux médias qui réussissent préfèrent la zone de confort détendue de leur propre maison. Et vous aussi, vous pouvez vous éteindre plus facilement dans votre environnement privé et réduire au minimum les influences extérieures au moment de l'assise.



Contacts au-delà avec l'appui d'un Médium !



S'il y a un lien d'affection, le défunt continue à participer à notre vie même après son décès. En règle générale, ils sont très familiers avec nos soucis et notre situation émotionnelle et, en tant qu'êtres spirituels, ils ont jeté le lest de leur propre existence matérielle. Cela en fait d'excellentes sources de pensée positive et d'inspiration pour les personnes endeuillées. Mais comment savoir si le média de votre choix a effectivement pris contact ? Un média sérieux s'attachera tout d'abord à établir l'identité de la personne contactée sans aucun doute. Il reconnaît les propriétés suivantes : Préférences de la personne

Caractères de caractère significatifs et non universellement valides

Description de la cause du décès (brutal ou pas) Vous pouvez utiliser ces renseignements pour identifier la personne comme personne à charge survivante. Ce n'est qu'à ce moment-là que le média vous enverra des messages ou qu'il recevra vos questions à la personne décédée.



Possibilités et limites de la communication avec l'au-delà



Beaucoup de gens sont arrachés à la vie de façon relativement abrupte. Même en cas de maladie, la mort frappe souvent les personnes endeuillées sans préparation. Les débats qui se font attendre depuis longtemps, les réconciliations, les éclaircissements sur des questions en suspens ou simplement les adieux tombent donc à l'eau. Aussi urgent que soit notre souhait d'entrer en contact avec une personne décédée, il n'y a aucune garantie de succès. L'élément décisif est toujours que le défunt soit également intéressé par le contact et que le moment et la raison de la prise de contact soient appropriés pour les deux parties. Dans ce contexte, il ne faut pas craindre que le médium ne trouble la paix du défunt. Nos proches viennent nous voir de leur plein gré et se réjouissent de ce contact.



Migration des âmes et contacts dans l'au-delà ?



Du chamanisme et du travail énergétique, nous connaissons le concept des parties de l'âme, qui peuvent se séparer et se "perdre" déjà de notre vivant. La crainte que l'âme d'une personne décédée se soit déjà réincarnée et ne soit donc plus disponible pour un contact par l'intermédiaire d'un médium s'avère sans fondement. Nous n'avons qu'à dire adieu au concept de l'entité physique de la personnalité terrestre, que nous transférons inconsciemment à l'essence subtile de l'âme. Le moi partiel de vos amis et parents décédés reste aussi dans l'au-delà, même si une autre partie a déjà fait son âme sur le chemin vers une nouvelle vie.



À quels messages puis-je m'attendre ?



La mauvaise nouvelle d'abord : la cachette du pot d'or manquant de la tante héritière vous ne viendra probablement pas avec l'aide d'un médium sur la piste. Même les questions sur les événements futurs ne peuvent pas et ne seront pas répondues par la personne décédée, car cela signifierait influencer activement nos vies. Quel que soit le résultat des messages de l'au-delà, ils remplissent certainement une fonction. Au-delà des contacts, ce sont des aides au deuil. Le contact avec vos proches décédés vous renforce dans la connaissance que l'au delà existe vraiment !



