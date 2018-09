Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Médium chez voyante.ch Devenir médium est la plupart du temps un chemin de vie qui se ressent dès l'enfance. Il arrive dans des cas rares que des médiums se révèlent beaucoup plus tard dans leur vie d'adultes. Sachez en plus en lisant notre article sur la médiumnité.







Aujourd'hui en 2018 il n'est pas rare de croiser des personnes qui ont une vraie approche de la question mais si les expériences en hôpitaux de type CHUV ou HUG existent avec les barreurs de feu, les médiums n'ont pas encore atteint ce stade.



Pour être un Medium, soit avoir la capacité de percevoir les esprits, il n'est pas nécessaire d'appartenir à telle ou telle religion ou avoir un ou une autre philosophie de la vie, parce que la médiumnité est présente dans toutes les cultures et les races, quelles que soient les croyances ou condition sociale. Ainsi, la médiumnité se manifeste chez les personnes, indépendamment de l'âge, des croyances, des convictions, des possibilités d'intelligence ou du niveau culturel.



J'observe dans mon expérience chez voyante.ch que la médiumnité, dans la plupart des cas, est un engagement que l'Esprit a même pris sur le plan spirituel avant la réincarnation actuelle ! Un médium a un but précis et des étapes à atteindre. En ceci nous travaillons avec l'espoir fou de contribuer à rendre le monde meilleur ! Chaque personne peut avoir des réactions différentes à l'émergence de la médiumnité, bien que la douleur est l'élément le plus commun, surtout au début quand le débutant Médium ne sait pas comment maîtriser les énergie qui s'expriment dans son corps. Sans connaître les ressources médiumniques qu'il possède, la personne commence souvent à ressentir des problèmes de nature différente, souvent sans justification rationnelle. Il souffre de multiples formes de changements émotionnels soudains et même de maladies pour lesquelles la médecine n'a pas d'explications claires ou de solutions adéquates.



On ne devient pas Medium par hasard ou par jeu !



Notre travail est sérieux ! Si vous voulez courir le risque de recevoir des influences des esprits inférieurs, légers et même mauvais, l'exercice peut se faire n'importe où. Mais si le potentiel Medium veut maintenir son équilibre mental et spirituel cela, doit se faire avec quelqu'un qui vous enseignera et sera votre guide.



Nous en diront plus bientôt ! Si il y a une base un médium débutant peut devenir expert dans son domaine !



