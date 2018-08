Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Médium et esprits ? Sachez en plus grâce à notre site internet sur le monde des médiums !



Communiquez avec les esprits ? Établir un contact avec des entités, défunts ou fées... Et si c'était possible ?

Entrer en contact avec des êtres différents, communiquer avec les morts, les esprits, ou même des entités non humaines... Voilà l'un des domaines les plus troublants du paranormal. Et aussi l'un des plus contestés par les scientifiques. Certes, de plus en plus de médecins sont convaincus de l'existence des NDE (Near Death Experience), cette expérience de mort imminente désignant un ensemble de « visions ». Les personnes qui ont failli mourir relatent tous la même image: la traversée d'un tunnel qui débouche dans la lumière et dans la paix.



Aucune explication scientifique claire n'est encore en mesure d'élucider le sens et les mécanismes de ce phénomène...



Votre training mensuel



Nous n'allons pas vous donner une recette pour communiquer avec les morts ! Ce domaine reste trop complexe et seul des voyants expérimentés arrivent vraiment à le faire. Mais ces exercices vous permettront d'expérimenter la possibilité d'entrer en contact avec une autre réalité.



Exercice 1 Isolez-vous dans une forêt ou, à défaut, un petit coin de nature. Regardez autour de vous et soyez attentif à ce que vos sens perçoivent: bruits, odeurs, couleurs... Vous sentirez peut-être alors une ou des présences « irréelles ».

Exercice 2 Allez seul dans un lieu ancien, un château ou une vieille demeure et « écoutez ». Si vous éprouvez des impressions concernant cet endroit et son passé, vous pourrez peut-être deviner si ses habitants ont été heureux ou pas, si le lieu a été marqué par la violence ou l'harmonie. En revanche, la visite d'un fantôme est peu probable... Est-ce dangereux? Ça dépend. Très rares sont ceux qui ont vraiment croisé un fantôme! En revanche, pratiquer à l'aveuglette ce genre d'expérience peut s'avérer dangereux pour l'équilibre psychologique si le manque de lucidité vous amène à perdre le contact avec la réalité. C'est un piège qu'il faut connaître et éviter. Restez lucide et testez avec prudence la possibilité d'entrer en contact avec d'autres ni-veaux de la réalité, et vous pourrez sans danger étendre votre champ de conscience.



Les champions du contact paranormal Les plus « connectés » sont les signes d'Eau (Cancer, Scorpion et Poissons) et les Verseau. Cette aptitude se retrouve aussi chez les personnes qui ont dans leur thème natal Neptune, planète du sixième sens, en Scorpion, signe du zodiaque le plus « branché ».



TESTEZ VOS CAPACITÉS

►Il vous arrive de sentir des présences mystérieuses et invisibles autour de vous. OUI NON

►Vous avez vécu une NDE (Near Death Experience), expérience de mort imminente. OUI NON

►Vous croyez à l'existence de mondes parallèles, même si la science ne peut pas le prouver. OUI NON

►Vous avez eu l'impression qu'une personne aimée se manifestait à vous après son décès. OUI NON

►En forêt, vous êtes prêt à croire à l'existence de fées ou d'elfes. OUI NON

►Vous avez participé à une séance de table tournante et avez été convaincu. OUI NON

►Vous pensez que les apparitions d'Ovnis sont bien réelles. OUI NON

► Si l'on vous dit qu'une maison est hantée, vous refusez d'y passer la nuit. OUI NON

►Vous avez été témoin d'événements insolites comme dans le film Poltergeist, ou d'objets qui bougent tout seuls... OUI NON

►Vous avez beau vous raisonner, il vous est impossible d'aller vous promener dans un cimetière la nuit. OUI NON COMPTEZ VOS « OUI » 7 à 10: vous êtes en contact avec l'invisible. 4 à 6: vous avez des dons, cultivez-les. 1 à 3: exercez-vous, vous ferez des progrès !



