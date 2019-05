Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Medium quand et comment On pourrait concevoir une étude dans le cadre de laquelle les symboles apparaissant dans la représentation de médiums particuliers seraient classés par type, puis comparés entre eux et à l'intérieur d'un même médium. Il s'agit bien sûr d'une question empirique qui doit être étudiée en tenant compte des variables qui peuvent affecter les symboles. Cela inclut les croyances et les intérêts généralistes spirituels spécifiques aux cercles dans lesquels le médium a été formé ou a travaillé au cours de sa vie. Il y a aussi beaucoup à étudier en ce qui concerne les facteurs qui peuvent affecter à la fois la formation et la manifestation des symboles.indépendamment des modèles communs, il existe probablement de nombreuses différences individuelles dans le contenu des communications médiumistes. Mais même si ce n'est pas le cas, nous pourrions en apprendre beaucoup sur certains aspects de la mentalité, comme le flux de l'imagerie, et sur des caractéristiques importantes comme l'utilisation répétée d'images spécifiques en relation avec des sujets et des communicateurs, ainsi que des messages véridiques.



La médiumnité évolue-t-elle avec le temps ?

De nombreuses observations suggèrent que la médiumnité est un processus de développement. Je ne m'intéresse pas ici aux méthodes de développement de la médiumnité, mais plutôt aux observations suggérant des changements dans la médiumnité au fil du temps. Parmi les exemples, mentionnons les observations suivantes de John W. Edmonds sur les changements survenus dans un médium qui, malheureusement, n'est pas précis quant à l'intervalle de temps entre les changements indiqués par le médium, décrit comme suit : Tout d'abord, elle était violemment agitée en sa personne. Elle écrivit bientôt mécaniquement, c'est-à-dire sans aucune volonté de sa part, et sans aucune conscience de ce qu'elle écrivait. . . .



Elle est ensuite devenue une médium parlante. Elle n'était pas envoûtée... mais pleinement consciente de tout ce qu'elle disait et de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle ... a été montrée, à travers l'instrumentalité de son propre esprit, tous les détails de l'épave du paquebot San Francisco. . . . Tout cela s'est passé plusieurs jours avant que les nouvelles de l'accident n'atteignent la terre ferme de ce navire. . . . Quelques jours ont apporté une confirmation minutieuse de chaque incident qui lui avait été révélé. . . Elle s'est ensuite développée pour parler différentes langues. Elle ne connaît pas d'autre langue que la sienne, et un peu de français en internat. Pourtant, elle a parlé en neuf ou dix langues différentes, parfois pendant une heure à la fois, avec la facilité et la fluidité d'une native. . . . C'est à peu près au même moment que ses pouvoirs musicaux se sont développés. Elle a chanté à plusieurs reprises dans des langues étrangères, comme l'italien, l'indien, l'allemand et le polonais, et il n'est pas rare aujourd'hui qu'elle chante dans sa propre langue, improvisant à la fois des mots et des mélodies, la mélodie étant très unique et parfaite, et les sentiments au plus haut degré élevés... Son prochain progrès fut de voir les esprits et les scènes spirituelles, et maintenant il ne lui arrive pas tous les jours, et ce, à l'évidence, de décrire les esprits présents qui sont étrangers pour elle mais facilement identifiés par leurs amis et qui sont très bien connus et identifiés.



Soraya de voyance.ch













