Medium pourquoi ?

Medium ? Un mot bien comprit aujourd'hui en 2018. De plus en plus de personnes ont commencé à respecter cette capacité plutôt qu'à essayer absolument de la comprendre et à l'expliquer. La vie est faîte de choix que l'on peut faire librement ! Je n'oblige personne à croire ! Je n'ai pas de pouvoir sur les gens, je donne des possibilités, je montre des chemins et je donne des informations au bon moment. Toute l'équipe médium.com travaille dans cette idée aussi !Avez-vous lu la prophétie des Andes ? Ce livre merveilleusement inspiré explique pourquoi et comment le passé influence le présent. Ce livre explique que notre manière de penser la société découle fortement de ce que nos ancêtres ont pensés et ont mis en place. Selon ce livre comprendre notre passé et primordiale pour pouvoir agir dans le présent. Un medium vous aide en effet à comprendre dans votre histoire personnelle qu'est ce qui vous bloque et qu'est ce qui vous empêche d'avancer ! Des ancêtres peuvent en effet bloquer votre évolution, vous installer dans l'idée que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas de gagner de l'argent. Une fois libérés de ces blocages familiaux beaucoup de projets peuvent mieux se construire !Je vous en dirais plus dans ma prochaine chronique !Sasha