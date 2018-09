Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Médium ? Sachez en plus sur les médiums en lisant notre article sur le monde de la voyance







Un site internet comme le nôtre vous permet également de vous entourer des précautions nécessaires au bon développement d'une séance. Tout comme la contribution fluidique de l’assistance facilitera la manifestation de l’esprit, elle assurera également une protection indispensable pour le support. Lors d'une séance, le médium ne possède pas la situation, il se laisse aller et laisse place à la manifestation de l'esprit. On peut dire qu'à ce moment-là, le Médium est une porte ouverte sur l'au-delà, un monde qui n'est pas peuplé que de bons esprits. Après la mort, un esprit ne change pas pour devenir soudainement bon, il maintient son niveau d'évolution. Un mauvais esprit est toujours mauvais et veut continuer à faire le mal. En ce qui concerne notre planète et son niveau d'évolution, il est facile d'imaginer que l'au-delà de la terre n'est pas toujours le plus convivial.



En outre, ces esprits, qu'ils soient mauvais ou en agitation, sont très proches de nos vibrations matérielles et, par conséquent, ils sont plus faciles à manifester que les bons esprits. Il est donc nécessaire que, durant les séances expérimentales, l’élève moyen soit entouré de personnes qui connaissent bien le spiritisme et qui sont capables de réagir correctement aux manifestations anarchiques des esprits pervers ou perturbés.



En savoir plus : La force d'un MEDIUM est de travailler dans une atmosphère sereine mais aussi de bénéficier des informations provenant des esprits qui se manifestent à travers des médiums plus expérimentés. Et nous pouvons vérifier le bien fondé de ces révélations de l'au-delà pour les facultés indiquées et parfaitement dirigées. Les esprits guides sont plus capables que nous de percevoir les possibilités de chacun, les sensibilités médiumniques possibles et les décisions que nous avons pu prendre avant notre incarnation actuelle. La divulgation de la faculté qui correspond à la personne demandée est une garantie de certitude qui nous permet de nous engager dans la bonne voie.

