L'intervention possible d'entités à travers le médium, produit des phénomènes tels que l'état de transe, la xénoglossie ou d'autres types de manifestations significatives.



La perception extrasensorielle du médium est déjà la sienne, si elle est vérifiée par des contributions historiques et des faits détectables a posteriori, un élément primaire et fondamental. Il nous aide à comprendre où nous sommes et ce qui s'est passé à l'intérieur (mais tout doit être absolument vérifiable par la suite). Si cette phase est effectuée correctement (par exemple avec une expérience à simple ou à double insu), la fiabilité et l'existence de l'ESP ont une fois de plus été démontrées. En ce qui concerne le contact avec les entités désincarnées, la question devient très complexe. On ne peut pas se contenter de se fier aux mots prononcés par le médium, qui semble, pour une raison ou une autre, avoir un lien avec l'histoire du lieu.Personnellement, j'ai eu des contacts avec de nombreux médiums ou pseudo-médiums. Vous devez être prudent, surtout lorsque vous traversez un deuil ou une période difficile. La crise de la mort est encore aujourd'hui un tabou ; les rites religieux ne suffisent pas à remplir la douleur d'une perte et les explications, quelles qu'elles soient, ne comblent pas le vide laissé par l'être cher. C'est précisément en cette période de forte difficulté émotionnelle que l'on est le plus sujet à la tromperie d'un faux médium. Beaucoup d'entre eux diront qu'ils connaissent les gens qui sont décédés ; ils parleront grossièrement des mots d'amour et de l'état d'esprit du défunt. Il est nécessaire, plus que toute autre chose, de comprendre si le médium est réellement capable, de le mettre en mesure de " lui faire dire " des choses précises que personne d'autre que la personne concernée ne pourrait connaître, à part elle. Il n'est pas nécessaire de donner des informations : la médiumnité n'est pas un jeu et bien qu'elle se manifeste subjectivement sur la base des personnes, il existe des crises qui doivent être respectées. Pensez que même dans les cas d'identification spirite (donner des informations que personne ne peut connaître), il existe des explications alternatives à la communication avec l'être cher disparu. Il est donc très difficile pour le chercheur de comprendre une entreprise sans conditions de contrôle, lorsqu'il s'agit de personnes réellement capables. Beaucoup d'entre eux utilisent des techniques de communication non verbale, lisant les expressions qui sont peintes sur le visage de la personne devant eux, de sorte qu'ils comprennent si le chemin qu'ils ont pris est le bon et continuent de cette façon. Je suis sûr de pouvoir dire qu'il existe des méthodes pour communiquer avec "l'au-delà", mais cela ne peut guère se faire par le biais d'individus isolés qui ne sont pas contrôlés ou en contact étroit avec des groupes de recherche sérieux et scientifiques. Voir un médium entrer dans un château (célèbre pour son histoire) et commencer à parler de l'histoire elle-même, peut-être en insérant des moments de forte émotion, peut nous frapper mais ne doit pas nous tromper. C'est la même chose, sachant l'histoire de l'endroit où l'on peut faire à tout moment. Soyez toujours prudent, posez-vous des questions et soyez toujours critique et attentif.