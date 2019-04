Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Meilleur CBD en Suisse Les premières cultures de chanvre ont été cultivées il y a 6000 ans en Chine. Le chanvre est une plante qui contient plus de 400 composés naturels, dont les deux principaux groupes de molécules aux propriétés actives : les terpènes et les cannabinoïdes. La CBD appartient à ces derniers composés.



Les cannabinoïdes sont des molécules capables d'interagir avec les fonctions de notre système nerveux. La plante de chanvre biosynthétise plus de 60 cannabinoïdes qui diffèrent les uns des autres dans les processus d'interaction avec notre corps et dans leur structure moléculaire spécifique. Parmi les plus connus figurent le THC, le CBD et le CBG.



Le cannabidiol, ou CBD, est l'un des cannabinoïdes les plus abondants dans le chanvre. Il a été largement démontré que cette molécule possède plusieurs propriétés thérapeutiques, dont la capacité de détendre le corps. Bien que la CBD agisse sur notre organisme en offrant des bienfaits importants, elle n'a pas de propriétés psychoactives comme son plus proche parent, le THC. Par conséquent, l'action de ces deux cannabinoïdes ne doit pas être confondue.







La légalité est un problème majeur dans l'industrie du cannabis. Les campagnes de légalisation ont pris beaucoup d'ampleur dans le monde entier. C'est une autre raison de la popularité croissante de la CBD et d'autres cannabinoïdes.



Cela s'explique principalement par le fait que la CDB, contrairement au THC, est moins soumise à des restrictions dans de nombreux pays. La raison en est que le CBD est un cannabinoïde non psychoactif et n'interfère donc pas avec le fonctionnement psychophysique normal.

Aux États-Unis, par exemple, les produits contenant moins de 1 % de THC de CBD sont tout à fait légaux et peuvent donc être achetés sur le Web et expédiés pratiquement partout au pays.



Il en va de même dans de nombreux pays européens. En Suisse, des produits tels que les cigarettes de chanvre contenant 4 mg de CBD peuvent être achetés en tant que cigarettes et produits du tabac normaux dans les supermarchés et les magasins spécialisés.



Le fait que le CBD soit moins contrôlé que le THC et d'autres cannabinoïdes le rend beaucoup plus attrayant pour ceux qui souhaitent consommer du cannabis et du chanvre. Sa totale légalité facilite également la commercialisation de ces produits qui sont désormais très accessibles. UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Un autre facteur contribuant à l'essor de la CDB est l'augmentation de la taille de son marché.



L'industrie du cannabis en général connaît déjà une croissance massive. Aux États-Unis, par exemple, on estime qu'elle atteindra une valeur de plus de 20 milliards de dollars d'ici 2020. Et la demande de produits basés sur la CDB est particulièrement élevée. Le marché pour les produits de chanvre riches en chanvre est déjà estimé à environ 130 millions de dollars selon une estimation de 2016 par Vote Hemp and Hemp Business Journal.



Les États-Unis connaissent une forte augmentation du nombre d'entreprises qui produisent du CBD et offrent une grande variété de produits, depuis les suppléments alimentaires comme les graines de chanvre jusqu'aux colorants concentrés de CBD, aux cosmétiques, aux crèmes pour le corps, aux conditionneurs et autres produits.



En Europe, la demande de CBD est estimée à environ 2 milliards d'euros, selon une étude menée par nova-Institute et HempConsult, deux sociétés allemandes qui ont analysé le potentiel du marché européen pour les produits non psychoactifs CBD.



Cette croissance du marché stimule directement la popularité de la CDB. Avec plus d'entreprises et de produits sur le marché, les clients se voient offrir plus d'informations sur ses multiples utilisations. TRAVAIL DE SENSIBILISATION

Tous les facteurs dont nous avons discuté jusqu'à présent dans cet article, tels que plus de recherche scientifique, une meilleure accessibilité aux produits et une taille de marché plus importante, seraient déjà significatifs en eux-mêmes, mais ensemble, ils contribuent encore plus à l'augmentation globale des connaissances sur la CDB à l'échelle mondiale.



La recherche de la CDB, par exemple, alimente d'innombrables reportages journalistiques sur de nouvelles études scientifiques qui explorent tous les aspects de cette seule substance chimique.



Par ailleurs, le fait que la CDB soit accessible et légale facilite l'expérimentation des produits par ses utilisateurs. La croissance de ce marché signifie également que les entreprises et autres groupes d'intérêt mettent en commun davantage d'informations sur la CDB en mettant régulièrement à disposition des mises à jour.



Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de diffuser cette information et d'atteindre un public mondial. Grâce à l'attention et à l'intérêt accrus pour les médias sociaux, les gens entrent en contact quotidien avec les informations de la CDB, quel que soit l'endroit où ils vivent.

Quelles sont les différences entre la CDB et le THC ?

CBD signifie cannabidiol, tandis que THC signifie tétrahydrocannabidiol. Ce sont les deux principaux composés contenus dans les plantes de marijuana. Les cannabinoïdes constituent une classe unique de substances actives auxquelles appartiennent le THC et le CBD. Les variétés à forte concentration de THC sont assez courantes dans le monde de la marijuana, mais celles qui présentent des niveaux élevés de CBD sont, cependant, plus rares. Voici quelques différences fondamentales entre la CDB et le THC.

Différences entre la CDB et le THC

CBD :



Non psychoactif : ne provoque pas d'altération chez les consommateurs.

Aucun effet secondaire connu.

Aide à contrer les effets psychoactifs du THC.

C'est légal dans la plupart des pays.



THC :



Psychoactif : Provoque une altération chez les consommateurs.

Génère des effets secondaires tels que la paranoïa et l'anxiété.

Les effets sont comparables à ceux de la psychose.

C'est illégal dans la plupart des pays.



Comment fonctionne la CDB ?



Il y a de nombreux récepteurs dans notre système nerveux. Les récepteurs sont comme des antennes de téléphone portable qui reçoivent et transmettent des signaux. Tout comme un répéteur reçoit une onde électromagnétique spécifique comme signal, les récepteurs reçoivent des molécules spécifiques pour recevoir et transmettre certains messages.



L'un de ces systèmes, composé de plusieurs récepteurs, est le système endocannabinoïde (SEC). Les récepteurs SEC sont distribués dans le cerveau et le système nerveux périphérique (moelle épinière et nerfs). Dans le cerveau, ces récepteurs sont présents principalement dans les zones responsables de la perception, de la concentration, de la mémoire et du mouvement. C'est pourquoi la SEC est impliquée dans la régulation de nombreux processus physiologiques, y compris ceux liés aux sentiments de douleur, d'humeur et d'appétit. En outre, la SEC fait également partie du système neuronal activé par l'exercice physique. Par exemple, ce que l'on appelle le "flottement du coureur" est causé par l'action du système endocannabinoïde.



Les récepteurs qui composent la SEC sont : CB1 et CB2, 5-HT1A, μ et δ. Ces récepteurs se lient aux cannabinoïdes produits par notre système nerveux, les endorphines. L'une des endorphines les plus importantes transmettant des signaux à la SEC est le 2-arachidonoylglycérol (2-AG). Cette molécule se lie aux récepteurs CB1 et CB2. Le Cannabidiol, CBD, se lie également à ces récepteurs, générant les mêmes effets que le 2-AG.



