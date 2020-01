Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Nascita della medicina La Nascita della medicina e molto interessante ! Scoprite di piu con il nostro articolo !







Il simbolo della medicina, un serpente avvolto in un bastone, ha avuto origine nell'antica Mesopotamia circa 5.000 anni fa. L'acqua, per la sua importanza nella vita animale e vegetale, ha influenzato la formazione dei concetti di vita e di morte. Tutte le città vivevano solo sulle rive dei grandi fiumi. Diversi dei, come il cosmo, signori del cielo, della terra e dell'acqua, erano venerati e l'uomo doveva essere servile e obbediente. Il pensiero primitivo dell'uomo era magico e mistico. Era la credenza che gli dei creassero il cielo e la terra e poi l'uomo. Questo era fatto di argilla e mescolato con l'aria e il sangue di un dio morto per questo scopo. Questa è la ragione per la credenza mesopotamica che gli dei fossero presenti in ogni essere vivente. Gli esseri umani sono stati fatti per servire gli dei e i governanti, adorandoli e costruendo templi. Chi era obbediente era protetto e chi era disobbediente era dimenticato e afflitto da malattie. La magia era la principale misura terapeutica, che veniva utilizzata anche per ottenere la pioggia per il raccolto. Dopo il dominio degli Assiri e dei Babilonesi sulla Mesopotamia, nella regione furono adottati i costumi, le leggi e le dottrine dei Sumeri. La città di Babilonia divenne il centro di culti religiosi che attribuivano il potere alla triade Acqua, Terra e Cielo. Il dio più antico era il Peccato, che si occupava della crescita delle erbe curative, che non dovevano essere esposte al sole. Intorno al 2000 a.C. fu fondata la prima dinastia babilonese, con il regno di HAMMURABI (1792-1750), che elaborò un codice, in cui si diceva che la malattia causata in una persona da un'altra persona, secondo alcuni articoli, poteva essere compensata:



Ningishizida



I Sumeri, iniziatori della religione mesopotamica, avevano tra i loro dei, NINGISHIZIDA, dio della città di Gishibanda, vicino a Ur, nella Mesopotamia meridionale. Il suo nome significa "dio protettore delle piante" ed era rappresentato con due serpenti che crescevano dalle sue spalle. I Sumeri consideravano il serpente, chiamato SACHAN, un simbolo di giovinezza e salute, perché oltre a cambiare la sua pelle, ringiovanendosi, viveva vicino alle profondità della terra, dove abitava EA, dea delle acque e della salute. In seguito, il simbolo della salute e della medicina è stato rappresentato da un serpente con due teste avvolte attorno a un bastone o a un ramo di una pianta. Questo simbolismo è stato trasmesso fino al regno di HAMMURABI, che ha rimosso un serpente dal simbolo, lasciando un solo serpente avvolto intorno ad un bastone. Gli storici differiscono sulle ragioni di questo cambiamento, con alcuni che ritengono che forse si trattava di un vero e proprio piano per combattere l'inflazione dell'epoca, mentre altri credono che il re, temendo la popolarità della classe medica - tutti molti studiosi e competenti -. abbia cercato di diminuire il suo prestigio per pagare bassi salari a questi professionisti. Questo simbolo fu trasmesso alla civiltà greca otto secoli dopo, che incorporò nella sua mitologia i concetti della religione mesopotamica.



La mitologia greca



La mitologia è la narrazione di una creazione, essendo una rappresentazione collettiva trasmessa attraverso le generazioni e raccontando una spiegazione ed espressione del mondo e della realtà umana. Nel tentativo di spiegare il mondo e l'uomo che formano la complessità della realtà, la mitologia cessa di essere logica, diventa illogica e persino irrazionale. Rimane aperto a versioni, modifiche e interpretazioni. Decifrando un mito, l'uomo cerca di decifrare se stesso. È questo modo di pensare che ha creato la ricerca della conoscenza interiore dei tempi moderni, attraverso CARL JUNG (1875 - 1961) e l'inconscio collettivo e SIGMUND FREUD (1856-1939) e il complesso di Edipo. Ma per coloro che amano la storia e sono già stati analizzati o non hanno bisogno di un analista, la mitologia greca è bella e completa, perché rivela tutto sull'essere umano. Nella religione l'uomo diventa umile e, attraverso la fede, un'emozione e una forza ancora poco conosciuta anche se molto usata, riconosce e manifesta la sua dipendenza nei confronti di Dio, un essere invisibile e perfetto. Attraverso la scienza, l'uomo cerca questa perfezione e il dominio di tutto, cercando l'onnipotenza e persino ignorando l'umiltà, inebriato dalla conoscenza e dalla vanità. E si dimentica che mentre la scienza porta la conoscenza, la religione e la fede permettono all'uomo di conoscere la saggezza e la pace. Ma nella mitologia l'uomo soddisfa tutti i suoi desideri religiosi e scientifici, perché crea i suoi miti concepiti come vera storia. Egli umanizza il mondo e i valori naturali e soprannaturali, dà fiducia e speranza all'uomo mortale. Dopo tutto, quale essere umano non vuole diventare un mito?



Mentre nelle civiltà vicine gli dei ispiravano paura e terrore, nella mitologia greca gli dei ispiravano un senso di sicurezza. I greci dotarono i loro dei di attributi simili ai loro, cioè corpi umani e debolezze e desideri umani. Erano dei fatti a immagine e somiglianza dell'uomo. Immaginavano una grande famiglia di divinità che lottavano tra loro, che avevano bisogno di cibo e di sonno speciali. Si mescolavano liberamente con gli uomini e avevano anche figli di donne mortali. Gli dei si differenziavano dagli uomini per il fatto che mangiavano nettare e ambrosia, che davano loro l'immortalità. Non vivevano nel cielo, ma sulla cima del Monte Olimpo, una vetta nel nord della Grecia alta 3.000 metri. Nella mitologia greca, non sono stati gli dei a creare l'universo, ma l'universo a creare gli dei. La prima fase dell'universo riguarda la storia del CAOS, da cui è uscito, oltre al TARTARIO, il luogo più profondo delle viscere della terra, sotto l'inferno stesso, EROS, dio dell'amore e GÉIA (Terra), che ha generato URANO, che ha dato vita agli dei. Nella prima generazione divina URANO (Cielo) si unisce a GÉIA (Terra) dando vita a numerosi discendenti: TITANIE, TITANIE, CICLOPI, CICLOPI, HECATONQUIRE e altri come CHRONO (Tempo), MUSEO, ERINIA, ecc. Anche se di origine divina, apparvero mortali come i GIGANTI e divinità secondarie che non vivevano nell'Olimpo, come le Ninfe. La prima generazione divina si chiude con AFRODIT dopo una lunga e importante discesa nata da URANO e GÉIA. La seconda generazione divina riferisce di CHRONO e dei suoi discendenti che, dopo aver sposato la sorella RÉIA, hanno dato vita a HÉSTIA, HERA, DEMÉTER, HADES, POSÍDON (o POSEIDON) e ZEUS. La terza generazione divina si avvicina a Zeus e alla sua lotta per il potere. Quando raggiunse l'età adulta, ZEUS iniziò una lunga e terribile lotta contro suo padre CHRONO e i suoi zii, i TITI. Terminato il ritornello, tre grandi dei hanno ricevuto a sorte i loro rispettivi domini: ZEUS ha ottenuto il cielo, POSIDON, il mare e HADES, il mondo sotterraneo. Ma la supremazia dell'universo apparteneva a ZEUS, che divenne considerato il dio del cielo e il controllore dei raggi, il padre degli dei e degli uomini. Oltre a ZEUS, ad OLIMPO vivevano altre divinità, in totale dodici: ZEUS, i suoi due fratelli POSIDON e HADES, la sorella HESTIA, la moglie HERA, moglie legittima e protettrice delle mogli dell'amore legittimo, sebbene gelosa, vendicativa e violenta. Visse arrabbiata per l'infedeltà di Zeus che ebbe numerosi casi e figli con diverse donne, dee e mortali, essendo uno dei suoi figli Ercole - Ercole del latino - con ALCMENA. HÉRACLES è stata una delle vittime preferite della persecuzione di HERA, che ha imposto all'eroe le famose DUE OPERE. A OLIMPO vivevano anche altre divinità, come ARES, dio della guerra e figlio di Zeus e di Era, nonché altri figli e figlie, come ATENÁ (o ATENAS), figlia di Zeus con la prima moglie di Metide, APOLO, figlio di Zeus con la divinità orientale LETO, AFRODITE, figlia di ZEUS con DIONE, HERMES, figlio di ZEUS e MAIA, ARTEMIS, sorella di APOLO e HEPHESTOS, altro figlio di ZEUS e HERA, ma frutto di un'unione senza amore, perché è venuta al mondo per il colera e la sfida di HERA al marito, che lo ha generato da solo. Quasi tutte le divinità erano capaci sia del bene che del male, perché a volte ingannavano gli uomini e li conducevano all'errore.



Hermes



HERMES era figlio di Zeus con MAIA, una delle sette figlie di ATLAS e la più giovane delle Pleiadi. HERMES nacque il 4 (il numero gli fu consacrato) in una grotta sul monte Cilene, essendo stato fasciato e posto nell'arco di un salice, un albero sacro, simbolo di fecondità e di immortalità, ma rivelando ben presto una straordinaria precocità. Lo stesso giorno della sua nascita si è liberato dalle bande e si è recato in Tessaglia, dove ha rubato parte del gregge di ADMETO, sorvegliato da APOLO che stava eseguendo una punizione. Con gli animali con i rami legati sulla coda, cancellò le sue tracce e andò alla grotta di Pilos. Lì sacrificò due giovenche agli dei, dividendole in dodici porzioni, anche se fino ad allora gli immortali erano solo undici: il bambino prodigio si era appena promosso al dodicesimo dio dell'Olimpo.



Dopo aver nascosto il resto del gregge, tornò a Cilene, dove uccise una tartaruga, strappandole il guscio, con cui fece una lira, usando le budella delle giovenche sacrificate come corde. APOLO ha scoperto e accusato il ladro di MAIA, che ha negato il furto e ha protetto il figlio appena nato, come una vera super madre. APOLO si è poi rivolto a ZEUS, che ha verificato la menzogna del figlio e lo ha costretto a promettere che non gli sarebbe più mancata la verità. HERMES accettò, aggiungendo che non sarebbe stato obbligato a dire la verità nella sua interezza. HERMES ha deliziato tutti con il suono della sua lira, che ha scambiato con il resto del gregge rubato. HERMES inventò poi il Flauto del Pane ("sciroppi"), che suscitò l'avidità e il desiderio di APOLO di possederlo, e per questo gli offrì il bastone d'oro - il caduceo - che divenne il suo simbolo e il suo attributo. HERMES è una divinità complessa, che inizialmente era un dio agrario, protettore dei pastori e delle greggi nomadi, essendo rappresentato anche con un ariete sulle spalle. Ma i greci ne ampliarono le funzioni e, per aver rubato il gregge di APOLO, divenne il simbolo di tutto ciò che implica l'astuzia, l'inganno, l'essere conosciuto come un vero amico e protettore dei mercanti e dei ladri. È stato menzionato come il Signore di coloro che conducono i loro affari di notte, al buio, il cui significato è abbastanza chiaro. Protettore dei viaggiatori, era il dio delle strade, di cui si prendeva cura e che percorreva con incredibile velocità, perché indossava sandali dorati, dotati di ali.



Grazie alla sua velocità, divenne uno dei messaggeri preferiti degli dei, soprattutto di suo padre, Zeus. Per la sua astuzia e intelligenza, per la sua capacità di diventare invisibile indossando l'elmetto di HADES e di viaggiare ovunque con incredibile velocità, ha fatto anche delle buone azioni. Ricompose fisicamente il padre ZEUS, rubando i tendini che avevano strappato il mostruoso TIFAN e salvando gli ULISSES e i suoi compagni, già trasformati in animali dalla maga CIRCE. Come interprete della volontà degli dei, consegnò la lira a Ercole, la spada a Ercole, e perseo l'elmo di Ade. Si addormentò e uccise il gigante ARGOS con cento occhi, il guardiano la mucca IO e portò a montare IDA le tre dee HERA, ATENA e AFRODITE affinché il pastore PÁRIS fosse l'arbitro nella grande disputa di chi fosse la più bella degli immortali, scelta che sfociò nella guerra di Troia. Ha anche portato PSIQUÉ sul Monte Olimpo per sposare EROS. HERMES ha avuto molti amori e diversi figli, essendo il più importante di tutti gli HERMAFRODITO, che ha avuto con AFRODITE. L'iconografia di HERMES lo presenta con un cappello dalla forma particolare ("pétasos"), con sandali muniti di ali e che reggono un caduceo con due serpenti intrecciati al contrario nella parte superiore. Il caduceo (dal greco "kerykeion") significa bastone e araldo. Il simbolo dei due serpenti, il destro e il sinistro, sono di aspetto simbolico con il diurno e il notturno, il benefico e il maligno. Essi simboleggiano l'equilibrio delle tendenze opposte attorno all'asse del mondo, rappresentando un simbolo di pace e la divinità del suo portatore. Nel periodo greco classico, il caduceo era dotato di due ali in cima, trascendendo le sue origini, e per questo motivo veniva spesso utilizzato per rappresentare l'emblema della medicina, ma in modo errato.

Mercurio



Quando Roma entrò in contatto con la civiltà greca, a partire dal V secolo a.C., la mitologia greca e le sue divinità furono naturalizzate romane. ZEUS è diventato JUPITER, POSEIDON è diventato NETHONE, HADES è diventato PLUTON, HESTIA è diventato VESTA, HERA è diventato JUNE, ARES è diventato MARTE, ATENA è diventato MINERVA, APOLO ha continuato APOLO, AFRODITE è diventato VENUS, HERMES è diventato MERCURY, ARTEMIS è diventato DIANA e HEPHESTS è diventato VULCAN. Intorno al III secolo a.C. fu plagiato direttamente dalla Grecia il dio della medicina ASCLÉPIOS, che ricevette il nome di SULAPIO. Le immagini delle divinità greche naturalizzate romane sono state conservate o leggermente modificate. L'antico culto della religione romana era in grande competizione con il sontuoso culto liturgico che accompagnava il culto delle divinità elleniche. In risposta a questa invasione della mitologia e della religione straniera, i romani conservatori crearono divinità nazionali frutto di una grande immaginazione: la costruzione delle fogne (CLOACA MAXIMA ) introduce il culto della dea DEA CLOACINA , la coniazione di monete d'argento porta all'introduzione del culto del dio ARGENTINUS e l'invio delle prime squadre romane nel Mediterraneo crea il culto della dea TEMPESTAS, tra le innumerevoli altre divinità create da idee astratte, come FIDES (Buona Fede), VICTORIA (Vittoria), SPES (Speranza) e LIBERTAS (Libertà). HERMES Latinized for MERCURY ha il suo nome originale dalla parola MERCES, merce. Il caduceo di HERMES è stato trasmesso a MERCÚRIO, intrecciato con due serpenti, in modo che la parte superiore formi un arco, con due estremità alare. Questa somiglianza di simboli ha creato un'enorme confusione con il simbolo della medicina e persino con la fama dei medici, che spesso viene confusa con i comportamenti disonesti e irregolari del doppio HERMES/MERCÚRIO, compreso il rapporto di commercializzazione della medicina, per l'origine della parola.



Asclepio, Dio greco della medicina



ASCLÉPIO (di lingua greca) o ESCULÁPIO (di lingua latina) costituiva il grande nome della medicina greca pre-hippocratica. Visse intorno al 1200 a.C. e si credeva che avesse poteri straordinari nell'arte della guarigione. Asclepio era il figlio del dio APOLO con la ninfa mortale CORONIS, figlia di FLEGIAS, re delle lapidi. Questa, temendo che il re, eternamente giovane, perché immortale, l'avrebbe abbandonata nella sua vecchiaia, si unì, anche se incinta, a Ischis, che fu uccisa da APOLO. Poi CORONIS è stato ucciso da Artemide, la sorella di APOLO, su richiesta del fratello. Ma con la morte della madre, ASCLÉPIO fu estratto dal suo seno e inviato al centauro QUIRON che gli insegnò l'arte della medicina. Egli resuscitò persino diversi morti, come CAPANEU, LICURGUE, GLAUCO e HIPOLITE, figlio di TESEU, utilizzando il sangue che era sgorgato dalle vene sul lato destro di Medusa, presente in una pozione che ricevette dalla dea ATENÁ. Essendo dotato di questa grande capacità, ZEUS, temendo di rendere immortali tutti gli uomini, cambiando l'ordine del mondo e lasciando HADES vuoto, lo uccise con un fulmine. Secondo altri storici, ASCLÉPIO era un medico molto competente ma molto avaro e avido, che voleva solo fama e fortuna, e per questo fu punito. Più tardi Zeus si pentì e lo perdonò. Lo trasformò poi in un dio, come premio per la sua intelligenza e la sua astuzia. ZEUS credeva che ogni uomo che si dedicava alla pratica della medicina con amore, dimostrando il suo interesse per l'umanità, meritasse di essere ricompensato. Con un amico così influente e poiché la medicina dell'epoca era ancora avvolta nella pratica sacerdotale, ASCLÉPIO divenne il dio greco della medicina, essendo i templi e i santuari costruiti in suo onore. ASCLÉPIO aveva due figli che erano anche medici, PODALÍRIO E MACÁON, che facevano parte dell'esercito invasore che circondava la città di TROIA. Nelle successive varianti del suo matrimonio con EPONE sono nate altre quattro figlie, ACESO (quella che si prende cura di), IASO (la cura), PANACÉIA (quella che aiuta tutti) e HIGIA (la salute). Lavorò a Epidauro, dove fu costruito il primo tempio in suo onore. In seguito, i templi sono apparsi a Cos, Atene, Pergamo e Cnido. Questi templi erano chiamati "Asclepeions". In essi si praticavano sacerdoti medici che erano depositari delle conoscenze scientifiche trasmesse di generazione in generazione dai sacerdoti medici, che venivano chiamati "Asclepiadi" o discendenti di ASCLÉPIO, la cui più grande figura sarebbe diventata HIPPOCRATES (460-370 a.C.), alcuni secoli dopo. ASCLÉPIO (Asclepio) è spesso rappresentato seduto, con un lungo mantello con il petto esposto, con un bastone con un serpente come simbolo della medicina. Questo simbolo è spesso confuso con il simbolo di Hermes e Mercurio, per l'influenza di persone gelose dei medici che paragonavano la medicina a un mestiere, per l'origine del nome e gli atteggiamenti irregolari di Hermes e Mercurio, che a volte hanno agito e interferito nella vita degli dei e degli uomini come un vero cattivo carattere. La somiglianza dei simboli ha creato addirittura una confusione nell'immagine dei medici, creando una grande ingiustizia con la più nobile delle professioni praticate dagli esseri umani. Dopo tutto, ci sono solo due tipi di persone al mondo: i medici e i pazienti. Chi non è un medico, prima o poi sarà un paziente. E viceversa. Da qui l'importanza di conoscere la storia della medicina.



Il Caduceo



Il caduceo è comunemente usato come simbolo del commercio e dei viaggiatori, ed è quindi utilizzato negli emblemi di associazioni di categoria, scuole di commercio, uffici contabili e stazioni ferroviarie. Nello scambio della civiltà greca con l'Egitto, il dio COSÌ della mitologia egizia fu assimilato a HERMES e, da questo sincretismo, nacque il nome dell'egiziano Hermes o HERMES TRISMEGISTOS (tre volte grande), dato al dio COSÌ, considerato il dio della conoscenza, della parola e della magia. Nel pantheon egiziano, il dio della medicina corrispondente ad ASCLEPIO è IMHOTEP (che significa "vengo in pace"). Tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C. si sviluppa una letteratura esoterica chiamata ermetica, che allude agli ermi TRISMEGISTI. Questa letteratura si occupa di scienze occulte, astrologia e alchimia, e non ha alcuna relazione con gli ermi tradizionali della mitologia greca. Il sincretismo tra HERMES della mitologia greca e HERMES TRISMEGISTUS ha portato all'uso del caduceo come simbolo di quest'ultimo. Dall'alchimia il caduceo passava alla farmacia e da questa alla medicina. La confusione tra il bastone ASCLÉPIO e il caduceo di HERMES è dovuta all'iniziativa di un editore svizzero di grande prestigio, JOHAN FROEBE, nel XVI secolo, che adottò per il suo editore un logo ispirato al caduceo di HERMES, utilizzandolo associato ad opere classiche della medicina, come quelle di HIPÓCRATES. Altri editori in Inghilterra e successivamente negli Stati Uniti hanno utilizzato emblemi simili, contribuendo alla diffusione del caduceo in modo non corretto. Si ritiene che l'intenzione degli editori fosse quella di utilizzare un simbolo identificato con la trasmissione dei messaggi, poiché Hermes era il messaggero dell'Olimpo. Con l'invenzione della stampa da parte di JOHANNES GUTENBERG, le informazioni iniziarono ad essere trasmesse attraverso la parola stampata, e loro, i redattori, sarebbero stati i messaggeri degli autori. Un'altra ipotesi è che il caduceo sia stato erroneamente usato come simbolo di HERMES TRIMEGISTOS, l'egiziano Hermes o COSÌ, dio della parola e della conoscenza, al quale è stata attribuita anche l'invenzione della scrittura. Nelle antiche macchine da stampa utilizzate per la stampa è il caduceo di Hermes come figura decorativa.



La confusione e lo scambio di simboli che ha portato alla creazione del caduceo commerciale e del caduceo medico è stata stabilita fino a quando, nel 1901, l'esercito francese ha fondato una rivista di chirurgia e medicina chiamata LE CADUCÉE, in cui sono stampate due figure stilizzate del simbolo di ASCLÉPIO, con un unico serpente. Da allora, la parola CADUCEU è stata usata per denominare erroneamente sia il simbolo HERMES che il simbolo ASCLÉPIO. Ma ciò che ha contribuito maggiormente alla diffusione del CADUCEU di HERMES come simbolo della medicina è stata la sua adozione da parte dell'esercito americano come insegna del suo dipartimento medico, a causa dell'ignoranza della storia della medicina e della mitologia greca da parte di coloro che sono al potere per promuovere il cambiamento. Tra il 1851 e il 1887, CADUCEU è stato utilizzato come emblema nella divisa da lavoro del personale di supporto negli ospedali militari statunitensi per indicare lo status di non combattente. Nel 1887 questo emblema fu sostituito da una croce rossa identica a quella della Croce Rossa Internazionale fondata in Svizzera nel 1864. Gli ufficiali medici indossavano le lettere M.S. (MEDICAL STAFF) sulle loro spalline. Nel 1872 le lettere M.S. furono sostituite da M.D. (MEDICAL DEPARTMENT). Il Dipartimento Medico, tuttavia, aveva il proprio stemma con il bastone ASCLÉPIOS dal 1818. Nel marzo 1902, gli ufficiali medici cominciarono a portare un emblema ispirato alla croce dei Cavalieri di San Giovanni, o croce di Malta, il cui simbolismo araldico è quello della protezione, dell'altruismo e dell'onore. Nel marzo 1902, il capitano FREDERICK P. REYNOLDS, comandante della Instruction Company presso il General Hospital di Washington, propose di sostituire la croce di Malta con CADUCEU. Il generale G. STERNBERG, capo del dipartimento medico, ha emesso il seguente ordine: "L'attuale insegna è stata adottata dopo un attento studio ed è ora riconosciuta come appartenente a questa società. La modifica proposta, pertanto, non è approvata". Il 14 giugno dello stesso anno, il capitano Reynolds ha inviato una nuova lettera al capo del Dipartimento, ripresentando la sua proposta con nuove argomentazioni. In una certa parte della sua lettera dice quanto segue: "Desidero in particolare richiamare l'attenzione sull'opportunità di cambiare le insegne della croce in caduceo e di adottare il marrone come colore della società, invece del verde ora in uso. Il caduceo è stato per anni l'emblema della nostra società ed è inalienabilmente associato alle cose mediche. Viene indossato da diverse potenze straniere, soprattutto dall'Inghilterra. Come figura, bisogna riconoscere che il caduceo è molto più aggraziato e significativo dell'attuale emblema" (croce di Malta). "Il verde non ha posto nella medicina". Nel frattempo, c'è stato un cambiamento nel Capo del Dipartimento Medico e questa seconda lettera è stata ricevuta dal Generale W. H. H. FORWOOD, che non solo ha approvato la proposta, ma ha anche organizzato la realizzazione delle nuove insegne. Il disegno ha sette curvature dei serpenti, il che rivela anche l'ignoranza del tradizionale caduceo, che contiene un massimo di cinque spirali.



Emblema del Dipartimento Medico dell'Esercito - U.S.A.



Gli argomenti usati dal capitano REYNOLDS rivelano la sua confusione tra i due simboli. Il caduceo non è mai stato l'emblema della società, ma del personale di supporto (steward) degli ospedali. Il bastone ASCLÉPIO e non il CADUCEU è storicamente associato alla medicina. In Inghilterra, Francia e Germania, i servizi medici delle forze armate hanno utilizzato il bastone ASCLÉPIO sui loro emblemi e non l'HERMES CADUCEU. Il colore verde è stato usato in connessione con la medicina; tanto che in Brasile l'anello del medico ha, intarsiato, una pietra verde - smeraldo o imitazione. Così, CADUCEU è stato impiantato e rimane fino ad oggi l'emblema del Corpo Medico dell'esercito americano, che ha contribuito notevolmente, soprattutto dopo la prima guerra mondiale (1914-1918), alla sua diffusione, all'interno e all'esterno degli Stati Uniti, come simbolo della medicina. Anche la Marina degli Stati Uniti ha adottato CADUCEU come emblema del suo corpo medico, a differenza dell'Aeronautica Militare, che mantiene il bastone ASCLÉPIO nel suo emblema. Il Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, a sua volta, ha adottato un vecchio emblema del Servizio Medico della Marina Militare, in cui CADUCEU attraversa un'ancora e il cui antico simbolismo era quello del commercio marittimo. Il primo commento sfavorevole alla decisione del DIPARTIMENTO MEDICO statunitense apparve sotto forma di editoriale alla fine di luglio 1902 nella pubblicazione MEDICAL NEWS. Nel 1917 il tenente colonnello MCCULLOCH, bibliotecario del Dipartimento di medicina, fece il seguente commento: "Penso che in questo Paese prestiamo troppa poca attenzione al lato storico e umanistico delle cose. Il caduceo o bacchetta di Mercurio ora usato sul colletto della camicetta uniforme del corpo medico non ha davvero nessun cuscinetto medico". (Credo che in questo Paese si presti troppo poca attenzione al lato storico e umanistico delle cose. Il caduceo di Mercurio ora in uso sul colletto della camicetta uniforme del corpo medico non ha alcun significato medico).



Il grande storico della medicina, FIELDING GARRISON, anche lui tenente colonnello del Corpo medico dal 1917 al 1935, cercò di difendere a posteriori l'adozione di CADUCEU da parte del Dipartimento medico da lui servito. Inizialmente, ha sostenuto che si trattava di un simbolo amministrativo per caratterizzare i militari non combattenti, riconoscendo che l'autentico simbolo della medicina era il personale dell'ASCLÉPIO. In seguito, ha cercato di giustificare l'uso di CADUCEU come simbolo medico basato su reperti archeologici della civiltà mesopotamica. Negli scavi effettuati a LAGASH è stato trovato un vaso in pietra ollare verde, dedicato dal governatore Gudea al dio NIGINSHZIDA, legato alla medicina. In questo vaso ci sono due serpenti disposti in modo simile al CADUCEU di HERMES. GARRISON si riferisce alla figura come al CADUCEU BABILONICO, che avrebbe preceduto il CADUCEU della civiltà greca. Nel 1932, S. L. TYSON scrisse un articolo sulla rivista Scientific Monthly, in cui diceva: "Il simbolo errato della professione medica in realtà è l'emblema del dio dei ladri. In risposta, GARRISON ha dichiarato ancora una volta che il defunto era stato adottato nel Dipartimento medico dell'esercito come simbolo dei non combattenti e ha considerato la questione "una polemica inutile". Nel recente materiale informativo su Internet del Dipartimento Medico dell'Esercito si può trovare la seguente spiegazione per l'adozione del caduceo di Hermes come simbolo della medicina: "Radicato nella mitologia, il caduceo è stato storicamente l'emblema dei medici che simboleggia la conoscenza, la saggezza, la prontezza e l'abilità. (Con le sue radici nella mitologia, il caduceo è stato storicamente l'emblema dei medici, simbolo di conoscenza, saggezza, prontezza e abilità).



L'AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION ha mantenuto il simbolo di ASCLÉPIO nel suo emblema, così come la maggior parte delle società mediche regionali nordamericane di natura scientifica o professionale. Di 25 associazioni mediche statali che utilizzano il serpente nei loro rispettivi emblemi, 23 usano il bastone ASCLÉPIO. Questi sono gli stati di Alabama, California, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Utah, Wisconsin e Wyoming. CADUCEU è utilizzato da associazioni negli stati del Maine e del West Virginia.



L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITARIA, fondata nel 1948, ha adottato il simbolo di Asclépio. L'ASSOCIAZIONE MEDICALE MONDIALE, riunita all'Avana nel 1956, ha adottato un modello standardizzato del simbolo ASCLÉPIO ad uso dei medici civili.

Emblema adottato dall'Associazione Medica Mondiale ad uso dei medici civili; il serpente ha due curvature a sinistra e una a destra



Le organizzazioni mediche professionali e nazionali di diversi paesi, che hanno l'emblema del serpente, adottano per lo più il simbolo ASCLÉPIO. Alcune organizzazioni mediche nazionali utilizzano il CADUCEU Hermes nei loro emblemi, sia nella sua forma originale che modificata. Il CADUCEU stilizzato è stato adottato anche dal Servizio Medico ROYAL AIR FORCE in Inghilterra, divergente dal Servizio Medico dell'Esercito, che ha mantenuto il suo classico emblema ASCLÉPIO dal 1898, avendo celebrato il suo centenario nel 1998. Sono state utilizzate anche varianti di CADUCEU, derivanti da due modifiche apportate al modello originale: la prima consiste nell'eliminazione di uno dei serpenti, nel mantenimento delle ali o nella conservazione dei due serpenti e nell'eliminazione delle ali (società mediche, assicurazioni sanitarie). Negli Stati Uniti, dove il CADUCEU di HERMES è più diffuso come presunto simbolo della medicina, viene utilizzato in alcune Università e società mediche, essendo più comune il suo utilizzo in ospedali e istituzioni pubbliche e private legate alla salute, essendo utilizzato principalmente da aziende che vendono servizi medici o gestiscono piani sanitari in quel paese, raggiungendo il 76% di quanti usano il serpente nei loro emblemi.



