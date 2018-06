Numérologie ?

La chance dans votre vie

Couples passionnés viennent voir une voyante ?

Il est des moments où vous savez quand les événements s'imbriquent bien les uns dans les autres. En ces moments là nous sortons souvent l'expression "ça roule" ! L'état de chance c'est quelque chose qui se travaille aussi en restant attentive et attentif aux signes que la vie pose près de vous tous les jours. En effet le grand tout, le grand esprit ou le mère terre cherchent à vous faire comprendre ce qui risque de vous arriver selon les événements que vous enclencher. Dans ma longue expérience de voyante j'ai vu bien des choses liées aux chiffres !Maylan nous ne comprenons pas pourquoi tout est toujours brutal autour de notre vie ? Nous nous aimons pourtant sincèrement et profondément. Dans ce couple Madame est né le 16 octobre 1986 et Monsieur le 16 juin 1970. 16 ans de différence. Nés tout les deux un 16. C'est le chiffre de la Maison Dieu en Tarots de Marseille ce qui signifie globalement de très gros chamboulements. Cette grosse présence de 16 dans la vie de tous les jours de ce couple induit un gros besoin de pacifier ce chiffre. La différence entre Monsieur et Madame ne devait pas rester sur ce 16 dans leur année de naissance. Nous avons donc mis en place un travail spécifique avec la psycho généalogie pour que leurs énergies se fixent sur leurs prénoms qui sortait le chiffre 7 d'un côté comme de l'autre. L'association d'un travail régulier de pacification des énergie pendant 1 mois une fois par semaine et la préparation de la venue de leur premier enfant avec un prénom plus doux en termes de chiffres à aider à calmer leur relation passionnelle.Maylan