Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Numérologie ? Le chiffre portent bien des secrets ! Sachez en plus grâce à Stella voyante chez voyante.ch ! Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur la Numérologie.







Les nombres qui dérivent du nom se réfèrent au caractère et à la personnalité de l'individu. Le principe de base, comme je l'ai mentionné dans la présentation générale, est l'équivalence entre les lettres et les chiffres. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un numéro selon le schéma suivant: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

La règle fondamentale de calcul est la réduction des sommes à un nombre à un chiffre (à l’exception de 11 et 22, appelés "nombres maîtres" et qui ne doivent pas être réduits: on écrit 11/2 et 22/4 et on évalue à partir de contexte général quelle fréquence doit être considérée).



Par exemple: 54 = 5 + 4 = 9 83 = 8 + 3 = 11/2

1538 = 1 + 5 + 3 + 8 = 17 = 1 + 7 = 8



Les catégories principales obtenues sont les suivantes: détermination



Calcul : Somme des voyelles du nom entier (nom + prénom)

Signification : C'est le nombre de désirs, de motivation et d'intériorité. Indique la partie la plus intérieure et la plus intime de l'individu, ses aspirations et ses motivations profondes. apparence

Calcul : Somme des consonnes du nom entier

Signification : C'est le nombre de la Réalisation, de l'Image, de l'Externalité. Il indique l'image qu'une personne donne d'elle-même, la première impression qu'il suscite chez les autres, la manière d'être et de s'exprimer. expression

Calcul : Somme des lettres du nom entier

Signification : C'est le nombre de capacité et de personnalité. C'est le nombre le plus important parmi ceux dérivés du nom car il indique la vraie personnalité d'un individu, les qualités, les défauts, les talents qu'il possède. Enseignements karmiques

Calcul : Ce sont les nombres de 1 à 9 qui n'apparaissent jamais dans le nom entier

Signification : Ils indiquent les caractéristiques qui manquent chez une personne, ce qui est nécessaire pour compléter la personnalité. Nombre le plus fréquent

Calcul : C'est le nombre entre 1 et 9 qui apparaît le plus souvent dans le nom entier

Signification : Contrairement aux chiffres manquants, il représente la caractéristique et la qualité que possède un individu et qui guide sa vie En plus des catégories énumérées, d'autres noms peuvent être dérivés du nom donnant des informations supplémentaires qui approfondissent et intègrent, mais qui ne sont pas essentiels pour déterminer le caractère et la personnalité d'un individu et que nous négligeons donc ici.



En savoir plus : En Numérologie, nous prenons en compte les nombres de base (de 1 à 9) et les nombres dominants 11 et 22, appelés «nombres maîtres», qui ont une importance significative car ils transcendent le monde des neuf nombres de base et amplifient les caractéristiques des nombres qu'ils ils obtiennent de leur réduction (2 et 4). En effet, lorsque 11 ou 22 est obtenu pour une certaine catégorie, il n’existe pas de règle précise indiquant si le numéro de référence ou sa réduction doit être pris en compte dans l’interprétation; c'est l'un des nombreux cas où le choix est essentiellement dicté par l'expérience et l'évaluation de l'ensemble du cadre numérologique. Dans cette page, j'illustre (nécessairement) les principaux concepts et techniques de la Numérologie: la valeur de chaque nombre (sens ésotérique et symbolique, correspondances, compatibilité avec les autres nombres, caractéristiques positives et négatives des personnes influencées par ce nombre), description des principales catégories numérologiques, techniques de détermination de leur valeur numérique et définition générale de cette valeur pour chaque catégorie. Il convient de garder à l'esprit que les concepts exprimés sont très synthétiques et absolument insuffisants pour une interprétation correcte et approfondie d'un cadre numérologique nécessitant une formation, des études et une expérience ciblées.Les nombres qui dérivent du nom se réfèrent au caractère et à la personnalité de l'individu. Le principe de base, comme je l'ai mentionné dans la présentation générale, est l'équivalence entre les lettres et les chiffres. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un numéro selon le schéma suivant:La règle fondamentale de calcul est la réduction des sommes à un nombre à un chiffre (à l’exception de 11 et 22, appelés "nombres maîtres" et qui ne doivent pas être réduits: on écrit 11/2 et 22/4 et on évalue à partir de contexte général quelle fréquence doit être considérée).Par exemple: 54 = 5 + 4 = 9 83 = 8 + 3 = 11/21538 = 1 + 5 + 3 + 8 = 17 = 1 + 7 = 8Les catégories principales obtenues sont les suivantes: détermination: Somme des voyelles du nom entier (nom + prénom): C'est le nombre de désirs, de motivation et d'intériorité. Indique la partie la plus intérieure et la plus intime de l'individu, ses aspirations et ses motivations profondes. apparence: Somme des consonnes du nom entier: C'est le nombre de la Réalisation, de l'Image, de l'Externalité. Il indique l'image qu'une personne donne d'elle-même, la première impression qu'il suscite chez les autres, la manière d'être et de s'exprimer. expression: Somme des lettres du nom entier: C'est le nombre de capacité et de personnalité. C'est le nombre le plus important parmi ceux dérivés du nom car il indique la vraie personnalité d'un individu, les qualités, les défauts, les talents qu'il possède. Enseignements karmiques: Ce sont les nombres de 1 à 9 qui n'apparaissent jamais dans le nom entier: Ils indiquent les caractéristiques qui manquent chez une personne, ce qui est nécessaire pour compléter la personnalité. Nombre le plus fréquent: C'est le nombre entre 1 et 9 qui apparaît le plus souvent dans le nom entier: Contrairement aux chiffres manquants, il représente la caractéristique et la qualité que possède un individu et qui guide sa vie En plus des catégories énumérées, d'autres noms peuvent être dérivés du nom donnant des informations supplémentaires qui approfondissent et intègrent, mais qui ne sont pas essentiels pour déterminer le caractère et la personnalité d'un individu et que nous négligeons donc ici.En savoir plus : https://voyante.ch

Voir la carte

Stella de voyante.ch











Stella de voyante.ch

Flashback : < > Chiffre 3 en Numérologie Chiffre 2 en Numérologie Chiffre 1 en Numérologie