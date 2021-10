Obtenir un crédit pour acheter une maison ?

le taux d'intérêt appliqué

tout autre prix et conditions appliqués, y compris des frais plus élevés en cas d'arriérés ;

le montant et les conditions du prêt

le nombre, les montants et la date d'échéance des différents versements ;

le taux annuel effectif global (TAEG) ;

des précisions sur les conditions d'analyse dans lesquelles le TAEG peut être modifié, le cas échéant ;

le montant et la raison des frais qui sont exclus du calcul du TAEG ;

les garanties éventuellement requises

toute couverture d'assurance nécessaire et non incluse dans le calcul du TAEG.

Politiques de risque : chaque banque applique sa propre politique de risque lors de l'évaluation des demandes, sur la base des données statistiques dont elle dispose (credit scoring). Ces données sont l'outil qui permet à l'institution de maintenir les défauts de paiement en dessous d'un certain niveau. Niveau de revenu : l'acceptation des demandes est normalement aussi soumise à l'évaluation du niveau de revenu du demandeur et de la relation entre ce dernier et toute tranche de remboursement. La solvabilité : Enfin, la solvabilité du demandeur est d'une grande importance. Il est important de souligner que cette évaluation n'a aucune signification "morale". Les institutions se limitent à estimer le niveau de risque associé à chaque demande, également sur la base des indications fournies par les Centres de risque. Si l'historique de crédit du demandeur présente quelques "défauts" (retards dans le remboursement de prêts antérieurs, défaut de paiement, etc.), la probabilité que la demande soit acceptée est évidemment plus faible. Dans certains de ces cas, une alternative valable est le prêt d'un cinquième du salaire : cette solution, en offrant les garanties appropriées à l'institution prêteuse, permet d'adopter des critères d'évaluation plus souples.

Le premier prêt au logementLorsque le montant nécessaire à l'achat d'un bien immobilier est faible le premier prêt immobilier est une alternative valable au prêt hypothécaire qui, pour ces montants, n'est pas accordé par les banques (car les frais d'enquête préliminaire seraient trop coûteux pour l'acheteur par rapport au montant accordé).Ce type de prêt convient à ceux qui recherchent un bien qui n'a pas de valeur ou qui n'est pas bon marché, ou à ceux qui disposent déjà de la majeure partie de la somme nécessaire à l'achat du bien.Le traitement d'une demande de prêt est très rapide et facile, de sorte que ce type de financement est particulièrement adapté à ceux qui sont pressés de recevoir l'argent.CollatéralIl n'est pas nécessaire d'avoir une hypothèque sur la propriété comme garantie. Si cela permet d'accélérer le processus de prêt, l'absence de garantie conduit le prêteur à appliquer un TAEG plus élevé que celui de l'hypothèque.Les éléments du contratLa loi stipule qu'un contrat pour un premier prêt immobilier doit contenir les éléments suivants :Remboursement anticipéLa loi garantit au consommateur la possibilité d'un remboursement anticipé du prêt. Si le consommateur décide de choisir cette option, en plus du remboursement du capital résiduel, il peut payer une pénalité qui ne doit pas dépasser, selon la loi, 1% du capital financé ; les modalités exactes de la pénalité sont reportées dans les conditions contractuelles signées.Critères d'évaluationCertains critères d'évaluation spécifiques aux premiers prêts immobiliers sont présentés ci-dessous.ConditionsLes prêts immobiliers peuvent être demandés tant pour la résidence principale (première maison) que pour la deuxième maison, ainsi que pour l'achat d'un garage. Ils sont accordés par les institutions financières et les banques. Ils n'exigent pas de conditions particulières, si ce n'est un certain revenu et une situation de crédit du demandeur de prêt qui confirme une fiabilité financière adéquate de ce dernier.