Oman : un pays sans chômage, ni sans-abri, ni pauvres

Lorsque qu’on parle des pays les plus fortunés du golfe Persique, ces trois pays reviennent souvent à la bouche notamment l’Arabie Saoudite, le Qatar et les émirats arabes unis. Le monde semble oublier l’Oman un pays très riche au même statut que les trois autres pays cités. Avec une population de 5 millions d’habitants, l’Oman est situé à l’est de la péninsule Arabique. L’Oman n’a pas toujours été un pays mielleux. Quarante ans plus tôt, l’Oman faisait partie des pays les plus misérables du monde mais aujourd’hui l’Oman est un pays riche mais aussi un des pays les plus laïcs du golfe Persique.





L’Oman est devenu un pays de rêve où tout le monde aimerait habiter. La manière dont l’État est gouverné par le sultan est purement inimaginable. Dans l’État d’Oman à l’âge d’adulte, chaque citoyen reçoit de l'État une parcelle de terre pour construire sa maison et lors de la principale fête du pays, le sultan annonce une amnistie de prêts dans tout le pays. À Oman, les impôts et le chômage n’existent pas. L'éducation et la médecine sont gratuites, et son système de santé nationale est l’un des meilleurs au monde.





Au début des années 2000, la migration vers l’Oman est devenue très importante d’où la moitié de la population est d’origine étrangère. Pour résoudre ce problème de migration et pour instaurer une certaine équité, le Sultan a sorti un décret dans lequel il précise que chaque entreprise doit avoir au moins 50% d'employés Omanais.