Comment devenir optométriste ?

L'optométriste opticien dans son entreprise peut vendre des cartons, des cadres, des chaînes, mesurer la capacité visuelle. Il s'occupe également des aides pour déficients visuels, montre comment porter et enlever les lentilles de contact et vend tout le nécessaire pour l'hygiène et le nettoyage des lunettes de vue, des lunettes de soleil et des lentilles de contact. L'optométriste opticien conseille également à ses patients de faire des examens de la vue.: pour effectuer ce travail, vous devez avoir la qualification d'opticien. La qualification d’optométriste est obtenue en apprentissage et en cours professionnels. Si vous avez déjà une maturité , vous pouvez vous inscrire à un cours de formation spécifique organisé dans les écoles pour les opticiens. Après avoir obtenu la qualification d'opticien, vous devez vous inscrire à un cours de spécialisation en optométrie. Ces cours sont organisés par des écoles publiques ou privées. En troisième année, après avoir réussi l'examen, une spécialisation en optométrie est obtenue. Pour exercer la profession, il est nécessaire de réussir l'examen de certification en art optique des soins de santé.: l'œil, son anatomie, les mathématiques et la physique. En plus des cours spécifiques, il y a des cours universitaires de trois ans. Ces cours d'optique et d'optométrie sont organisés aux facultés d'ophtalmologie, les diplômes de trois ans sont à nombre fermé. Ceux qui veulent travailler comme optométriste doivent beaucoup étudier et avoir une grande passion, mais la différence dans l'industrie rendra l'expérience et la pratique. C'est une profession qui n'est pas touchée par la crise. Ceux qui décident de se spécialiser dans ce secteur ont l'opportunité de travailler dans des environnements différents en tant qu'indépendants, en démarrant leur propre entreprise, en étant embauchés en tant qu'employé dans des entreprises du secteur ou dans des usines de lentilles.