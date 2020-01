Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Otoplastica Roma La correzione delle orecchie sporgenti richiede un intervento chirurgico, chiamato "otoplastica", volto a rimodellare le orecchiette considerate eccessivamente visibili.



L'otoplastica ha lo scopo di correggere le anomalie cartilaginee presenti nel padiglione auricolare e responsabili del suo aspetto "distaccato".







Definizione e obiettivi

La correzione delle orecchie sporgenti richiede un intervento chirurgico, chiamato "otoplastica", per rimodellare le orecchiette considerate eccessivamente visibili. L'operazione viene solitamente eseguita su entrambe le orecchie, ma a volte può essere unilaterale. L'otoplastica ha lo scopo di correggere le anomalie cartilaginee presenti nel padiglione auricolare e responsabili del suo aspetto "distaccato". Possiamo distinguere schematicamente tre tipi di malformazioni che spesso sono più o meno associate tra loro:



Troppa angolazione tra l'orecchietta e il cranio, causando il vero e proprio "distacco" (elica valgo).

Eccessiva dimensione della cartilagine della conca che proietta l'orecchio in avanti, che accentua l'aspetto distaccato (ipertrofia della conca).

Un difetto di piegatura dei soliti rilievi cartilaginei che fa apparire l'orecchietta troppo liscia, come se si fosse "dispiegata" (difetto di piegatura dell'antelix).



Principi

Lo scopo dell'intervento è di correggere in modo permanente queste anomalie rimodellando la cartilagine, in modo da ottenere orecchie simmetriche, "incollate all'indietro", di dimensioni e aspetto naturali, ponendo così fine ai disagi psicologici (ad es. conflitti scolastici).

Un'otoplastica può essere eseguita su adulti o adolescenti, ma la maggior parte delle volte la correzione è prevista fin dall'infanzia, dove può essere eseguita a partire dai 7 anni di età, non appena il bambino si lamenta del suo aspetto e ne soffre.



Prima dell'operazione

Un attento esame delle orecchie viene effettuato dal Dr. Xavier Tenorio, FMH in Chirurgia Plastica ed Estetica, durante questo consulto risponderà alle vostre domande. I costi del consulto saranno detratti dalle spese chirurgiche in modo da essere completamente rimborsati. Un consueto check-up preoperatorio viene eseguito secondo le prescrizioni.

In caso di anestesia diversa dall'anestesia puramente locale, l'anestesista sarà consultato al più tardi 48 ore prima dell'operazione.



Nessun farmaco contenente aspirina deve essere assunto nei 10 giorni precedenti l'operazione.

Per i ragazzi è auspicabile un taglio di capelli molto corto. Per le ragazze, una coda di cavallo sarà la benvenuta. La testa e i capelli devono essere accuratamente lavati il giorno prima dell'operazione. A seconda del tipo di anestesia, è necessario digiunare (mangiare e non bere nulla) 6 ore prima dell'operazione.



Tipi di anestesia e modalità di ricovero



Tipi di anestesia

Sono possibili tre processi:



Pura anestesia locale, dove un analgesico viene iniettato localmente per garantire l'insensibilità delle orecchie.

Un'anestesia locale completa mediante la somministrazione di tranquillanti per via endovenosa (anestesia "di veglia").

Anestesia generale classica, durante la quale si dorme completamente.



La scelta tra queste diverse tecniche sarà il risultato di una discussione tra voi, il chirurgo e l'anestesista.



Modalità di ricovero

Di solito l'operazione viene effettuata "ambulatorialmente", cioè in un day hospital, con una dimissione autorizzata il giorno stesso dopo alcune ore di supervisione.

Tuttavia, in alcuni casi, può essere preferibile una breve degenza in ospedale. In questi casi, l'ammissione è al mattino (o a volte il giorno precedente nel pomeriggio) e la dimissione è di solito autorizzata il giorno successivo.



La procedura

Incisioni cutanee: di solito si trovano solo nella piega retroauricolare, cioè la piega naturale dietro l'orecchio. In alcuni casi, sulla superficie anteriore dell'orecchietta verranno praticate delle piccole incisioni aggiuntive, ma queste saranno nascoste in pieghe naturali. Si prega di notare che in nessun caso i capelli saranno tagliati.

Dissezione: la pelle viene poi allentata in base alle necessità per accedere alla cartilagine.

Rimodellamento della cartilagine: il principio è quello di ricreare o migliorare il sollievo naturale attraverso la raffinazione e la plicatura, possibilmente mantenuto da suture sottili e profonde. A volte sono necessarie sezioni di cartilagine o resezioni. Infine, il padiglione viene riportato in buona posizione rispetto al cranio e fissato con punti profondi.

Suture: Classicamente si utilizzano suture riassorbibili, altrimenti dovranno essere rimosse verso il 10° giorno.

Medicazione: è fatta con elastici intorno alla testa per mantenere le orecchie in buona posizione.

A seconda del chirurgo e dell'importanza delle malformazioni da correggere, un'otoplastica bilaterale può durare da mezz'ora a un'ora e mezza.



Dopo l'intervento

Il dolore è di solito moderato e, se necessario, viene trattato con analgesici e farmaci antinfiammatori.

In caso contrario, è necessario un consulto con il chirurgo o il suo team.

La prima grande fasciatura sarà rimossa tra il 2° e il 5° giorno post-operatorio. Oltre a questo, di solito sarà sostituito da un'altra benda più leggera per qualche altro giorno. Le orecchie possono quindi apparire gonfie, con rilievi mascherati da edema (gonfiore). A volte sono presenti lividi più o meno importanti. Questo possibile aspetto non deve preoccupare, è solo transitorio e non compromette il risultato finale. Un bendaggio di supporto e protettivo (tipo "fascia da tennis") dovrebbe essere indossato giorno e notte per una quindicina di giorni e notte, poi solo di notte per qualche altra settimana. Durante questo periodo devono essere evitate attività fisiche o sportive con rischio di contatto.

L'esposizione al freddo estremo è sconsigliata per almeno due mesi a causa del rischio di congelamento dovuto alla diminuzione transitoria della sensibilità delle orecchie.



Il risultato

Per valutare il risultato finale è necessario un periodo da uno a due mesi. Questo è il tempo necessario perché i tessuti si ammorbidiscano e perché tutto il gonfiore scompaia, lasciando ben visibili i contorni dell'orecchio. Dopo questo tempo, solo le cicatrici saranno ancora un po' rosate e indurite prima di sbiadire. Molto spesso l'operazione avrà permesso di correggere efficacemente le anomalie presenti e di ottenere orecchie normalmente posizionate e orientate, ben plicate, simmetriche, di dimensioni e aspetto naturali e non ipertrofiche.

Nella stragrande maggioranza dei casi, i risultati sono definitivi. Tuttavia, una ricorrenza del distacco (in linea di principio parziale) può eventualmente verificarsi a medio termine, il che può richiedere una nuova operazione.

Alla fine, questa operazione, semplice in linea di principio e nella pratica, permette in genere di correggere efficacemente l'aspetto poco attraente delle orecchie sporgenti che sono oggetto, soprattutto nell'ambiente scolastico, di frequenti prese in giro o di commenti dispregiativi che possono causare conflitti o difficoltà psicologiche.



Possibili complicazioni

Un'otoplastica, anche se eseguita per motivi essenzialmente estetici, è comunque un vero e proprio intervento chirurgico, che implica rischi legati a qualsiasi atto medico, per quanto minimo esso possa essere.

Occorre distinguere tra le complicanze legate all'anestesia e quelle legate all'intervento chirurgico.

Per quanto riguarda l'anestesia, durante il consulto, in caso di anestesia generale, l'anestesista informerà il paziente stesso dei rischi dell'anestesia.

Per quanto riguarda l'intervento chirurgico: scegliendo un chirurgo plastico qualificato e competente, addestrato per questo tipo di intervento, si limitano il più possibile questi rischi, senza però eliminarli completamente.

Fortunatamente, le complicazioni reali sono molto rare dopo un'otoplastica correttamente eseguita. In pratica, la stragrande maggioranza delle operazioni sono senza problemi e i pazienti sono pienamente soddisfatti dei risultati.

Tuttavia, nonostante la loro rarità, dovreste comunque essere consapevoli delle possibili complicazioni:

Emorragia post-operatoria: se c'è più di una semplice macchia di sangue sulla medicazione (che non è nulla di cui preoccuparsi), questo può giustificare un nuovo intervento per fermare l'emorragia all'origine. Il sangue può anche non drenare fuori e provocare un ematoma, che spesso è meglio evacuare.

Infezione: Fortunatamente, è molto rara. Se si verifica, tuttavia, richiede un trattamento tempestivo per evitare danni alla cartilagine.

Necrosi cutanea: eccezionale, a volte si verifica a causa di problemi di circolazione sulla pelle molto sottile della superficie anteriore del padiglione, di fronte a un rilievo cartilagineo. La guarigione avviene generalmente attraverso medicazioni locali che lasciano una piccola zona cicatriziale.

Cicatrici anormali: nonostante tutta l'attenzione prestata all'esecuzione delle suture, le cicatrici situate dietro il padiglione auricolare possono essere la sede di un'infiammazione e di una fastidiosa ipertrofia, o anche di un'evoluzione "cheloide" (perpetuazione dell'ipertrofia cicatriziale), che rimane difficile da trattare.



Alla fine non bisogna sopravvalutare i rischi, ma semplicemente essere consapevoli che un'operazione chirurgica, anche apparentemente semplice, comporta sempre un certo grado di rischio. L'utilizzo di un chirurgo plastico qualificato vi assicura che ha la formazione e le competenze necessarie per evitare queste complicazioni o per trattarle efficacemente se necessario.

