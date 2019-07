Oumar Ntaya marabout guérisseur est à Paris 19ème Tel: 07 87 98 30 88

Quand on lui pose la question, il répond en souriant: «j’aime la rue de Crimée, les Buttes Chaumont; le 19ème arrondissement de Paris est devenu mon village et il y a, dans ce village, quelque chose de profondément spirituel qui convient à mon art de marabout guérisseur. Et puis, c’est ici que ceux qui ont besoin de moi me retrouvent.»



Qu’est-ce qu’un marabout guérisseur à Paris ou ailleurs? Nous n’allons pas nous contenter d’une vague définition de Wikipedia. Allons plus loin. Il y a, chez Oumar Ntaya, une douce énergie qui se dégage lorsqu’il vous prend la main. Il sait diffuser des émotions humaines qui font que l’on se sent bien. Sa présence de marabout guérisseur dans le 19ème arrondissement de Paris me paraît tout de même mystérieuse. Avant 1860, le 19ème arrondissement de Paris était un village. Revenons à la définition de ce qu’est un marabout guérisseur. C’est plutôt simple: ce sont les personnes malades qui s’adressent à lui, celles qui sont victimes d’un mal. Plus précisément du Mal. Entendez par là le Malin.