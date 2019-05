Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance et Sciences occultes Peur de la voyance ? Certaines choses me dérangent, Tarot, clairvoyance, magie... peuvent-elles me blesser ?



Tout dépend de la façon dont vous les utilisez, ou pour quoi faire. Un tirage de Tarot avec quelqu'un qui est vraiment un voyant ne vous fera jamais de mal, car il ou elle connaît notre mission de ne jamais conditionner le consultant, et de ne pas donner des conseils qui pourraient lui nuire, ils sont simplement utilisés pour faire voir à la personne la situation dans laquelle il ou elle est, concernant les questions dont il ou elle a besoin, toujours garder le voyant une perspective impartiale concernant les décisions de la personne qui consulte le tarot. L'objectif est de vous aider à voir clairement quelle est votre situation et ce qui pourrait se produire à l'avenir.







Le sujet de la magie est déjà plus compliqué... il faut faire très attention où l'on entre. Il existe des recettes de magie blanche, qui ne sont à aucun moment nocives, à condition qu'elles soient utilisées avec la meilleure intention, par exemple, pour faire un nettoyage énergétique et ouvrir des voies à une personne bloquée par un moment difficile dans sa vie. Ici, nous vous aidons à ouvrir votre esprit afin que vous puissiez voir clairement quelle est la solution dont vous avez besoin. Il y a aussi de petits et bons sorts pour adoucir ou adoucir une situation amoureuse, ou pour trouver du travail, etc.... toujours pour améliorer notre vie ou la vie des gens que nous aimons.



Dès que ces magies manipulent l'esprit des autres, c'est le moment où elles sont vraiment dangereuses. De plus, ils ne nuisent plus seulement à ces personnes manipulées, mais aussi à ceux qui les fabriquent. Peu importe les obstacles que vous voulez ériger.



La magie "mauvaise" ou "noire" est toujours connue pour ressembler à un boomerang. La loi de la vie et de l'Univers nous a toujours enseigné que nous recevons ce que nous donnons. Et il en est ainsi.



Alors, par où je commence ?



Si vous voulez commencer dans l'étude du Tarot, la première chose à faire est d'apprendre à détendre et à concentrer l'esprit, en le laissant vide, afin de ne pas mélanger nos problèmes. Cela se fait par des exercices mentaux, jour après jour. Sûrement, si vous le prenez avec intérêt, il vous faudra peu de temps. L'étude du cyclisme nous aiderait beaucoup, car ses méthodes sont très adaptées à notre apprentissage.



Une fois que nous avons contrôlé notre esprit, nous pouvons commencer à gérer les Arcanes. Il est important de nous familiariser avec eux, en connaissant bien leur signification. Nous pouvons commencer par lire un bon livre, ou plus d'un, alors nous apprenons à les connaître, pour le moment séparément.



Ce type d'impression est bénéfique et conseillé afin d'aller de l'avant avec confiance dans l'avenir, de prendre la meilleure décision et d'éviter ainsi des douleurs et des souffrances inutiles.



Magali Dubois















