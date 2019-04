Pour qui une assurance vie ?

Propriétaire d'une hypothèque ou d'un prêt

Adulte avec un revenu stable

Terminons en répétant ce que nous avons dit au début : l'assurance vie est pratique ; l'important, cependant, est d'identifier le plus pratique pour chaque cas individuel.

Dans le cas d'une personne très jeune, les polices d'assurance vie les plus recommandées sont celles qui vous permettent d'obtenir une rente additionnelle ou d'avoir un capital à la fin du contrat. Pour ce profil d'assuré, il est conseillé de souscrire une police d'assurance vie car l'incertitude de la rente future peut conduire à un revenu négligeable en fin de carrière, à des risques importants pour votre mode de vie ou à une gestion adéquate des dépenses imprévues. Pour un jeune travailleur, ce type de politique est un plan d'épargne, un outil toujours utile pour ses besoins futurs.En général, ce sont les établissements de crédit eux-mêmes qui conseillent aux titulaires d'hypothèques ( hypothèques et polices d'assurance vie) ou aux titulaires d'un prêt important de souscrire une police d'assurance. En effet, il peut arriver que le décès du souscripteur rende la famille ou le partenaire incapable d'honorer le prêt convenu.Une assurance décès est donc recommandée, mais pour une plus grande tranquillité d'esprit, il est conseillé de s'assurer contre d'autres éventualités, comme la maladie, l'invalidité ou la perte d'emploi.Les adultes disposant d'un revenu stable et d'un certain montant d'épargne accumulée ont la possibilité de souscrire des contrats en unités de compte ou indexés, qui représentent un véritable investissement financier. Le risque élevé associé à ce type d'assurance le rend pratique surtout pour ceux qui sont prêts à investir une partie de leur capital pendant une période de temps habituellement inférieure à celle des autres types de polices d'assurance-vie.>> Les personnes âgées, ainsi que celles qui appartiennent au profil précédent, pourraient envisager de souscrire une police de soins de longue durée, qui leur accorderait l'aide nécessaire même en cas de perte d'autonomie.>> Dans le cas d'une famille (ou d'un parent) avec enfants, plusieurs produits sont recommandés. En plus de la police décès, il est précieux de mettre de l'argent de côté pour accorder aux enfants une somme d'argent à utiliser pour leurs projets futurs, comme l'achat d'une maison, des études universitaires ou la création d'une entreprise. Dans ce cas, il est recommandé de souscrire une police d'assurance vie à durée fixe, qui garantit un rendement minimum sur lequel s'appuyer pour la réalisation des projets futurs.Ce ne sont là que quelques exemples de profils de personnes pour lesquelles il vaut la peine de souscrire une police d'assurance vie. Toutefois, cela n'exclut pas que d'autres types d'assurance que ceux suggérés par les profils puissent également être pris en considération.Par exemple, la police d'assurance décès est indispensable pour les personnes exerçant des professions à risque, mais elle est aussi indiquée à un jeune qui veut protéger ses proches. Il en va de même, bien sûr, pour les personnes plus matures.Souvent, nous avons tendance à considérer qu'une police ne convient que dans certains cas (par exemple, la police en cas de décès d'une personne âgée), mais cela est dû à un manque de considération pour le panorama des polices d'assurance vie.Quel que soit le type de produit d'assurance choisi, nous vous conseillons de toujours vérifier attentivement toutes les parties du contrat, y compris les clauses, les exclusions éventuelles de couverture et les pénalités prévues pour tout remboursement anticipé des sommes versées.