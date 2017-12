Pr Thale, marabout africain, voyant et guérisseur à Lyon 06 43 41 47 47

Marabouts de père en fils: le Professeur Thale, marabout voyant guérisseur africain à Lyon met ses dons mediumniques au service de ceux qui le consultent depuis plus de 25 ans. La pratique de son don lui a permis de constater qu'il rencontre un meilleur succès dans le désenvoûtement, le retour de la chance et de l'être aimé. Des chefs d'entreprise, commerçants, hommes d'affaires, mais aussi des étudiants avant les examens et des amoureux éconduits ou à la recherche de leur réussite sexuelle s'adressent à lui.

Le Professeur Thale, marabout voyant guérisseur africain à Lyon, utilise des pratiques spirituelles africaines mais également en provenance d'Occident et d'Orient ; on estime que 21% des femmes et 11% des hommes en France ont déjà rencontré au moins une fois un ou une voyant(e).

Pour le Professeur Thale, marabout voyant guérisseur africain à Lyon, la capacité d'extrapolation intuitive du cours des événements ne suffit pas à désigner son don. En Afrique, un marabout désigne un envoûteur, doté de pouvoirs de voyance et de guérison, et qui se propose de résoudre les problèmes rencontrés par les personnes qui le consultent. Le terme provient du marabout de l'islam, un savant considéré comme un saint homme. Cependant, les marabouts africains, notamment le Professeur Thale, marabout voyant guérisseur africain à Lyon, puisent autant dans l'islam que dans l'animisme, le christianisme ou les spiritualités anciennes.

