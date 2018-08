Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Prémonitions ? les développer ? Les prémonitions ont été le prétexte pour bien des films à Hollywood. Sachez en plus en lisant la rubrique voyance et notre article ci-joint



Multipliez vas prémonitions ? Savoir a l'avance ce qui va se passer dans les heures a venir ? Pratique !

La prémonition, c'est la capacité d'anticiper sur ce qui va arriver dans un proche avenir. Contrairement à Ia voyance, ce don particulier ne se manifeste pas sous Ia forme d'images et il ne s'exerce que sur le très court terme. Le principe: on devine a l'avance ce qui va avoir lieu dans Ia minute ou les heures qui suivent. Les scientifiques ont une explication: d'après eux, sans que nous nous en rendions compte, notre esprit enregistre un certain nombre de choses de Ia réalite. Ce qu'on appelle prémonition, ce sentiment que nous avons de « deviner juste » est en fait le résultat de cette analyse inconsciente.



Votre training quotidien ? Pour déployer votre sens prémonitoire, vous devez d'abord apprendre a être attentif a ce qui se passe dans l'instant présent. Puis commencer a anticiper sur le court terme.



Exercice 1 : Nous sommes recéptifs aux mots que nous entendons, mais beaucoup moins aux autres messages de notre environnement. Exercez-vous a prendre conscience de ce que perçoivent tous vos sens. Observez les détails, écoutez les sons, sentez les odeurs, soyez curieux de tout !



Exercice 2 : Avant de monter dans un bus ou un train, essayez de deviner quelle y sera ('ambiance, s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas...



Exercice 3 : Choisissez une personne a qui vous allez parler, et essayez de deviner ce qu'elle va vous dire ou dans quelle humeur elle sera. Est-ce dangereux? Non, au contraire! Exercer ce don revient a vivre dans le concret, ce qui est une véritable qualité. Tenir compte de ces intuitions peut vous permettre de faire les bons choix dans votre vie quotidienne.



Les champions de la prémonition :



Les signes de Terre (Taureau, Vierge et Capricorne) sont naturellement favorises pour Ia prémonition, tout comme les Sagittaire. C'est aussi le cas des personnes ayant dans leur thème natal Neptune, Ia planète du sixième sens, en Sagittaire, un signe infiniment doué dans ce domaine.



TESTEZ VOS CAPACITES



► vous arrive de vous sentir mal a l'aise avant même d'apprendre une nouvelle. OUI NON

► Si l'on sonne a votre porte alors que vous n'attendez personne, vous devinez de qui il s'agit. OUI NON

► Il vous arrive de guetter sans raison pendant quelques jours les informations, juste avant qu'une guerre ou qu'une chose grave n'ait lieu. OUI NON

►Certains matins, vous « sentez » que la journée va vous réserver des surprises, et c'est le cas. OUI NON

►Lorsque vous avez une migraine, vous vous méfiez: vous allez avoir une mauvaise nouvelle. OUI NON

►Lorsque vous voyez un personnage connut a la TV, il vous arrive de deviner qu'il va bientôt tomber malade ou avoir des ennuis. OUI NON

► Quand vous avez un travail urgent a finir, vous avez le sentiment que des imprevus vont vous en empecher, ce qui arrive effectivement. OUI NON

► En regardant le tirage du Loto, vous devinez les bons chiffres juste avant que les boules ne tombent. OUI NON

►Quand vous êtes invite a une soirée, il vous arrive de savoir a l'avance que des gens vont se disputer. OUI NON

►Apres un échec, même tout a fait imprévu, vous avez la plupart du temps envie de dire: Je le savais. OUI NON

COMPTEZ VOS « OUI » 7 a 10: vos dons de prémonition sont réels. 4 a 6: vous avez des capacités, cultivez-les.



En savoir plus : La prémonition, c'est la capacité d'anticiper sur ce qui va arriver dans un proche avenir. Contrairement à Ia voyance, ce don particulier ne se manifeste pas sous Ia forme d'images et il ne s'exerce que sur le très court terme. Le principe: on devine a l'avance ce qui va avoir lieu dans Ia minute ou les heures qui suivent. Les scientifiques ont une explication: d'après eux, sans que nous nous en rendions compte, notre esprit enregistre un certain nombre de choses de Ia réalite. Ce qu'on appelle prémonition, ce sentiment que nous avons de « deviner juste » est en fait le résultat de cette analyse inconsciente.Pour déployer votre sens prémonitoire, vous devez d'abord apprendre a être attentif a ce qui se passe dans l'instant présent. Puis commencer a anticiper sur le court terme.Nous sommes recéptifs aux mots que nous entendons, mais beaucoup moins aux autres messages de notre environnement. Exercez-vous a prendre conscience de ce que perçoivent tous vos sens. Observez les détails, écoutez les sons, sentez les odeurs, soyez curieux de tout !Avant de monter dans un bus ou un train, essayez de deviner quelle y sera ('ambiance, s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas...Choisissez une personne a qui vous allez parler, et essayez de deviner ce qu'elle va vous dire ou dans quelle humeur elle sera. Est-ce dangereux? Non, au contraire! Exercer ce don revient a vivre dans le concret, ce qui est une véritable qualité. Tenir compte de ces intuitions peut vous permettre de faire les bons choix dans votre vie quotidienne.Les champions de la prémonition :Les signes de Terre (Taureau, Vierge et Capricorne) sont naturellement favorises pour Ia prémonition, tout comme les Sagittaire. C'est aussi le cas des personnes ayant dans leur thème natal Neptune, Ia planète du sixième sens, en Sagittaire, un signe infiniment doué dans ce domaine.TESTEZ VOS CAPACITES► vous arrive de vous sentir mal a l'aise avant même d'apprendre une nouvelle. OUI NON► Si l'on sonne a votre porte alors que vous n'attendez personne, vous devinez de qui il s'agit. OUI NON► Il vous arrive de guetter sans raison pendant quelques jours les informations, juste avant qu'une guerre ou qu'une chose grave n'ait lieu. OUI NON►Certains matins, vous « sentez » que la journée va vous réserver des surprises, et c'est le cas. OUI NON►Lorsque vous avez une migraine, vous vous méfiez: vous allez avoir une mauvaise nouvelle. OUI NON►Lorsque vous voyez un personnage connut a la TV, il vous arrive de deviner qu'il va bientôt tomber malade ou avoir des ennuis. OUI NON► Quand vous avez un travail urgent a finir, vous avez le sentiment que des imprevus vont vous en empecher, ce qui arrive effectivement. OUI NON► En regardant le tirage du Loto, vous devinez les bons chiffres juste avant que les boules ne tombent. OUI NON►Quand vous êtes invite a une soirée, il vous arrive de savoir a l'avance que des gens vont se disputer. OUI NON►Apres un échec, même tout a fait imprévu, vous avez la plupart du temps envie de dire: Je le savais. OUI NONCOMPTEZ VOS « OUI » 7 a 10: vos dons de prémonition sont réels. 4 a 6: vous avez des capacités, cultivez-les.En savoir plus : https://voyance-telephone.be

Voir la carte

Bertrand de Voyance-telephone.be











Bertrand de Voyance-telephone.be

Flashback : < > Médium et esprits ? Médium ? Interprétations des rêves