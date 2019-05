Prix des assurances vie

Une marge de sécurité est intégrée, qui augmente les taux de mortalité au-dessus de ce qui est attendu. Dans le cas des polices avec participation, l'épargne créée par ces hypothèses prudentes peut être retournée sous forme de participations. Dans les polices sans participation, les marges de sécurité doivent être plus faibles pour que les taux de prime soient concurrentiels.Une table de mortalité montre l'expérience de mortalité utilisée pour estimer la longévité et la probabilité de vivre ou de mourir à chaque âge, et est utilisée pour déterminer le taux de prime. Les tables de mortalité peuvent inclure la probabilité de survie d'une année d'âge particulière, l'espérance de vie restante pour des personnes d'âges différents, la proportion de la cohorte de naissance initiale encore vivante et des estimations des caractéristiques de longévité d'un groupe. Aujourd'hui, les tables de mortalité viagère sont construites séparément pour les hommes et les femmes, et sont créées pour distinguer les caractéristiques individuelles telles que l'état tabagique, la profession, les antécédents médicaux et autres.Les assureurs investissent les primes qu'ils reçoivent et les accumulent pour les sinistres futurs et autres obligations, comme les avances sur police et les rachats. Les portefeuilles des sociétés d'assurance-vie sont traditionnellement des portefeuilles à long terme et mettent l'accent sur la sécurité du capital et des taux de rendement prévisibles, afin de répondre à leurs obligations à long terme. Habituellement, les deux tiers ou plus de ce capital sont investis dans des obligations et des prêts hypothécaires qui répondent aux critères ci-dessus. En raison de leur volatilité, les actions ordinaires représentent moins de 10 % du portefeuille général d'un assureur. Étant donné que les polices récemment émises ont une faible sinistralité dans l'ensemble jusqu'à des années plus tard, il y a un ajustement dans le calcul de la prime pour la valeur temporelle de l'argent (intérêt composé). Si les résultats de placement dépassent le minimum garanti, les propriétaires de police bénéficient soit de participations avec participation, soit d'intérêts excédentaires portés au crédit de la valeur de rachat de la police.En savoir plus : https://123vie.ch/contact/