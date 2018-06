Pronostic Nigeria Argentine

C'est un match difficile pour lequel nous essayons de sentir ici un pronostic. En effet il sera rapide de dire que le Nigeria va profiter facilement du mauvais moment Argentin. Nous voyons deux forces s'affronter ! Un peuple voulant chercher la gloire et un peuple qui connaît la gloire et qui ne peut supporter l'idée d'une élimination prématurée. L'Argentine va tendre à se réveiller et nous pouvons vous dire que nous sentons en Tarots de Marseille la carte de la Justice peser sur les joueurs Argentins ! Il vont trouver d'après nous une énergie jamais eu jusque là pour gagner ce match. Cela suffira pour se qualifier ?Antoine pour toute l'équipe