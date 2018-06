Pronostics Russie Egype

Je vois une victoire des Egyptiens de 1 but d'écart

Ce Match sera de toutes beautés. Des énergies énormes se mettent en jeu. Les pharaons et leur envie de briller vont avoir l'énergie de tout un peuple avec eux. De plus face au pays organisateurs il leur faudra toute l'énergie de leur beau pays. Les Russes affrontent une équipe d'un tout autre calibre avec une vraie star du Ballon rond dans les rangs de l'Egypte Il y a des instants dans la vie où tout doit exploser pour monter plus haut. Je vois ces énergie qui vont vraiment se battre et cette énergie a plus de coeur coté Egyptien.David de Destin.ch