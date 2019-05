Quand lancer sa liposuccion ?

QU'EST-CE QUE LA BEAUTÉ ?Le concept de beauté dans le tempsLa beauté se présente comme une alchimie subtile qui a toujours accompagné l'homme au cours des siècles. Les canons de la beauté n'ont pas toujours été tels que nous les voyons aujourd'hui, comme en témoignent les œuvres d'art qui représentent surtout les corps féminins. Le concept de beauté imprègne l'âme humaine, apparaît dans de nombreuses religions, et "protagoniste des rites ésotériques et apparaît aujourd'hui comme un besoin si fort qu'il a été défini comme un luxe nécessaire par le père de la chirurgie esthétique, le maître de tous les chirurgiens plastiques, feu le professeur Ivo pitanguy.Les canons de la beauté aujourd'huiLa beauté semble être aujourd'hui la qualité la plus convoitée et attendue par les hommes et les femmes et presque indispensable pour le beau sexe. Qualité culturellement et socialement de plus en plus recherchée, la beauté féminine nous est aujourd'hui proposée, telle que strictement caractérisée par une silhouette maigre, jeune, lisse, tonique, sexuellement appétissante. Une représentation construite sur le critère masculin que la femme s'est en grande partie approprié, devenant la manière dont elle regarde, évalue et juge elle-même.Le monde de l'image et de la communication nous disent avec obsession comment nous devons être, ils nous proposent des modèles à suivre et à répéter qu'il faut perdre du poids et briller........ Nous recommandons des traitements et des interventions esthétiques de toutes sortes pour se rapprocher de l'idéal. Nous sommes pressés d'expliquer ce que nous devrions porter comme une coupe de cheveux ce qu'il faut manger, comment bouger et comment être pour le plaisir......On estime que moins de 5% de la population féminine peut incarner l'idéal de beauté et de minceur proposé dans notre culture. L'image des femmes dans les médias et dans la publicité risque d'être banalisée et dangereusement discriminatoire.La beauté doit rester une valeur ajoutée à l'être et non un esclavage. Il est essentiel de voir d'autres dimensions de soi-même. Être belle a certainement sa valeur indéniable, mais le stéréotype que vous voulez imposer ne peut et ne doit pas remplacer leurs goûts, désirs, besoins, caractéristiques spéciales et même certains défauts qui peuvent être l'arme gagnante pour être unique.C'est généralement au printemps qu'une femme pense sérieusement à la liposuccion. Le facteur déclencheur est souvent le bikini et son test tant attendu, parfois ce sont aussi les premières images de célébrités en vacances, d'autres fois ce mécanisme psychologique étrange qui conduit à reporter à la dernière minute ce que nous savions nécessaire.Mais sommes-nous sûrs que le printemps est vraiment le meilleur moment pour une liposuccion ? Qu'il s'agisse des cuisses, des fesses ou des hanches, il est important de se rappeler que l'opération est toujours pratiquée à l'hôpital, parfois même avec une nuitée, et en tout cas dans des établissements appropriés qui offrent tous les outils pour un suivi postopératoire adéquat.Il est vrai que le patient (ou le patient) peut immédiatement sortir du lit et faire quelques mouvements, mais il est également vrai qu'il devra porter des manches médicales spéciales pour contenir les tissus traités. Rien de transcendantal, donc, mais un peu d'inconfort est à prendre en compte.La reprise de l'activité physique, surtout sportive, ne sera possible qu'après 2-3 semaines, c'est pourquoi le printemps n'est pas exactement le meilleur moment, également parce qu'après l'opération, pendant au moins trente jours, il est conseillé de ne pas s'exposer directement au soleil.Si vous envisagez une liposuccion , il est préférable d'anticiper le moment : par exemple, opter pour l'automne, avant les mois les plus froids, peut-être profiter des bienfaits de l'alimentation d'été, généralement plus riche en fruits et légumes.Si l'été n'est pas recommandé pour des opérations telles que la liposuccion, il est parfait pour préparer votre corps avec un régime de fruits et légumes (aliments qui sont consommés plus que volontairement dans les mois chauds) en prévision de l'opération en septembre et octobre.