Quel maison acheter ? Par Raymond Bruchez

La région. Le quartier a un impact considérable sur notre mode de vie. Pour un couple de parents, par exemple, la présence de bonnes écoles pourrait être importante, tandis que les plus âgés préfèrent un quartier accessible et facilement praticable à pied. Le choix du lieu de résidence est une étape très importante pour se sentir vraiment chez soi dans notre communauté.

Position de la maison dans le bâtiment et dans la rue . Il est évident que sur la valeur du bien pèse même l'étage où il se trouve et qu'il ne faut pas sous-estimer la présence, ou l'absence, d'un ascenseur. Même la vue est un facteur déterminant, le même bâtiment peut avoir un côté plus exposé au bruit de la rue et un côté plus calme, peut-être dans une cour intérieure.

Conditions . Une propriété à rénover complètement peut être une bonne affaire, mais si nous devons déménager dans un court laps de temps, c'est un gros problème. Toutefois, si vous décidez de procéder à ce programme d'achat, une visite de la maison avec un technicien de confiance sera nécessaire. Pour ceux qui vont louer, il est bon de considérer la présence et la qualité du mobilier.

Connexions . Même ceux qui se déplacent souvent en voiture ne doivent pas négliger ce facteur, car pour une raison ou une autre, on peut toujours se retrouver sans voiture, alors comment se déplacer ? Trouver une maison trop loin des arrêts de transport public pourrait compliquer la vie.

Services . Trouver où acheter du pain au dernier moment, ou l'ampoule qui a explosé, ne devrait pas être un exploit. Les magasins, pharmacies et supermarchés situés à proximité immédiate faciliteront également le ménage familial.

La présence d'écoles et de bureaux publics . Pouvoir emmener les enfants à l'école à pied, se rendre au bureau d'enregistrement pour obtenir un document, aller à la poste en sortant du travail sont des avantages qui, inévitablement, ont un poids important dans le choix de la maison.

Parking . Revenir la nuit et devoir se battre, toujours, pour trouver une place pour notre voiture. Ce ne serait pas une bonne vie, n'est-ce pas ? Mieux vaut comprendre à l'avance combien de places de stationnement sont disponibles dans la zone que nous avons choisie ou si l'achat/la location d'une place de stationnement peut être pratique.

Espaces verts . Pourquoi renoncer à la possibilité d'une course à pied le matin ou d'un après-midi de jeux de plein air pour les enfants ? En outre, la proximité d'un parc urbain, même s'il est petit, neutralise une partie du smog dans l'air.

La sécurité . Ce point mérite une grande considération, pouvoir vivre paisiblement dans sa propre maison et dans son propre quartier n'a pas de prix. Une promenade dans le quartier, à différents moments de la journée et de la semaine, nous permet d'évaluer si la zone est sujette au vandalisme ou si elle est négligée. La présence d'un éclairage nocturne adéquat est également un facteur très important. Il sera également utile de vérifier sur Internet le taux de criminalité de notre futur quartier.

La copropriété. Cela peut également être un aspect négatif dans le choix de la maison. Il est préférable de se renseigner sur les frais de copropriété et les grandes lignes du règlement (s'il est possible de pendre des vêtements aux fenêtres, d'installer un parasol sur le balcon, de garer le vélo dans la cour ou d'avoir des animaux). De même, il faut se demander si des travaux extraordinaires ont déjà été approuvés ou s'il y a de nouvelles interventions à faire. La rénovation du toit ou du système de chauffage, déjà discutée ou décidée en assemblée, peut être un gros problème pour notre budget.

L'achat d'une maison est un moment délicat, pour beaucoup c'est le rêve de toute une vie. Nous devons trouver un équilibre entre les désirs, les besoins des familles et le budget disponible.Afin de ne pas risquer de perdre du temps en visites à vide et aussi pour éviter les mauvaises surprises, il est bon de se rappeler quels sont les aspects les plus importants dans la recherche d'un bien immobilier.Si vous avez bien réfléchi à tous ces aspects, il ne vous reste plus qu'à commencer à chercher votre maison !Raymond Bruchez